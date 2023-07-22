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"Неконтролируемый туризм". Еще один город в Европе будет взимать налог с путешественников

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Суббота 22 июля 2023 16:36
"Неконтролируемый туризм". Еще один город в Европе будет взимать налог с путешественников Фото: Praza do Obradoiro, Сантьяго-де-Компостела, Испания (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Испанский город Сантьяго-де-Компостела хочет ввести туристический налог, чтобы предотвратить "неконтролируемый туризм".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.com.

Что такое Путь святого Иакова и почему хотят ввести налог

Сантьяго-де-Компостела – ключевой пункт на карте знаменитого испанского паломнического маршрута Камино-де-Сантьяго. Там планируется ввести туристический налог. Цель – упорядочить большое количество людей, одновременно прибывающих в город.

В 2022 году это популярное место приняло почти 440 000 "паломников", проходивших популярный пеший маршрут. Среднее ежегодное количество посетителей превышает 300 000 человек.

&quot;Неконтролируемый туризм&quot;. Еще один город в Европе будет взимать налог с путешественниковФото: Карта Пути святого Иакова (Camino de Santiago) (wikipedia.org)

"Камино" или Путь святого Иакова (Camino de Santiago) внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО в 1993 году.

Путь к одной из величайших христианских святынь в испанском городе Сантьяго-де-Компостела стал особенно популярен после того, как его описал Пауло Коэльо в книге "Дневник мага". Тогда маршрутом заинтересовались еще больше путешественников.

Пешие прогулки проходят по разным паломническим дорогам, начиная с Испании, Франции и Португалии и заканчивая собором IX века в испанском городе. Для христиан романская базилика считается местом погребения святого Иакова Великого, одного из апостолов Иисуса.

Горетти Санмартин, которая стала первой мэром этого города, объявила о планах способствовать развитию устойчивого туризма и сделать Сантьяго-де-Компостела "лучшим местом для жизни местных жителей".

&quot;Неконтролируемый туризм&quot;. Еще один город в Европе будет взимать налог с путешественниковФото: Пилигримы проходят маршрут пешком (wikipedia.org)

Сколько будет составлять туристический налог

Идея туристического налога была представлена владельцам гостиниц бывшим мэром в апреле. Был предложен региональный налог, который можно было бы ввести в 2025 году. Цена взимается отелями в виде оплаты ночлега и, вероятно, будет стоить от 0,50 до 2,50 евро в зависимости от типа размещения.

Ожидается, что налог мог бы привлечь от 2,5 до 3 миллионов евро в год для Сантьяго, которые пойдут на поддержку исторического центра города.

"Я хочу, чтобы город перестал быть только туристическим центром и тематическим парком. Из Сантьяго не нужно бежать из-за неконтролируемого туризма. Мы хотим наслаждаться богатым и преуспевающим сектором туризма, а также комфортным и дышащим городом", – заявила глава города.

Вход в собор Сантьяго-де-Компостела бесплатный, но посетители могут заплатить 12 евро, чтобы получить полный доступ к музеям и башням монастыря.

&quot;Неконтролируемый туризм&quot;. Еще один город в Европе будет взимать налог с путешественниковФото: "Камино" или Путь святого Иакова внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО в 1993 году (unsplash.com)

Где еще в Испании взимают туристические сборы

В 2012 году Барселона ввела плату, которая с этого времени постоянно растет. В апреле 2024 года она вырастет до 3,25 евро за размещение туриста в ночь.

Валенсия также планирует ввести туристический налог в течение следующего года в размере от 0,50 до 2 евро, чтобы способствовать развитию устойчивого туризма.

Размещение для отдыха на Балеарских островах (Майорка, Менорка, Ибица, Форментера) также облагается налогом, который в высокий сезон может достигать 4 евро за ночь.

Напомним, за прошлый год бюджет Украины потерял треть поступлений от туристической отрасли. Значительная часть компаний закрылась.

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