ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Не вірте провокаціям". У мережі запускають фейки про поведінку українців за кордоном

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 16:30
"Не вірте провокаціям". У мережі запускають фейки про поведінку українців за кордоном Фото: Підтримка українців у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Конфлікт насправді трапився в автобусі Варшави в 2014 році

Фейки про поведінку українських біженців за кордоном почали поширювати в соцмережах. На одному з таких відео знято бійку в громадському транспорті.

Тим часом, запис зроблено ще в 2014 році і зрозуміти суть конфлікту в ньому неможливо.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Stopfake".

"Російські пропагандисти і їхні агенти впливу продовжують поширювати фейки про нібито зухвалу поведінку біженців з України в європейських країнах, що прийняли їх", - повідомляють фахівці проекту.

Там проаналізували, звідки насправді взялося відео і з'ясували, що до українських біженців воно не відноситься.

Мета таких фейків - викликати недовіру до українців за кордоном

Відео спрямоване на те, щоб показати, що поведінка українців вже призводить до конфліктів у Польщі, звертають увагу в Stopfake. Мета таких публікацій - посіяти розбрат і викликати недовіру до українських біженців за кордоном.

&quot;Не вірте провокаціям&quot;. У мережі запускають фейки про поведінку українців за кордоном

Фото: Спростування фейку (facebook.com/stopfakeukraine)

Насправді відео було знято ще в 2014 році. На ньому зображений побутовий конфлікт між двома поляками і двома українцями в автобусі у Варшаві. Причини бійки залишаються незрозумілими.

"Не "ведіться" на подібні провокації і не поширюйте занадто емоційний неперевірений контент. Також утримуйтеся від хейта і образ. Таким чином, ви тільки підіграєте ворогові в інформаційній війні проти України", - рекомендують українським користувачам соцмереж.

Нагадаємо, ми писали, як польські євреї допомагають біженцям з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Допомога Україні Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орєхова
В окупації з першого дня. Як переживає війну заповідник Асканія-Нова на Херсонщині
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Катерина Колонович
"Одному коню потрібно 18 кг корму на добу". Як рятують тварин у Києві під час війни
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору