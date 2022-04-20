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"Не верьте провокациям". В сети запускают фейки о поведении украинцев за границей

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 16:30
"Не верьте провокациям". В сети запускают фейки о поведении украинцев за границей Фото: Поддержка украинцев в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Конфликт на самом деле случился в автобусе Варшавы в 2014 году

Фейки о поведении украинских беженцев за границей начали распростнять в соцсетях. На одном из таких видео заснята драка в общественном транспорте.

Между тем, запись сделана еще в 2014 году и понять суть конфликта в нем невозможно.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу"Stopfake".

"Российские пропагандисты и их агенты влияния продолжают распространять фейки о якобы дерзком поведении беженцев из Украины в принявших их европейских странах", - сообщают специалисты проекта.

Там проанализировали, откуда на самом деле взялось видео и выяснили, что к украинским беженцам оно не относится.

Цель таких фейков – вызвать недоверие к украинцам за рубежом

Видео направлено на то, чтобы показать, что поведение украинцев уже приводит к конфликтам в Польше, обращают внимание в Stopfake. Цель таких публикаций – посеять раздор и вызвать недоверие к украинским беженцам за границей.

&quot;Не верьте провокациям&quot;. В сети запускают фейки о поведении украинцев за границей

Фото: Опровержение фейка (facebook.com/stopfakeukraine)

На самом деле видео было снято еще в 2014 году. На нем изображен бытовой конфликт между двумя поляками и двумя украинцами в автобусе в Варшаве. Причины драки остаются непонятными.

"Не "ведитесь" на подобные провокации и не распространяйте слишком эмоциональный непроверенный контент. Также удерживайтесь от хейта и оскорблений. Таким образом, вы только подыграете врагу в информационной войне против Украины", - рекомендуют украинским пользователям соцсетей.

Напомним, мы писали, как польские евреи помогают беженцам из Украины.

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