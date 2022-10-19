"У яку країну зараз краще виїхати". Що радять біженці з-за кордону
Де є житло та соціальні виплати новоприбулим
На тлі масованих обстрілів міст українці все частіше замислюються про виїзд до Європи на час війни. Вибором країни цікавляться у біженців у соцмережах.
TRAVEL РБК-Україна зібрала, яким досвідом проживання у різних країнах діляться українці.
"У жодному разі не Іспанія, Франція чи Португалія"
"Порадьте, будь ласка, в яку країну зараз краще виїхати" - написала днями харків'янка у групі Facebook "Допомога біженцям з України - Help for refugees from Ukraine".
У коментарях їй відповіли понад 200 людей. Багато хто вже встиг пожити в різних країнах і перераховує їх у порадах:
"Німеччина. Зараз добре зустрічають у Дойсбурзі. Місць поки вистачить. Бельгія цікава, дуже дружна країна. Якщо хочеться чистоти та спокою, однозначно - Голландія та Швейцарія, у Швейцарії краще, живіше. Радив би Бельгію (Антверпен), Голандію (Роттердам), але складно спочатку туди потрапити. У жодному разі не Іспанія, Франція чи Португалія", - поділився один із користувачів.
Фото: Інформаційний пункт на вокзалі у Німеччині (gettyimages.com)
Інші радять звертати увагу на те, у яких країнах ще залишається вибір житла.
"Житло першочергово. Без житла у таборах скрізь буде погано. Житло є в Норвегії, в Німеччині дуже мало, віддалені села. У Нідерландах його не було і нема, 100 людей в черзі на квартиру. У Франції також сутужно, а взимку до них приїдуть інші біженці. Роботу нормальну без мови вам не знайти ніде, врахуйте і це також", - нагадують українці.
Інші радять їхати туди, де розуміють російську мову – у країни Балтії. Тоді найлегше знайти роботу.
Яку думку українці склали про життя біженців у країнах Європи
Ми зібрали відповіді українців у коментарях до питань про досвід життя в різних країнах як біженці.
В Італії українці скаржаться, що для них немає роботи, ні житла, неможливо зняти квартиру.
- "В Італії важко з дітьми. Зіткнулася з медициною, якої немає. Запис на запису. Чекати місяця півтора до лікаря, навіть якщо вже хворієте. Приватні прийоми - захмарна вартість та фахівці так само сумнівні. Хочу виїхати";
Фото: Розміщення біженців в Італії (gettyimages.com)
Німеччину хвалять за соціальний захист – держава виплачує 449 євро на особу, з 1 січня буде 513 євро, житло оплачують – залежно від регіону від 350 до 700 євро на особу. Плюс медичне страхування, мовні та професійні курси.
- "У Німеччину. Українці тут не скривджені, є всі можливості, щоб жити та вчитися. Кращого варіанту не знаю, а якщо ще й англійську мову знаєте, то впораєтеся";
- "Ми така сама родина, 4 дітей та 3 дорослих. Таких селять швидше і житло знайти легше. А по дві-три особи сім'ї дуже довго сидять у таборах. Але ми приїхали в липні, і для нас вже знайшли тільки колишню стоматологію в крихітному селищі без магазину. Так що гарантій немає, що вам знайдуть щось краще. Але люди допомагають, все для життя є, щасливі, що під мирним небом";
У Бельгії центри для біженців уже переповнені, місць немає, кажуть українці.
- "Житло зняти важко з картою А, яку дадуть тільки на підставі прописки. Але якщо в центрах не прописують, а сім'ї бельгійців уже не беруть, квартиру не винаймете, поки карти А не буде і допомоги теж не отримаєте без цього. Найважливіше в Бельгії - адреса спочатку";
- "Я була в Бельгії, теж непогано. Ще добре в Люксенбурзі, правда, допомога маленька, зате проїзд безкоштовний і зарплати високі. І сама країна дуже класна".
Фото: Українські біженці у Бельгії (gettyimages.com)
Натомість у Румунії житло є, українцям там допомагають спочатку виплатами від ООН, підказують досвідчені біженці.
- "У Румунії багато гарного житла, гарна житлова програма. Але це країна для "перечекати". Грошей тут не заробити. Гарна країна для матерів з дітьми. Дітей тут не змушують ходити до місцевих шкіл, можете займатися онлайн. Доброзичливі люди, багато допомагають".
Ірландію біженці хвалять за велику грошову допомогу, проте є й мінуси.
- "По Ірландії - виплати по 200 євро на особу на тиждень";
- "В Ірландії вже немає ні житла, ні роботи, особливо далеко від великих міст, а на роботу женуть".
Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)
У Литві також наголошують на складностях із житлом. Щоб отримувати компенсацію оренди, треба укласти офіційну угоду, на сьогоднішній день це практично нереально, скаржаться біженці.
- "Житла немає і ціни надхмарні, плюс литовці не хочуть здавати сім'ям з дітьми. Біженцям компенсують лише частину оренди, залежить від кількості людей та квадратури квартири".
У Данії вже не залишилося нормального житла, пишуть у соцмережі. Крім того, це найдорожча країна.
- "Людей з одного аварійного будинку селять в інший, поки шукають рішення"
- "Якщо ви готові до важкої фізичної праці, тому що без мови інших робіт немає, незважаючи на досвід і вищу освіту, тоді в Данію";
- "У Данію з дітьми краще не їхати. На них виплат немає. Сума однакова – що мама з однією дитиною, що з п'ятьма. Плюс дощі, вітер постійно. Медицина - це взагалі треш, нічого не лікують. Самі чи через знайомих з України будете шукати ліки, бо в аптеці не продають. Данія – країна для тих, хто приїхав заробити гроші на фермах зі знанням англійської мови”.
Фото: Табір для українських біженців у Норвегії (gettyimages.com)
У Норвегії люди, які приїхали нещодавно, на житло чекають місяцями. І з великою ймовірністю отримають його у віддалених місцях на півночі, попереджають українців співвітчизники.
- "На тлі деяких норвезьких місць німецькі села виглядають майже мегаполісами. Але проживання у таборах буде комфортнішим, жодних спортзалів";
- "У Норвегії дуже добре, але з житлом теж важко, його не вистачає, чекати дуже довго. Якщо людина одна, то трохи швидше, якщо велика родина, то справді й півроку можна чекати на розселення. Ми хоч і вдвох, але так і виходить - приїхали на початку липня, а розселятися майже у грудні. Роботу без знання мови, хоча б англійської, знайти дуже важко. Але є мовні курси";
- "У мене подруга в Норвегії з березня. Дуже задоволена. З самого початку і до сьогодні мало не за руку водять. Дали гарну мебльовану квартиру, допомогу платять у достатньому обсязі. Комуни дуже допомагають".
У Франції складно знайти роботу та житло у маленьких містах. Допомога для дорослих приблизно 420-440 євро, на дітей – менше.
- "Приїжджайте, без житла не залишать, і голодними теж, а от щодо роботи складно. Країна прекрасна, люди доброзичливі. Ми живемо на північному заході Франції, в селі. Донька та онука знайшли тимчасовий підробіток у косметичному цеху";
- "У мене подруга чудово живе у соціальному житлі у Франції з мамою, собакою та дитиною з аутизмом. Просто треба їхати не в Париж і не в Ліон, а до крихітних міст на кілька тисяч мешканців і все вам знайдуть".
Фото: Українські біженці у Британії (gettyimages.com)
У Словаччині навпаки – багато вакансій на роботу, але грошова допомога невелика, звертає увагу ще одна біженка.
- "Але є різна гуманітарна допомога та транспорт по місту Братислава безкоштовний, на кордоні Словаччини вам усе порадять та підкажуть, де є ще вільне місце для проживання;
Також двояке враження залишили у біженців Іспанія та Англія. В Іспанії немає виплат для українців, важко знайти роботу. Із плюсів Іспанії називають теплий клімат, море, недорогі продукти та одяг.
В Англії із плюсів називають достатню допомогу та доступність роботи, дешеві продукти навіть у порівнянні з Україною. Із мінусів – складно знайти спонсора та дощова погоду.
Нагадаємо, ми писали, які країни витрачають рекордні суми на українських біженців.