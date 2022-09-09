Невеликі виплати і дороге житло. Що українцям варто знати про переїзд до Португалії

Тимчасовий прихисток у Португалії з початку війни знайшли 51 716 громадян України. Серед них і 728 дітей, які прибули в країну без супроводу.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, яких містах оселилися найбільше наших громадян, а також, що варто знати про виплати та умови життя в цій країні.

Де оселилися українці після отримання статусу захисту

За останніми даними португальської служби у справах іноземців, із 24 лютого Португалія видала 51 716 дозволів на тимчасовий захист, із них жінкам - 30 792 (59,5%), і 20 924 чоловікам (40,4%), повідомляє schengenvisainfo.com.

Найбільше заявок про надання прихистку було задоволено в таких містах:

Лісабон - загалом 11 121 осіб;

Кашкайш - 3 106 осіб;

Порту - 2 519 українських біженців;

Сінтра - 1 778 осіб;

Албуфейра - 1 284 українців.

Також влада видала 42 347 свідоцтва про надання посвідки на проживання в рамках режиму тимчасового захисту. Такий документ необхідний біженцям для доступу до пільг, а також для дозволу на роботу в Португалії.

Фото: Прийом українців у Португалії (gettyimages.com)

З якими проблемами стикаються українські біженці в Португалії

Українці, які встигли адаптуватися в Поргуталії з початку війни, діляться своїми спостереженнями і порадами з тими, хто нещодавно вирішив шукати прихисток у цій країні.

Житло для біженців - без світла і меблів

Деякі біженці в Португалії живуть в муніципальних закладах, наприклад, готелях. Іншим доводиться орендувати житло.

Фото: Орендувати житло в Португалії недешево (gettyimages.com)

Найчастіше в містах, де є робота, доводиться платити по 500-600 євро за квартиру, в селах можна знайти за 300 євро. У Лісабоні - від 1000 євро.

"З орендою житла - повний треш. Воно начебто є на сайтах з нерухомості, а потім виявляється, що його немає. Ми шукали по знайомих в Португалії. Варто розпитати у сусідів, у місцевих, що живуть поруч. Бажано, щоб вас хтось рекомендував орендодавцю. Вже дуже багато негарнихх випадків із заселенням українців і тому португальці вже не так активно допомагають, як раніше", - діляться інформацією співгромадяни в групі Facebook.

Фото: Допомога українцям - 189 євро на місяць (gettyimages.com)

Виплати непрацюючим дорослим в Португалії - 189 євро на місяць. Людям без коштів на проживання можуть виділити субсидії на оренду житла. Програма субсидій для українців триває до 18 місяців.

Можна жити в "туристичних" квартирах від 50 євро на добу. Або в квартирах на довгострокову оренду, де були відключені комунальні послуги. Орендар підключає їх сам. У таких квартирах може не бути меблів. Тому часті оголошення в групах для українців - про пошук дешевих меблів в порожню квартиру.

Українські школи зараз безплатні

Чимало біженців цікавляться можливостями навчання для своїх дітей, якщо вони оберуть Португалію для тривалого проживання. Наприклад, користувачі запитують, чи є українські школи і де краще "осісти". На таке питання відповідають так:

"У зоні великого Лісабона. В окрузі є кілька суботніх шкіл, які працюють з Міністерством освіти України, і по закінченню класу видають диплом державного зразка. Це школи:" Світлиця"," Батьківщина","Дивосвіт". Є ще в Алмаді і здається, в Порту", - радять українці.

Зазначається, що українські школи платні: 40-60 євро на місяць. Інші коментатори відзначають, що зараз відвідування українських шкіл безкоштовне для біженців – але за рахунок інших батьків і вчителів.

Фото: У Португалії є українські школи (gettyimages.com)

Погода: туман до обіду і всюдисуща вогкість

Португалія асоціюється з сонцем і літнім океаном. Втім, в холодну пору року клімат не настільки приємний, як видається туристам. Тому біженцям, які хочуть перебратися з північних країн, бо діти хворіють, радять враховувати погодні особливості Португалії.

"Зимовий період вогкий, холодний, з конденсатом в будинках і квартирах по всій Португалії. У них же відсутнє опалення. Тому і неприємні відчуття, чи то на березі океану, чи в центральних районах", - пишуть користувачі групи Facebook "Українці в Португалії".

Деякі додають, що на узбережжі температура повітря не опускається нижче температури води. Вночі 14-15 градусів, а квартира буде прогріватися вдень. А ось вітри будуть дошкуляти.

"Взимку на "першій лінії" романтика закінчується. Хіба що нова будівля, з сучасними технологіями, але і це врятує від вологості - на узбережжі існує свій мікроклімат, де до обіду стоїть стовпом туман", - попереджають ті, хто знайомий з португальськими зимами.

Нагадаємо, ми писали, чи складно українцям купити квартиру в Європі.