Найцікавіші різдвяні ярмарки Німеччини: куди варто поїхати цього року

Найсвятковіша атмосфера в Європі панує на Різдво. У містах організують традиційні різдвяні ярмарки із частуваннями, сувенірами та виставами.

Які найцікавіші ярмарки у містах Німеччини варто відвідати, РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Дрезден – штоллен та різдвяна піраміда

Історія різдвяних ярмарків у Німеччині обчислюється століттями. У Дрездені таку передсвяткову торгівлю влаштовують із 15 століття. Нині ярмарок Штрицельмаркт навряд чи чимось нагадує середньовічний, проте приваблює до 2,5 млн відвідувачів.

Традиційний солодкий пиріг штолен із сухофруктами випікають ще з 16 століття. У Дрездені його вміють пекти особливо смачно. Окрім різдвяної випічки гостям буде чим почастуватись на дрезденській площі – різноманітна торгівля там проходить у 250 кіосках.

У Дрездені можна побачити величезну різдвяну піраміду (14,6 м), яку виготовили майстри Рудних Гір. Це особлива традиція Саксонії. Мініатюрні версії різдвяної піраміди можна придбати як сувеніри. Мешканці Дрездена тримають такі у будинках. Також у місті є музей різдвяних пірамід.

На ярмарку варто придбати скляні ялинкові прикраси з Тюрінгського лісу, силезьку кераміку, плауенські мережива.

Адреса ярмарку: Altmarkt, 01067 Dresden.

Графік роботи: 29 листопада – 24 грудня (з 10:00 до 21:00; лише 24 грудня – з 10:00-14:00).

Фото: Ярмарок у Дрездені (gettyimages.com )

Лейпциг – сурмачі на ратуші

Різдвяний ярмарок у Лейпцигу – також один із найстаріших у Німеччині. Вперше його почали проводити у 15 столітті. Наразі на площі встановлюють 250 святкових наметів. У Лейпцигу є великий вибір святкових страв: ковбаски з капустою, вафлі, марципан, мигдальні тістечка.

Лейпцизький різдвяний ярмарок славиться музикою. На сцені у центрі міста можна почути концерт, а з балкону Ратуші гостей вітають трубачі. У храмі Святого Фоми можна почути співи хору хлопчиків, традиція з 1212 року. Відомий колектив Thomanerchor колись виступав під керівництвом Баха.

Адреса ярмарку: Innenstadt Markt 1 04109 Leipzig.

Графік роботи: 28 листопада – 23 грудня (Пн-Чт: 10:00-21:00; Пт-Сб: 10:00-22:00; 23 грудня: 10:00-20:00).

Фото: Ярмарок у Лейпцигу (gettyimages.com)

Частування та концерт в Аугсбурзі

Ще один цікавий і популярний ярмарок у Німеччині – у місті Аусбург, який вважають найтрадиційнішим. На Ратушній площі встановлюють намети з безліччю сувенірів та смачних виробів. Гості можуть придбати пряники, солодощі, традиційні гарячі сосиски та глінтвейн.

Найважливіша подія свята – виступ "Аусбурзьких ангелів", коли дівчата з музичними інструментами виступають на фасаді мерії.

Адреса ярмарку: Rathausplatz 2,86150 Augsburg.

Графік роботи: 27 листопада – 24 грудня (Пн-Чт: 10:00-20:00; Пт-Сб: 10:00-21:30; 24 грудня: 10:00-14:00).

Фото: Ярмарок в Аусбурзі (gettyimages.com)

Декілька базарів у Регенсбурзі

У Регенсбурзі – маленькому місті в Баварії, яке відоме будинками в італійському стилі – різдвяні ярмарки працюють відразу на кількох площах. Це ринок у Katharinenspital – біля Кам'яного мосту; ярмарки на Haidplatz та Neupfarrplatz. На цих святкових локаціях продають напої, які можна скуштувати лише у Регенсбурзі на Різдво. Тут варять глінтвейни з місцевої чорниці та яблук, розливають гаряче пиво. Загалом у Регенсбурзі на ярмарку можна скуштувати 40 видів глінтвейну. А також – оригінальні місцеві ковбаски із солодкою гірчицею.

Графік роботи: 27 листопада – 23 грудня (Пн-Ср: 10:00-20:00; Чт-Сб: 10:00-21:00).

Фото: Ярмарок у Регенсбурзі (gettyimages.com)

Нюрнберг – найвідоміший ярмарок країни

Нюрнберзький Christkindlesmarkt – найвідоміший ярмарок країни. Там багато культурних розваг, різноманітних сувенірів та страв, включаючи знамениті нюрнберзькі пряники та смажені ковбаски.

У Нюрнберзі продають особливі прикраси, які не можна побачити в інших місцях: позолочених ангелів, фігурки з чорносливу, казкових Лускунчиків, різьблені скриньки. Для дітей проводять майстер-класи із виготовлення іграшок, прикрас, свічок.

Графік роботи: 1 грудня – 24 грудня (10:00-21:00, 24 грудня: 10:00-14:00).

Фото: Ярмарок у Нюрнберзі (gettyimages.com)

Найзатишніший ярмарок – у Бремені

Ярмарок Weihnachtsmarkt Bremen в історичному центрі міста вважається найбільш компактним і затишним. Дві сотні дерев'яних кіосків встановлюють поряд із пам'ятником Бременським музикантам. Купити можна весь новорічний асортимент, включаючи випічку, цукерки, фігурні свічки у формі яблук та ялинок, капці, вовняні речі. Бремен також славиться своїм пивом. Отримати подарунок від Санта Клауса можна щодня о 16:00.

Графік роботи: 27 листопада – 23 грудня (Пн-Чт: 10:00-20:30; Пт-Сб: 10:00-21:00; Нд: 11:00-20:30).

Фото: Ярмарок у Бремені (gettyimages.com)

Кельн – середньовічний ярмарок та ковзанка

У Кельні працюють кілька різдвяних ярмарків. Основна та найкрасивіша – біля Кельнського собору – приваблює новорічними виставами. На площі можна купити дерев'яні та повстяні вироби, випічку. На Рудольфплатці проводиться ярмарок "У світі казки", перед Музеєм шоколаду – знаменитий середньовічний ярмарок.

Різдвяний "Ринок ангела" проходить на площі Нового ринку Neumarkt. Там облаштовано великий базар зі святковою торгівлею. Також там можна покататися на одній із найбільших ковзанок у країні.

Ще один ярмарок проводиться у кварталі Медіапарк.

Графік роботи: 23 листопада - 23 грудня (10:00-22:00). Час роботи кожного ярмарку можна знайти на сайті.

Фото: Ярмарок у Кельні (gettyimages.com)

Штутгарт – ярмарок на тлі палацу

Різдвяний ринок у Штутгарті входить до найбільших у Німеччині – там встановлюють понад 250 кіосків з широким вибором різдвяних подарунків, прикрас та солодощів. Святкові торгові ятки розміщують на тлі середньовічного Старого палацу.

Фото: Ярмарок у Штутгарді (gettyimages.com)

Поруч із Палацовою площею, на Карлплац, облаштовують різдвяне фінське село. Там можна познайомитися з фінською культурою та особливими стравами. Наприклад, можна скуштувати фінське пиво, оленину, лосося на грилі. Вечорами у дворі штутгартського Altes Schloss проводяться різдвяні концерти.

Графік роботи: 29 листопада – 23 грудня (Нд-Ср: 10:00-21:00; Чт-Сб: 10:00-22:00).

Нагадаємо, ми писали, як планувати поїздку до Європи на Різдво, щоб не залишитись без покупок. У більшості країн на свята магазини та ресторани закриті.

Також ми розповідали про найкращі різдвяні ярмарки Європи, які варто відвідати цього року.

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