Найвідоміше озеро Карпат вийшло з берегів і вкрилося кригою: захопливі фото

В одному з найпопулярніших національних парків на Закарпатті повноводне озеро Синевир вкрилося кригою. За кілька днів до цього на прилеглих схилах гір танув сніг.

РБК-Україна ділиться яскравими фото замерзлого озера з посиланням на сторінку нацпарку у Facebook.

Озеро Синевир визнане одним із семи чудес України. Його інша назва – "Морське око Карпат". Синевирське озеро – найбільше озеро природного походження в Українських Карпатах (5 га), на висоті 989 м над рівнем моря.

Взимку еко-стежку навколо озера чистять працівники парку, щоб туристам було зручно ходити. Навколо водять екскурсії та розповідають легенди, пов'язані із водоймою.

На території парку є реабілітаційний центр бурого ведмедя, де на даний час утримується 31 ведмідь. Також – чимало цікавих туристичних об’єктів. Це озеро Озірце або Дике озеро, яке має велику природоохоронну цінність, Музей лісу і сплаву на Чорній ріці, сфагнове оліготрофне болото Глуханя та інші місця.

У локації створюють умови для активного відпочинку відвідувачів: споруджують бесідки, місця для розведення багаття, рекреаційні пункти, гірські стежки на туристичних маршрутах, фотозони, оглядові майданчики, ремонтують дороги.

"Вкотре нагадуємо, що пересування по окремо визначених місцях території парку поза межами доріг загального користування автотранспортом, на квадроциклах, мотоциклах чи інших механічних транспортних засобах заборонено. Тим більше накладена категорична заборона на проїзд любителям джипінгу", – звертають увагу в національному парку.

Нагадаємо, ми писали, що на Синевир прийшла справжня зима. Екопарк поділився яскравими фото оленів.

Також ми розповідали, які розваги пропонують туристам у Карпатах взимку. Окрім катання на лижах популярністю користуються прогулянки на природі та термальні басейни.