Небольшие выплаты и дорогое жилье. Что украинцам стоит знать о переезде в Португалию

Временное убежище в Португалии с начала войны нашли 51 716 граждан Украины. Среди них и 728 детей, прибывших в страну без сопровождения.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, каких городах поселились больше всего наших граждан, а также, что стоит знать о выплатах и условиях жизни в этой стране.

Где поселились украинцы после получения статуса защиты

По последним данным португальской службы по делам иностранцев, с 24 февраля Португалия выдала 51 716 разрешений на временную защиту, из них женщинам - 30 792 (59,5%), и 20 924 мужчинам (40,4%), сообщает schengenvisainfo.com.

Больше всего заявок о предоставлении убежища было удовлетворено в таких городах:

Лиссабон — в общей сложности 11 121 человек;

Кашкайш - 3 106 человек;

Порту - 2 519 украинских беженцев;

Синтра - 1 778 человек;

Албуфейра - 1 284 украинцев.

Также власти выдали 42 347 свидетельства о предоставлении вида на жительство в рамках режима временной защиты. Такой документ необходим беженцам для доступа к льготам, а также для разрешения на работу в Португалии.

Фото: Прием украинцев в Португалии (gettyimages.com)

С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Португалии

Украинцы, которые успели адаптироваться в Поргуталии с начала войны, делятся своими наблюдениями и советами с теми, кто недавно решил искать убежище в этой стране.

Жилье для беженцев - без света и мебели

Некоторые беженцы в Португалии живут в муниципальных заведениях, например, отелях. Другим приходится снимать жилье.

Фото: Арендовать жилье в Португалии недешево (gettyimages.com)

Зачастую в городах, где есть работа, приходится платить по 500-600 евро за квартиру, в селах можно найти за 300 евро. В Лиссабоне – от 1000 евро.

"С арендой жилья - полный треш. Оно вроде бы есть на сайтах по недвижимости, а потом оказывается, что его нет. Мы искали по знакомым в Португалии. Стоит поспрашивать у соседей, у местных, что живут рядом. Желательно, чтобы вас кто-то рекомендовал арендодателю. Уже очень много нехороших случаев с заселением украинцев и поэтому португальцы уже не так активно помогают, как раньше", - делятся информацией сограждане в группе Facebook.

Фото: Пособия украинцам - 189 євро в месяц (gettyimages.com)

Выплаты неработающим взрослым в Португалии – 189 евро в месяц. Людям без средств на проживание могут выделить субсидии на аренду жилья. Программа субсидий для украинцев длится до 18 месяцев.

Можно жить в "туристических" квартирах от 50 евро в сутки. Или в квартирах на долгосрочную аренду, где были отключены коммунальные услуги. Арендатор подключает их сам. В таких квартирах может не быть мебели. Поэтому частые объявления в группах для украинцев – о поиске дешевой мебели в пустую квартиру.

Украинские школы сейчас бесплатные

Немало беженцев интересуются возможностями обучения для своих детей, если они выберут Португалию для длительного проживания. Например, пользователи спрашивают, есть ли украинские школы и где лучше "осесть". На такой вопрос отвечают так:

"В зоне Большого Лиссабона. В округе есть несколько субботних школ, работающих с Министерством образования Украины, и по окончанию класа выдают диплом государственного образца. Это школы: "Світлиця", "Родина", "Дивосвіт". Есть еще в Алмаде и кажется, в Порту", - советуют украинцы.

Отмечается, что украинские школы платные: 40-60 евро в месяц. Другие комментаторы отмечают, что сейчас посещение украинских школ бесплатное для беженцев – но за счет других родителей и учителей.

Фото: В Португалии есть украинские школы (gettyimages.com)

Погода: туман до обеда и вездесущая сырость

Португалия ассоциируется с солнцем и летним океаном. Впрочем, в холодное время года климат не столь приятен, как представляется туристам. Поэтому беженцам, которые хотят перебраться из северных стран, потому что дети болеют, советуют учитывать погодные особенности Португалии.

"Зимний период сырой, холодный, с конденсатом в домах и квартирах по всей Португалии. У них же отсутствует отопление. Поэтому и неприятные ощущения, будь то на берегу океана или в центральных районах", - пишут пользователи группы Facebook "Украинцы в Португалии".

Некоторые добавляют, что на побережье температура воздуха не опускается ниже температуры воды. Ночью 14-15 градусов, а квартира будет прогреваться днем. А вот ветры будут донимать.

"Зимой на "первой линии" романтика заканчивается. Разве что новое здание, с современными технологиями, но и это спасет от влажности - на побережье существует свой микроклимат, где до обеда стоит столбом туман", - предупреждают те, кто знаком с португальскими зимами.

Напомним, мы писали, сложно ли украинцам купить квартиру в Европе.