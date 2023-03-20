За ночь из Киева. Как добраться поездом до ближайшего аэропорта в Румынии

Украинцы, которым нужно путешествовать за границу, могут воспользоваться маршрутом по железной дороге в румынский аэропорт Яссы, где базируется лоукостер Wizz Air.

Как добраться трансфером и куда можно полететь дальше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Как доехать поездом из Киева в Яссы

Поезда из Киева на базу лоукостера Wizz Air в румынском городе Яссы организовала "Укрзализныця" вместе с молдавской железной дорогой.

Пассажиры могут воспользоваться поездом №351 Киев-Кишинев, который выезжает из столицы в 17:02 по нечетным дням. Утром поезд будет уже на молдавской станции Унгены – в 07:53. После прохождения погранично-таможенного контроля на вокзале там можно пересесть на поезд №821 Кишинев – Яссы-Сокола, который отправляется из Унгены каждый день в 09:51. На станцию Яссы-Сокола этот поезд прибывает в 11:13.

"Там каждый поезд встречают автобусы, которые довезут вас в центр города или в международный аэропорт Яссы", – отмечают в "Укрзализныце".



На обратном пути в 17:40 со станции Яссы-Сокола отправляется поезд №822 Яссы-Сокола – Кишинев, прибывающий на молдавскую станцию Унгены в 18:57. Там можно пересесть на украинский поезд №352 Кишинев – Киев, прибывающий на станцию Унгены по четным дням в 20:21. Остановка поезда на этой станции – 30 мин.

Купить билеты на поезд №351/352 можно в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте. На молдавский поезд №821 Кишинев – Унгены – Яссы-Сокола и его обратный рейс №822 билеты можно приобрести на сайте Молдавской железной дороги – www.railway.md, в кассе вокзала Унгены или у проводника в поезде.

Стоимость билета Киев-Унгены: 1600 грн в плацкарте, 2300 грн – в купе, 4300 грн – в СВ.

Стоимость билета Унгены-Яссы-Сокола: 41-54 лей (330-433 грн).

Фото: Поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Куда можно улететь из румынского аэропорта Яссы

Авиакомпания Wizz Air предлагает вылеты из Ясс в Бельгию, Кипр, Данию, Францию, Германию, Грецию, Израиль, Италию, Нидерланды, Испанию, Швейцарию, Турцию, Великобританию. Добраться можно в такие города:

Стамбул;

Тель-Авив;

Лондон;

Берлин;

Париж;

Брюссель;

Ларнака;

Биллунн;

Копенгаген;

Базель-Мюлуз-Фрайбург;

Дортмунд;

Мемминген;

Санторине;

Барри;

Болонья;

Катания;

Милан;

Рим;

Турин;

Венеция;

Эйндховен;

Барселона;

Мадрид;

Ливерпуль.

Авиакомпания RYANAIR также летает в Брюссель, Дублин, Милан и Париж с 26 марта 2023 года.

Напомним, мы писали, что SkyUp помог крупнейшей авиакомпании Молдовы возобновить рейсы из Кишинева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.