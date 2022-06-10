Переезд в Турцию. Как авиалинии из России хотят обойти санкции

Некоторые российские авиакомпании рассматривают переезд в Турцию. Это даст им возможность арендовать новые самолеты и получить доступ к ремонтным работам. Таким образом они смогут избежать разрушительных западных санкций, последовавших за вторжением России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Российские авиалинии вынашивают план уклонения от санкций путем перебазирования в "дружественные" страны. В частности, в Турцию, пишет издание.

Крупная компания Pegas Touristik, которой принадлежит Nordwind Airlines, и Anex Tourism Group (она управляет чартерной компанией Azur Air), рассматривают возможность базирования новых авиакомпаний в Турции. По словам собеседников Bloomberg, знакомых с этим вопросом, компании ведут переговоры с лизинговыми компаниями об аренде самолетов.

В отличие от государственной компании "Аэрофлот", которая летала примерно в 56 стран до вторжения в Украину, Azur Air и Nordwind в основном доставляют российских отдыхающих по сугубо туристическим направлениям.

Фото: Airbus A321-200 авиакомпании Nordwind Airlines (wikipedia.org)

Обе компании базируются в России, но являются частью крупных туристических компаний, контролируемых турецкими бизнесменами. Перевозчики не подвергались индивидуальным санкциям, поэтому формально не нарушат правила, отметили источники издания.

Санкции ЕС вынудили лизинговые компании, в основном базирующиеся в Ирландии, прекратить аренду самолетов авиакомпаниям в России. Также самолетам из РФ запретили летать в европейском воздушном пространстве. Россия уже открыто отказалась вернуть самолеты лизингодателям.

Где могут базироваться самолеты в Турции

По словам одного из источников Bloomberg, Anex может разместить новое подразделение в Анталии, главном транспортном узле на южном побережье Турции. Там планируют расположить парк узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов Boeing Co.

Группа ведет переговоры с несколькими арендодателями, включая Dubai Aerospace Enterprise и Aviation Capital Group, а также AerCap Holdings и Boeing Capital Corp. Pegas может запустить авиакомпанию под названием Southwind. Новые перевозчики могут начать работу уже этим летом.

Anex также рассматривает возможность использования существующей лицензии перевозчика для начала операций и ведет переговоры с чартерной авиакомпанией Tailwind, сказал один из источников. Pegas также рассматривает Армению как место для размещения новой авиакомпании.

Фото: Boeing 757-200 в ливрее Air Azur (wikipedia.org)

По словам представителей сферы, спрос на авиамаршруты в Турцию "намного превышает предложение". Дело еще и в том, Turkish Airlines не получила все слоты, которые запросила у российских авиационных властей.

Согласно данным сайта planespotters.net, до российского вторжения в Украину парк Azur Air состоял из 34 самолетов Boeing. У Nordwind было 28 самолетов, в том числе Airbus SE и Boeing.

Что даст компаниям "релокейт" в Турцию

"Этот гнусный план должен вызвать международное презрение", — считает американский авиаэксперт и путешественник Метью Клинт.

"Создавая новые дочерние компании или совершенно новые авиакомпании в Турции, они могут арендовать новые самолеты, получить доступ к запасным запчастям и выполнить техническое обслуживание в соответствии с международными стандартами ведения учета", — поясняет блогер.

Затем эти самолеты можно было бы использовать для перевозки россиян не только между Турцией и Российской Федерацией, но и на внутренних рейсах внутри России и в другие "дружественные" страны, где риск ареста самолетов сведен к нулю.

В настоящее время российским перевозчикам приходится жестко ограничивать авиаперевозки даже в лояльные к ним страны, опасаясь конфискации самолетов.

Фото: Турция может воспользоваться ситуацией и увеличить количество рейсов в Россию – блогер (unsplash.com)

"Но подождите. Разве Запад не видит и не понимает это? Конечно. Однако ситуацию усложняет Турция, член НАТО. Эмбарго и санкции не так эффективны, когда она молчаливо позволяет российским компаниям избежать наказания. Не ждите, что Турция будет мешать. Сегодня авторитарный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, отношения между Турцией и Россией остаются тесными", — напоминает он.

Экономика Турции значительно зависит от туристов и бизнесменов из России. Мэтью Клинт опасается, что страна может воспользоваться ситуацией и увеличить количество рейсов в Россию, "расстелив красную ковровую дорожку для российских туристов, оказавшихся в других странах персонами нон-грата".

Клинт выразил надежду, что по мере появления дополнительной информации западные страны воспользуются своим влиянием, "чтобы пресечь очевидную уловку, направленную на уклонение от санкций".

"Даже мысль о создании новых авиакомпаний для обхода санкций кажется мне оскорблением со стороны Турции по отношению к Украине, которой предстоит тяжелая битва за защиту своей родины от незаконной, нелогичной, иррациональной войны, которую ведет Путин", — подчеркивает блогер.

Напомним, ранее еще одной авиакомпании из РФ запретили летать в ЕС.

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