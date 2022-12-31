Невигідні угоди. РФ намагається викупити в Європі вкрадені у неї літаки

За майже рік після вторгнення Росії в Україну понад 400 орендованих у західних компаній цивільних літаків залишаються у РФ: країна-окупант незаконно забрала їх собі без згоди лізингодавців.

Зараз по цих літаках обговорюється потенційний компроміс, в якому Росія, відкрито вкравши літаки, ще й хоче виторгувати для себе знижки.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання Simple Flying.

Аерофлот, S7 і кілька інших російських перевізників захотіли купити спершу орендований, а потім фактично викрадений у європейських компаній флот зі значними знижками. Очікується, що їх оплатить держава. Судячи з усього, для лізингодавців угоди не будуть вигідні.

“Попри те, що угода призведе до повернення лізингодавцям частини втраченого капіталу, це буде важка боротьба на тлі поточних санкцій”, – пишуть на сайті.

Коли в Україні почалася війна і ЄС наказав скасувати оренду всіх бортів у РФ, Росія швидко захопила близько 400 іноземних літаків на своїй території. Ці літаки були незаконно перереєстровані й продовжували експлуатуватися перевізниками всередині країни, іноді здійснюючи міжнародні рейси, де ризик конфіскації менший.

Однак незаконне володіння та санкції призводять до того, що отримати запчастини для літаків практично неможливо, а орендодавці змушені списувати мільярдні активи.

За даними ЗМІ, Росія зараз пропонує угоду, згідно з якою літаки, орендовані за кордоном, будуть офіційно продані російським перевізникам з великою знижкою. Держава-агресор вже попросила 23 авіакомпанії надати інформацію про кожен літак, які там хочуть викупити.

Ще у вересні лізингодавець SMBC списав 1,6 мільярда доларів США за 34 літаки. Це означає, що така угода дасть орендодавцю набагато нижчі ставки за їхні літаки, ніж ринкові. Експерти вже назвали таку пропозицію невигідною. Також кажуть, що Росія, навіть фактично викравши літаки, і тут намагається вийти собі у виграш.

Компанії S7 Airlines, NordStar і кілька російських страхових компаній звернулися до лізингодавців в останні місяці з такою пропозицією, хоча жодних угод ще не укладено.

Раніше стали відомі деталі про те, де і як український лоукостер SkyUp відкриє авіакомпанію в Європі.

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