Российский бизнес в Украине. Турфирмы с владельцами из страны-оккупанта: список

Туристические компании и туроператоры из РФ и Беларуси, которые ведут деятельность в нашей стране

Российский бизнес присутствует в Украине и во время начатой Кремлем войны. Во множестве стран мира, как и в самой Украине, все громче и чаще звучат призывы бойкотировать компании, которые хоть как-то связаны со страной-оккупантом. А вместе с ними – и компании из Беларуси, которая с первых часов полномасштабного вторжения предоставила "площадку" для российских войск, атаковавших нашу страну.

TRAVEL РБК-Украина совместно с Опендатабот рассказывают о некоторых туристических компаниях в Украине, которые имеют бенефициаров или владельцев из России и Беларуси.

Часть акций TUI – в руках российского бизнесмена Алексея Мордашова

TUI Group — ведущая глобальная туристическая группа, работающая по всему миру. Штаб-квартира группы находится в Германии. Сеть включает более 400 отелей и курортов премиальных брендов, таких как RIU, TUI Blue и Robinson, 16 круизных лайнеров: от MS Europa и MS Europa 2 в классе люкс и экспедиционных судов до флота Mein Schiff круизных и круизных лайнеров TUI. В группу также входят ведущие бренды туроператоров и маркетинговые платформы по всей Европе, пять авиакомпаний и более 1000 туристических агентств, говорится на сайте компании.

Российскому олигарху и совладельцу "Северстали" Алексею Мордашову принадлежит треть акций туроператора TUI. Недавно он вышел из наблюдательного совета компании, но активы бизнесмена из-за войны России против Украины все же подпадают под санкции в Европе. Также недавно Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии начало расследование его попытки вывести свою долю из туристической компании.

Введенные против бизнесмена санкции Евросоюза лишают Мордашова доступа к его акциям TUI и направлены на то, чтобы помешать ему получить от них какие-либо доходы, пояснили на сайте российского туроператора. Там добавили, что санкции ЕС касаются лично Мордашова и не повлияют на работу самой компании.

Фото: Bloomberg: "Алексей Мордашов годами тщательно составлял схемы передачи многомиллиардной империи своим детям. В течение кровавой недели эти планы вылетели в окно"

По данным Bloomberg, Мордашову удалось вывести свои активы в холдинге TUI Group за пределы Евросоюза. По данным издания, он вывел из европейской юрисдикции акции на общую сумму 1,4 млрд долларов: речь идет о 34%-й доле в TUI AG. В издании утверждают, что передача активов прошла 28 февраля - в тот день, когда Евросоюз наложил на Мордашова санкции. В рамках ограничений ему было запрещено продавать акции, получать дивиденды по ним или каким-либо образом участвовать в управлении компанией.

TUI в Украине зарегистрирована как отдельная компания. Однако собеседники РБК-Украина из туристического бизнеса сообщают о ее связи с российским туроператором. Также о такой связи свидетельствует и публичная информация в интернете. Например, еще до начала войны России против Украины киевские офисы TUI стали менять вывески на FUN&SUN:

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура также публично объявлял об открытии отелей в Турции под этим же брендом, сообщало РБК-Украина накануне.

"Сегодня FUN&SUN — одна из ведущих компаний на туристическом рынке страны, а ее руководителя без преувеличения можно назвать настоящим лидером отрасли", — говорил Демура.

Сегодня сети Fun&Sun Hotels принадлежат такие отели в Турции:

Fun&Sun Life Side;

Fun&Sun Life Belek;

Smart Club Prestige в Алании.

В данный момент на обложке Facebook-страницы TUI Ukraine размещен слоган "Україна – понад усе!" на фоне цветов украинского флага. Также сообщается, что сайт компании по техническим причинам не работает, а из-за войны все перелеты от туроператора отменены.

"Сеть магазинов горящих путевок". Франшиза под известным брендом

Компания с хорошо узнаваемым в Украине логотипом. Предлагает услуги франчайзинга - открыть турагентство "под ключ" по франшизе и под широко разрекламированным брендом. Имеет широкую сеть туристических компаний под одним названием в разных регионах страны. Вероятно, большая часть из них открыта по франшизе:

По данным Опендатабот, у этой туристической компании – несколько бенефициаров-россиян.

Полное название: Общество с ограниченной ответственностью "Сеть магазинов горящих путевок".

Адрес: Украина, 03150, город Киев, Улица Антоновича, дом 172.

Дата основания: 15.04.2003

ЕГРПОУ: 32493643

Бенефициары:

Бейрит Константин Александрович: Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, город Апрелевка, улица Кирова, дом 19, квартира 56.

Васильев Сергей Анатольевич: Россия, город Москва, Филипповский переулок, дом 13, здание 2, квартира 19.

На Facebook-странице компании последняя активность была замечена еще до полномасштабного вторжения России в Украину, после чего там не было каких-либо заявлений о войне, остановке поездок, возврате денег за туры и так далее.

Однако на сайте компании можно увидеть фразу "Стоп війна" на фоне желто-синих тонов флага Украины.

Туроператор "Зима-Лето" – индивидуальные и групповые туры "под ключ"

Одно из популярных туристических агентств, работающих в Киеве более пятнадцати лет.

"Наше турагентство предоставляет множество разнообразных услуг: организация индивидуальных и корпоративных туров по Украине, Европе и Балканам. Пляжный и экскурсионный отдых, горнолыжные туры, VIP и детский отдых", — говорится на сайте компании.

Туристическое агентство предлагает туры в Болгарию, Черногорию, Албанию и другие страны.

Полное название: ТОВ "Туристическая компания "Зима-Лето".

Адрес: Киев, ул. Шота Руставелли, дом 34, офис 10.

Дата основания: 14.06.2006

Код ЕГРПОУ: 33940832

По данным Опендатабот, среди бенефициаров компании – граждане Республики Беларусь:

К слову, "Зима-Лето" – популярное название у других туристических компаний, находящихся в России:

"Делфа Тур" – авторские туры по Скандинавии

Компания "Делфа Тур", офис которой расположен в центре Киева, является туроператором по 16 странам Северной Европы.

Как указывается на ее сайте, предлагаются туры в Швеции, Норвегии, Германии, Эстонии, Финляндии, Фарерских островах и по другим направлениям.

Полное название – "ООО "Делфа Тур".

Адрес: Украина, Киев, ул. Катерины Белокур, дом 2/8, офис 20.

Дата основания: 04.12.2018

ЕГРПОУ: 42668989

По данным Опендатабот, компания имеет владельцев из Республики Беларусь:

Extreme Expedition Tour – туры для любителей рыбалки

Туристическая компания Extreme Expedition Tour специализируется на авторских путешествиях, посвященных рыбалке. Клиентам предлагается широкий выбор рыболовных поездок:

на Багамских островах;

в Гватемале;

Боливии;

Суринаме;

Гаяне;

Аргентине и других странах.

"Мы не строим туристический бренд. Мы создаем комьюнити любителей высококлассной рыбалки. Мы предлагаем не просто путешествия, мы предлагаем приключения", — говорится в описании на странице компании.

Полное название: ЧП "Экстрим Экспедишн Тур"

Адрес: Киев, ул. Строителей, дом 27

Дата основания: 14.11.2007

ЕГРПОУ: 35550520

Согласно данным Опендатабот, у компании есть владельцы из Республики Беларусь:

Напомним, ранее мы писали, какие гостиницы в Украине связаны со страной-оккупантом.

Также предлагаем почитать, какие отели на популярных курортах Европы принадлежат россиянам.