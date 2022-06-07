В черном списке. Еще одной авиакомпании из РФ запретили летать в Европу

У "I Fly" не оказалось действующих сертификатов летной годности

ЕС запретил еще одной российской авиакомпании работать на своей территории. Список пополнился компанией "I Fly".

Об это сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Общий список таких компаний теперь насчитывает 118, из них 22 российских.

С 1 июня российская авиакомпания "I Fly" внесена в Список безопасности полетов ЕС. Туда входят авиакомпании всего мира, не соответствующие международным стандартам безопасности и которым запрещены полеты над большей частью Европы.

По мнению Комиссии, причина включения "I Fly" в список - отсутствие у нее действующих сертификатов летной годности.

"После принятого в апреле решения о включении 20 российских авиакомпаний, эксплуатирующих иностранные самолеты без действующего сертификата летной годности, сегодня еще одна авиакомпания была включена в список безопасности полетов ЕС", — отметила комиссар по транспорту Адина Валеан.

Каким авиакомпаниям РФ запрещено летать в ЕС

Обновленный список компаний сегодня выглядит так:

Aurora Airlines Aviastartu CO. LTD IZHAVIA Yakutia Rusjet Uvt Aero Siberia Airlines Smartavia Airlines Iraero Airlines Ural Airlines Alrosa Air Company Nordstar Airlines Rusline Yamal Airlines Nord Wind Aircompany Ikar Pobeda Airlines Aeroflot – Russian Airlines Rossiya Airlines Skol Airline Utair Aviation I Fly

Отметим, наряду с компаниями из РФ, в список входят авиакомпании из Афганистана, Анголы, Армении, Конго, Эритреи, Непала, Судана и других государств.

Напомним, мы писали, как турецкие компании заработали на санкциях против РФ.

Также сообщалось, что ждет Россию на фоне западных санкций.