Худший сценарий. Из Украины могут выехать еще 5 миллионов украинцев

Украину могут оставить до 5 миллионов граждан, если война затянется надолго. В настоящее время за границей остаются 1,2 миллиона украинцев, выехавших из страны после 24 февраля.

Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по вопросам государственной службы .

"Есть риск, что большинство не вернется домой"

Про количество украинцев, которые уже выехали из страны и еще могут покинуть ее в будущем, эксперт рассказала на семинаре "Ответственное лидерство – основа построения гендерно-ориентированного управления", который состоялся в рамках Ришелье-форума публичной службы.

"С 24 февраля по 19 сентября из Украины выехали около 8,4 млн человек. Въехали за это время – 7,2 млн. Сейчас за границей находятся 1,2 млн человек из Украины. Весомую часть, кроме женщин с детьми, составляют малое пограничное движение, командировки, отпуска, выезд иностранцев в первые дни войны, пересечение границ с целью льготного ввоза автомобилей", - объяснила Элла Либанова.

По ее предположениям, за границей могут остаться 500-600 тысяч из тех людей, которые уехали из-за войны. Впрочем, если война будет продолжаться долго, больше года – украинцы продолжат уезжать, максимальное количество эмигрантов может достичь 5 млн человек.

Фото: Украинские беженцы на границе Польши (twitter.com/straz_graniczna)

Также существует риск, что после отмены военного положения за границу к своим женам с детьми начнут уезжать мужчины.

"В мире происходит жесткая конкуренция за трудовые ресурсы. Европа стареет сильнее Украины и компенсирует это старение эмигрантами. Выехавшие украинцы хорошо образованы, значительную их часть составляют дети школьного и студенческого возраста. Следовательно, если эта волна эмигрантов будет находиться в Европе больше года, есть риск, что большинство не вернется домой", - подчеркнула директор Института демографии и социальных исследований.

"Чтобы вернуть украинцев домой, следует сохранять связи на всех уровнях"

Для того чтобы Украина не потеряла миллионы своих граждан, вынужденных искать убежища за рубежом, необходимо поддерживать с ними связи. Люди должны чувствовать себя украинцами и сохранять связи с Украиной. Для этого нужны усилия как на уровне государства, так и местных общин, школ, детсадов, работодателей, считает Элла Либанова.

"Важно, чтобы работодатели сохраняли занятость выехавших из Украины работников. Иначе после войны потеряем рабочую силу. Отмечу, что с началом войны в Украину вернулись около 180 тысяч мужчин, выехавших из страны раньше. Они возвращались сознательно, с решением защищать свою страну. На такой уровень сознания делаем ставку, когда анализируем перспективы возвращения украинцев из-за границы", - отметила эксперт.

Напомним, мы писали, что каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину к зиме.