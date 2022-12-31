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Невыгодные сделки. РФ пытается выкупить у Европы украденные у нее самолеты

Фото: Самолет Boeing-737-800 компании S7 (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Спустя почти год после вторжения России в Украину более 400 арендованных у западных компаний гражданских самолетов остаются в РФ: страна-оккупант незаконно забрала их себе без согласия лизингодателей.

Сейчас по этим самолетам обсуждается потенциальный компромисс, в котором Россия, открыто украв самолеты, еще хочет выторговать для себя скидки.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Simple Flying.

Аэрофлот, S7 и несколько других российских перевозчиков захотели купить сперва арендованный, а затем фактически угнанный у европейских компаний флот со значительными скидками. Ожидается, что их оплатит государство. Судя по всему, для лизингодателей сделки не будут выгодными.

"Несмотря на то, что соглашение приведет к возврату лизингодателям части утраченного капитала, это будет тяжелая борьба на фоне текущих санкций", – пишут на сайте.

Когда в Украине началась война, и ЕС приказали отменить аренду всех бортов в РФ, Россия быстро захватила около 400 иностранных самолетов на своей территории. Эти самолеты были незаконно перерегистрированы и продолжали эксплуатироваться перевозчиками внутри страны, иногда совершая международные рейсы, где риск конфискации меньше.

Однако незаконные владения и санкции приводят к тому, что получить запчасти к самолетам практически невозможно, а арендодатели вынуждены списывать миллиардные активы.

По данным СМИ, Россия сейчас предлагает соглашение, согласно которому самолеты, арендованные за границей, будут официально проданы российским перевозчикам с большой скидкой. Государство-агрессор уже попросило 23 авиакомпании предоставить информацию о каждом самолете, который там хотят выкупить.

Еще в сентябре лизингодатель SMBC списал 1,6 миллиарда долларов США за 34 самолета. Это означает, что такое соглашение даст арендодателю гораздо более низкие ставки за их самолеты, чем рыночные. Эксперты уже назвали такое предложение невыгодным. Также говорят, что Россия, даже фактически угнав самолеты, и здесь пытается выйти себе в выигрыш.

Компании S7 Airlines, NordStar и несколько российских страховых компаний обратились к лизингодателям в последние месяцы с таким предложением, хотя никаких сделок еще не заключено.

Ранее стали известны детали о том, где и как украинский лоукостер SkyUp откроет авиакомпанию в Европе.

Также предлагаем почитать о ключевых событиях в авиаотрасли, которые произошли во время войны с 24 февраля.

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