За ніч із Києва. Як дістатися потягом до найближчого аеропорту в Румунії

Українці, яким треба подорожувати за кордон, можуть скористатися маршрутом залізницею до румунського аеропорту Ясси, де базується лоукостер Wizz Air.

Як дістатися трансфером та куди можна полетіти далі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Як доїхати потягом із Києва до Ясс

Поїзди з Києва на базу лоукостера Wizz Air у румунському місті Ясси організувала “Укрзализниця” разом з молдовською залізницею.

Пасажири можуть скористатися потягом №351 Київ-Кишинів, який виїжджає зі столиці о 17:02 по непарним дням. На ранок поїзд буде вже на молдовській станції Унгени – о 07:53. Після проходження прикордонно-митного контролю на вокзалі там можна пересісти на поїзд №821 Кишинів – Ясси-Сокола, що відправляється з Унгени щодня о 09:51. На станцію Ясси-Сокола цей потяг прибуває об 11:13.

"Там кожен поїзд зустрічають автобуси, які довезуть вас у центр міста або у міжнародний аеропорт Ясси", – зазначають в "Укрзалізниці".



На зворотному шляху о 17:40 зі станції Ясси-Сокола відправляється поїзд №822 Ясси-Сокола – Кишинів, який прибуває на молдовську станцію Унгени о 18:57. Там можна пересісти на український поїзд №352 Кишинів – Київ, який прибуває на станцію Унгени по парних днях о 20:21. Зупинка поїзда на цій станції – 30 хв.

Купити квитки на поїзд №351/352 можна в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті. На молдовський поїзд №821 Кишинів – Унгени – Ясси-Сокола та його зворотний рейс №822 квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці — www.railway.md, у касі вокзалу в Унгенах або у провідника в поїзді.

Вартість квитка Київ-Унгени: 1600 грн у плацкарті, 2300 грн – у купе, 4300 грн – у СВ.

Вартість квитка Унгени-Ясси-Сокола: 41-54 лей (330-433 грн).

Фото: Потяг "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Куди можна полетіти з румунського аеропорту Ясси

Авіакомпанія Wizz Air пропонує вильоти з Ясс до Бельгії, Кіпру, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Туреччини, Великобританії. Загалом можна дістатися у такі міста:

Стамбул;

Тель-Авів;

Лондон;

Берлін;

Париж;

Брюссель;

Ларнака;

Біллунн;

Копенгаген;

Базель-Мюлуз-Фрайбурґ;

Дортмунд;

Меммінген;

Санторині;

Барі;

Болонья;

Катанія;

Мілан;

Рим;

Турін;

Венеція;

Ейндховен;

Барселона;

Мадрид;

Ліверпуль.

Авіакомпанія RYANAIR також літає в Брюссель, Дублін, Мілан і Париж із 26 березня 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що SkyUp допоміг найбільшій авіакомпанії Молдови відновити рейси з Кишинева.

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