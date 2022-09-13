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Каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину к зиме: опрос

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 13:12
Каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину к зиме: опрос Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Только 17% опрошенных хотят остаться надолго

В Польше продолжают изучать настроения украинских беженцев – последний опрос выявил, что 22% участников планируют уехать домой до зимы.

Исследование показало, что дольше в этой стране будут оставаться до 35% украинцев, которые покинули свои дома из-за войны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisasnfo.com.

"Украинцы остаются за границей из-за отсутствия надежды и жилья"

Исследование провело международное агентство занятости Gremi Personal. Всего аналитики опросили 1240 украинцев, которые обосновались в Польше после начала войны в конце февраля.

Оказалось, что более 20% украинских беженцев в Польше намерены вернуться на родину до зимы. При этом 35% опрошенных останутся в Польше до следующего года.

Каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину к зиме: опросФото: Центр выдачи помощи украинцам в Польше (gettyimages.com)

Сроки возвращения после войны ставят себе 26% процентов беженцев, однако 17% респондентов указали, что останутся в Польше на неопределенный срок.

"Мигранты остаются в Польше и других странах из-за отсутствия надежды, поскольку некоторые из них потеряли жилье, у них нет дохода или работы, или у них даже есть угроза для их жизни", - отметила директор отдела по трудоустройству Ханна Джобольда.

Также по информации агентства, многие украинцы хотят провести зиму в Польше из-за пессимистического прогноза на отопительный сезон.

"Некоторые регионы Украины не имеют стабильного водоснабжения и отопления из-за активных боевых действий. В Украине с начала боевых действий наблюдается рост безработицы. В то же время Польша предлагает украинским иммигрантам более комфортные условия, особенно для трудоустройства", — отметили специалисты.

С началом учебного года украинки активно пошли работать

По данным агентства занятости, растет число женщин, желающих работать, что может быть связано с началом учебного года. Предполагается, что в скором времени на рынок труда выйдет дополнительное количество украинок, которым пришлось заниматься детьми в летний сезон.

Аналитик центра отметил, что ускорение динамики занятости этих женщин ожидается уже в начале следующей недели.

Каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину к зиме: опрос

Фото: Класcы с украинскими беженцами в Польше (gettyimages.com)

Между тем, украинские беженцы в Польше проявляют беспрецедентную волю к трудоустройству, обратил внимание вице-министр МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер во время Экономического форума, который проходил 6-8 сентября в городе Карпач.

По его словам, к этому времени нашли работу уже более 400 тысяч беженцев из Украины. На фоне того, что статус защиты получили около 500 тысяч трудоспособных украинцев, процент трудоустроенных людей выглядит беспрецедентно.

"Такого нет ни в одной стране мира, если говорить о мигрантах, беженцах. Это свидетельствует о том, что украинцы, которые прибывают в Польшу, хотят работать чуть ли не с первого дня", - сказал чиновник.

По данным агентства ООН по делам беженцев, на сегодняшний день в Польше остается около 2 млн украинцев.

Общее количество оформленных статусов временной защиты составляет 1 365 810, хотя неизвестно, сколько беженцев лишились соответствующих прав в Польше после возвращения домой.

Напомним, мы писали, что работающим украинским студентам в Польше будут оплачивать учебу, транспорт и жилье.

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