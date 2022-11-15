"Некому продавать". Что происходит с туризмом в Украине из-за войны

Во время войны украинский туристический бизнес переживает сложные времена. Большинство компаний поставили свою работу на паузу, а сотрудники уехали в другие локации и сменили сферу деятельности.

Какая ситуация сложилась в туристической сфере страны, TRAVEL РБК-Украина рассказала основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer Надежда Макаренко.

Сотрудницы туристических компаний массово выехали за границу

До войны в Украине в туристической деятельности было задействовано около 30 тысяч компаний. Большая часть зарубежного туризма была настроена на массовый сегмент отдыха в Египте и Турции, где украинцы выбирали отдых благодаря низкой стоимости туров, чартерным рейсам, хорошему морю и вкусной еде.

"Туроператоры и туристические агенты все вместе поставили свой бизнес на паузу, а существование – под знак вопроса. Я провела среди коллег опрос и обнаружила, что 80% были вынуждены покинуть свои места: около 40% выехали за границу, столько же перебрались в безопасные локации в Украине", – отмечает она.

В целом, туристическая сфера в Украине потеряла много работников – ведь в основном туризмом занимаются женщины. А они были вынуждены уехать за границу и кардинально изменить свою жизнь.

Фото: Экскурсии летом в Киеве (unsрlash.com/eugenivy)

Среди наемных работников сейчас многие вынуждены искать другую работу в сфере маркетинга, продаж или в административном секторе. Но более остро встал вопрос у владельцев туристического бизнеса, как быть дальше, обращает внимание Надежда Макаренко.

"Они являются частью экономики, добавляют стоимость к украинскому ВВП. Но сейчас туризма нет. Есть миллионы вынужденных сменить место жительства, и путешествия сейчас не ко времени. И это главный вызов для владельцев бизнеса, их услуги пока не нужны, некому продавать", – замечает специалист.

Сейчас главные потребности общества "скатились" в плоскость безопасности и выживания, объясняет Надежда Макаренко.

"Мы все хотим знать, когда закончится война. Как быстро реанимируют экономику, а люди начнут жить в мирном состоянии, сколько понадобится времени для их желания и способности купить путевку", - перечисляет она вопросы, беспокоящие представителей турбизнеса.

Она прогнозирует: как и во время каждого кризиса, который "накрывал" Украину, произойдут перемены: кто-то сократит команду, и только так выживет. А другие предприятия перепрофилируются или закроются.

Напомним, мы писали, сколько украинцев хотят вернуться из-за границы.