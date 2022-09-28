Найгірший сценарій. Із України можуть виїхати до 5 мільйонів українців

Україну можуть полишити до 5 мільйонів громадян, якщо війна затягнеться надовго. Наразі за кордоном залишаються 1,2 мільйона українців, які виїхали з країни після 24 лютого.
Про це сказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань державної служби.
Про кількість українців, які вже виїхали з країни та ще можуть полишити її в майбутньому, експерт розповіла під час семінару "Відповідальне лідерство – основа побудови ґендерно-орієнтованого врядування", що відбувся у рамках Рішельє-форуму публічної служби.
"Із 24 лютого до 19 вересня з України виїхали близько 8,4 млн людей. В’їхали за цей час – 7,2 млн. Наразі за кордоном перебувають 1,2 млн людей з України. Вагому частину, окрім жінок із дітьми, складають малий прикордонний рух, відрядження, відпустки, виїзд іноземців у перші дня війни, перетин кордонів з метою пільгового ввезення автомобілів", - пояснила Елла Лібанова.
За її припущеннями, за кордоном можуть залишитися 500-600 тисяч із тих людей, які виїхали через війну. Втім, якщо війна триватиме довго, понад рік – українці продовжать виїжджати, максимальна кількість емігрантів може сягнути 5 млн осіб.
Фото: Українські біженці на кордоні Польщі (twitter.com/straz_graniczna)
Також існує ризик, що після скасування воєнного стану за кордон до своїх дружин з дітьми почнуть виїжджати чоловіки.
"У світі відбувається жорстка конкуренція за трудові ресурси. Європа старішає сильніше за Україну і компенсує це старіння емігрантами. Українці, що виїхали, є добре освіченими, значну їх частину складають діти шкільного і студентського віку. Відтак, якщо ця хвиля емігрантів перебуватиме у Європі більше року, є ризик, що більшість не повернеться додому", - підкреслила директор Інституту демографії та соціальних досліджень.
Для того, щоб Україна не втратила мільйони своїх громадян, які змущені були шукати прихисток за кордоном, необхідно підтримувати з ними зв'язки. Люди мають відчувати себе українцями і зберігати зв’язки з Україною. Для цього потрібні зусилля як на рівні держави, так і – місцевих громад, шкіл, дитсадків, роботодавців, вважає Елла Лібанова.
"Важливо, аби роботодавці зберігали зайнятість працівників, які виїхали з України. Інакше після війни втратимо робочу силу. Відзначу, що з початком війни в Україну повернулися близько 180 тисяч чоловіків, які виїхали з країни раніше. Вони верталися свідомо, із рішенням захищати свої країну. На такий рівень свідомості робимо ставку, коли аналізуємо перспективи повернення українців з-за кордону", - зауважила експерт.
Нагадаємо, ми писали, що кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими.