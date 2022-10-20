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У Нідерландах змінюють правила для українських біженців: деталі

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Четвер 20 жовтня 2022 12:38
У Нідерландах змінюють правила для українських біженців: деталі Фото: Українці в Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Нідерландів запроваджує зміни для українських біженців. З 1 листопада у паспорті треба мати позначку, яка підтверджує статус тимчасового захисту.

Йдеться про наклейку O-документа від Служби імміграції та натуралізації Нідерландів (IND), повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisasnfo.com.

Усі українці та іноземці, які легально проживали в Україні на початок війни, можуть отримати наклейку O-документа у своєму паспорті від IND. Це буде доказом про надання тимчасового захисту та доступу до ринку праці.

Зазначається, що з 1 квітня для роботодавців у Нідерландах діє звільнення від дозволів на роботу для працедавців, які хочуть працевлаштувати біженців з України.

"Ця перехідна домовленість закінчується 31 жовтня. Це означає, що з 1 листопада 2022 року біженець може продемонструвати, що на нього поширюється Директива про тимчасовий захист, лише якщо він володіє наклейкою або O-документом, виданим IND. Лише за допомогою цих документів можна продемонструвати, що біженець має право працювати як найманий працівник без дозволу на роботу", – йдеться у повідомленні.

У Нідерландах змінюють правила для українських біженців: деталіФото: Українські біженці в Нідерландах (gettyimages.com)

Минулого місяця IND виявив, що для громадян України було видано близько 45 000 посвідок на проживання. У вересні видачу припиняли через брак бланків.

З початку війни до Нідерландів прибули понад 79 тисяч українців. Їм виплачується допомога 260 євро на місяць, поки вони не знайдуть роботу.

Нагадаємо, ми писали, в яку країну зараз краще виїхати за порадами біженців із-за кордону.

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