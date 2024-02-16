Самое известное озеро Карпат вышло из берегов и покрылось льдом: захватывающие фото

В одном из самых популярных национальных парков на Закарпатье полноводное озеро Синевир покрылось льдом. За несколько дней до этого на близлежащих склонах гор таял снег.

РБК-Украина делится яркими фото замерзшего озера со ссылкой на страницу нацпарка в Facebook.

Озеро Синевир признано одним из семи чудес Украины. Его другое название – "Морской глаз Карпат". Синевирское озеро – самое большое озеро природного происхождения в Украинских Карпатах (5 га), на высоте 989 м над уровнем моря.

Зимой эко-тропу вокруг озера чистят работники парка, чтобы туристам было удобно ходить. Вокруг водят экскурсии и рассказывают легенды, связанные с водоемом.

На территории парка находится реабилитационный центр бурого медведя, где в настоящее время содержится 31 медведь. Также – немало интересных туристических объектов. Это озеро Озирце или Дикое озеро, имеющее большую природоохранную ценность, Музей леса и сплава на Черной реке, сфагновое олиготрофное болото Глуханя и другие места.

В локации создают условия для активного отдыха посетителей: сооружают беседки, места для разведения костра, рекреационные пункты, горные тропы на туристических маршрутах, фотозоны, смотровые площадки, ремонтируют дороги.

"В очередной раз напоминаем, что передвижение по отдельно определенным местам территории парка за пределами дорог общего пользования на автотранспорте, на квадроциклах, мотоциклах или других механических транспортных средствах запрещено. Тем более наложен категорический запрет на проезд любителям джипинга", – обращают внимание в национальном парке.

Напомним, мы писали, что на Синевир пришла настоящая зима. Экопарк поделился яркими фото оленей.

Также мы рассказывали, какие развлечения предлагают туристам в Карпатах зимой. Кроме катания на лыжах популярностью пользуются прогулки по природе и термальные бассейны.