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Найдешевші лижні курорти Європи. Де відпочити родині з дітьми цієї зими

Фото: Курорт Церматт у Швейцарії (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Гірськолижний сезон в Європі у самому розпалі, і туристи шукають бюджетні місця для поїздок. Але водночас такі, де якість відпочинку дозволяла б провести відпустку всією родиною комфортно.

РБК-Україна розповідає про бюджетні європейські курорти, які найкраще підходять для родинного відпочинку за співвідношенням "ціна-якість".

На яких лижних курортах Європи відпочити найдешевше

Гірськолижний курорт Ягоріна у Боснії та Герцеговині визнали найкращим за співвідношенням ціна-якість для сімейного відпочинку, а також для відпочинку дорослих. 

Такі дані оприлюднили у новому рейтингу, який став доповненням до щорічної добірки рейтинг найдешевших сімейних курортів Post Office Travel Money Ski Resort Report 2024. Вперше за десятиріччя курорт Ягорина потіснив з першого місця у рейтингу болгарський Боровець.

У рейтингу курорти аналізували головним чином за цінами на відпочинок родини чотирьох осіб (двоє дорослих і двоє дітей віком 6 і 8 років). Крім цін на житло, прорахували також вартість шестиденного абонемента на підйомник, прокат лиж і лижного взуття на 6 днів, 5–6 занять з інструктором, вартість напоїв та шести обідів на курортах.

Цього року до звіту потрапили вісім нових курортів, які були оцінені як гарні локації для лижного відпочинку всією родиною.

Фото: Курорт Ягоріна у Боснії та Герцеговині (wikipedia.org)

Бансько в Болгарії був найдешевшим сімейним варіантом відпочинку у звіті за 2023 рік, але опустився на шосте місце – після того, як там суттєво підвищили ціни на заняття в лижних школах. Також на 27% зросла загальна вартість тижневої відпустки у Бансько.

Окремо серед найкращих варіантів для дорослих лижників відзначили італійські курорти, які виявилися прийнятними за цінами. Бардонеккья витіснив Боровець у Болгарії, який протягом кількох років поспіль вважався найдешевшим напрямком.

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Скільки коштує відпочинок на бюджетних курортах Європи

Гірськолижний курорт Бардонеккья розташований в долині Суза в італійському П'ємонті. Для катання на лижах і сноубордах доступні 100 кілометрів трас, є 22 підйомники. Зона зимових видів спорту розташована між висотами 1312 і 2800 метрів.

У Бардонеккії список всіх витрат для гірськолижного відпочинку склав 597 євро на дорослу людину.

Тим часом вартість одного тижня на болгарському курорті Боровець зросла на 8,2% порівняно з минулим роком: зараз ціни на відпочинок там починаються від 630 євро на людину, якщо плюс до проживання і харчування враховувати катання з інструктором.

Фото: Курорт Боровець, Болгарія (wikimedia.org)

Боровець в Болгарії посідає в рейтингу друге місце серед найдешевших курортів для сімейного відпочинку. За ним у списку знаходяться два нових учасники: Ле Корб’є у Франції (686 євро) та Лівіньо в Італії (690 євро за шестиденний відпочинок).

До рейтингу вперше включили іспанський курорт Байкера-Берет. Він опинився на сьомому місці (781 євро).

Загалом з 36 місць, включених до аналізу вартості гірськолижних курортів для дорослих, три найдорожчі курорти знаходяться у Швейцарії. На курорті Церматт ціни виявилися найвищі (1500 євро з людини).

Фото: Курорт Церматт у Швейцарії виявився найдорожчим (unsplash.com)

Повний список кращих курортів для відпочинку з родиною:

  1. Ягоріна, Боснія і Герцеговина
  2. Пассо Тонале, Італія
  3. Бардонеккья, Італія
  4. Бейтостолен, Норвегія
  5. Банско, Болгарія
  6. Рауріс, Австрія
  7. Рука, Фінляндія
  8. Ла-Тюїль, Італія
  9. Кранська Гора, Словенія
  10. Гейло, Норвегія

Фото: Бансько, Болгарія (unsplash.com)

Найкращі курорти для відпочинку дорослих:

  1. Бардонеккья, Італія
  2. Боровець, Болгарія
  3. Ле Корб'є, Франція
  4. Лівіньо, Італія
  5. Саузе, Італія
  6. Бансько, Болгарія
  7. Бакейра-Берет, Іспанія
  8. Сестрієре, Італія
  9. Ла Туїль, Італія
  10. Рука, Фінляндія

Фото: Бардонеккія, П'ємонт (wikipedia.org)

Тренди зимового відпочинку в сезоні 2024

Цього сезону можна виділити деякі тенденції, пишуть у дослідженні.

  • Ціни на відпочинок у порівнянні з минулим роком зросли на більшості курортів. На чверті локацій вони впали. Але туристи не втрачають інтересу до зимового відпочинку, і попит на європейський гірськолижний відпочинок залишається високим.
  • Італійські курорти знову переважають в рейтингу найцікавіших, посідаючи п’ять із десяти найкращих місць.
  • Франція вперше опинилася в трійці найкращих лижних курортів для дорослих.
  • Швейцарські курорти знову визнані найдорожчими.
  • Три нові в рейтингу курорти – Бейтостоллен (4 місце) і Гейло (10 місце) у Норвегії а також Кранська Гора (9 місце) у Словенії – також увійшли до десятки найвигідніших сімейних курортів.

Тим часом відпочинок в українських Карпатах взимку часто асоціюється із катанням на лижах на засніжених схилах. Але велика кількість туристів зараз – це жінки з дітьми, яких таке дозвілля не завжди цікавить. Ми писали, які розваги пропонують туристам у Карпатах взимку.

Також фахівець з туризму розповіла РБК-Україна, скільки коштує комфортно відпочити у Карпатах взимку.

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