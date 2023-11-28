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На Синевир прийшла справжня зима: яскраві фото із біопарку

Вівторок 28 листопада 2023 14:18
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На Синевир прийшла справжня зима: яскраві фото із біопарку Фото: Олені в біопарку "Синевир" (надане РБК-Україна/Юрій Тюх)
Автор: Ольга Маджумдар

На Закарпаття прийшла зима – схили гір та ялини вкрилися снігом. У біопарку "Синевир" поділилися яскравими фото тварин серед засніженого краєвиду.

Зараз у біопарку можна побачити 16 оленів, 10 лам та 4 віслюків, розповів РБК-Україна власник біопарку "Синевир" Юрій Тюх.

На кадрах парку, якими він поділився – олені гуляють у снігу, бігають, змагаються рогами і заглядають відвідувачам у руки.

"Зараз іще мало гостей, тільки на вихідні відкриваємося. У будні для відвідування парк закритий. Влітку теж не дуже багато гостей було – можливо, люди про нас ще не знали", – каже Юрій Тюх.

Біопарк "Синевир" відкрився у січні 2022 році на території Національного природного парку "Синевир" як ще один туристичний об'єкт. Туди завезли благородних оленів із господарств Угорщини, Австрії, Англії. Після розведення їх планувалося відпускати у ліс.

Фото: Зимова атмосфера на Закарпатті (надане РБК-Україна/Юрій Тюх)

Локація розташована поряд із центральною дорогою до озера Синевир. У біопарку можна побачити новий міст на місці зруйнованого паводком чверть століття тому.

Фото: Біопарк "Синевир" у 2022 році (надане РБК-Україна/Юрій Тюх)

"Це не просто міст, це зменшена копія Музею лісу і сплаву, який паводок забрав в 1998 році", – розповів він про особливість місця.

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