"Нема кому продавати". Що відбувається із туризмом в Україні через війну

Під час війни український туристичний бізнес переживає складні часи. Більшість компаній поставили свою роботу на паузу, а співробітники виїхали в інші локації та змінили сферу діяльності.

Яка ситуація склалася у туристичній сфері країни, TRAVEL РБК-Україна розповіла засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer Надія Макаренко.

Співробітниці туристичних компаній масово виїхали за кордон

До війни в Україні в туристичній діяльності було задіяно близько 30 тисяч компаній. Більша частина закордонного туризму була налаштована на масовий сегмент відпочинку в Єгипті та Туреччині, де українці обирали відпочинок завдяки низькій вартості турів, чартерним рейсам, гарному морю та смачній їжі.

"Туроператори та туристичні агенти всі водночас поставили свій бізнес на паузу, а існування – під знак питання. Я провела серед колег опитування і виявила, що 80% були змушені покинути свої місця: близько 40% виїхали за кордон, стільки ж перебралися в безпечні локації в Україні", - зазначає вона.

Загалом туристична сфера в Україні втратила багато працівників – адже здебільшого туризмом займаються жінки. А вони були змушені виїхати за кордон та кардинально змінити своє життя.

Фото: Екcкурсії влітку у Києві (unsрlash.com/eugenivy)

Серед найманих працівників зараз багато хто змушений шукати іншу роботу в сфері маркетингу, продажів чи в адміністративному секторі. Але більш гостро постало питання у власників туристичного бізнесу, як бути далі, звертає увагу Надія Макаренко.

"Вони є частиною економіки, додають вартості до українського ВВП. Але зараз туризму немає. Є мільйони змушених змінити місце проживання, і подорожі зараз не на часі. І це головний виклик для власників бізнесу, їхні послуги наразі не потрібні, немає кому продавати", - зауважує фахівець.

Зараз головні потреби суспільства "скотилися" в площину безпеки та виживання, пояснює Надія Макаренко.

"Ми всі хочемо знати, коли скінчиться війна. Як швидко реанімують економіку, а люди почнуть жити в мирному стані, скільки знадобиться часу для їх бажання і спроможності купити путівку", - перелічує вона питання, які турбують представників турбізнесу.

Вона прогнозує: як і під час кожної кризи, яка "накривала" Україну, відбудуться зміни: хтось скоротить команду, і лише так виживе. А інші підприємства перепрофілюються чи закриються.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців хочуть повернутися з-за кордону.