Найдешевші лижні курорти Європи. Де відпочити родині з дітьми цієї зими

Гірськолижний сезон в Європі – у самому розпалі, і туристи шукають бюджетні місця для поїздок. Але водночас такі, де якість відпочинку дозволяла б провести відпустку всією родиною комфортно.
РБК-Україна розповідає про бюджетні європейські курорти, які найкраще підходять для родинного відпочинку за співвідношенням "ціна-якість".
Гірськолижний курорт Ягоріна у Боснії та Герцеговині визнали найкращим за співвідношенням ціна-якість для сімейного відпочинку, а також для відпочинку дорослих.
Такі дані оприлюднили у новому рейтингу, який став доповненням до щорічної добірки рейтинг найдешевших сімейних курортів Post Office Travel Money Ski Resort Report 2024. Вперше за десятиріччя курорт Ягорина потіснив з першого місця у рейтингу болгарський Боровець.
У рейтингу курорти аналізували головним чином за цінами на відпочинок родини чотирьох осіб (двоє дорослих і двоє дітей віком 6 і 8 років). Крім цін на житло, прорахували також вартість шестиденного абонемента на підйомник, прокат лиж і лижного взуття на 6 днів, 5–6 занять з інструктором, вартість напоїв та шести обідів на курортах.
Цього року до звіту потрапили вісім нових курортів, які були оцінені як гарні локації для лижного відпочинку всією родиною.
Бансько в Болгарії був найдешевшим сімейним варіантом відпочинку у звіті за 2023 рік, але опустився на шосте місце – після того, як там суттєво підвищили ціни на заняття в лижних школах. Також на 27% зросла загальна вартість тижневої відпустки у Бансько.
Окремо серед найкращих варіантів для дорослих лижників відзначили італійські курорти, які виявилися прийнятними за цінами. Бардонеккья витіснив Боровець у Болгарії, який протягом кількох років поспіль вважався найдешевшим напрямком.
Читайте також: До 300 євро. Найкращі бюджетні курорти Європи для катання на лижах цієї зими
Гірськолижний курорт Бардонеккья розташований в долині Суза в італійському П'ємонті. Для катання на лижах і сноубордах доступні 100 кілометрів трас, є 22 підйомники. Зона зимових видів спорту розташована між висотами 1312 і 2800 метрів.
У Бардонеккії список всіх витрат для гірськолижного відпочинку склав 597 євро на дорослу людину.
Тим часом вартість одного тижня на болгарському курорті Боровець зросла на 8,2% порівняно з минулим роком: зараз ціни на відпочинок там починаються від 630 євро на людину, якщо плюс до проживання і харчування враховувати катання з інструктором.
Боровець в Болгарії посідає в рейтингу друге місце серед найдешевших курортів для сімейного відпочинку. За ним у списку знаходяться два нових учасники: Ле Корб’є у Франції (686 євро) та Лівіньо в Італії (690 євро за шестиденний відпочинок).
До рейтингу вперше включили іспанський курорт Байкера-Берет. Він опинився на сьомому місці (781 євро).
Загалом з 36 місць, включених до аналізу вартості гірськолижних курортів для дорослих, три найдорожчі курорти знаходяться у Швейцарії. На курорті Церматт ціни виявилися найвищі (1500 євро з людини).
Повний список кращих курортів для відпочинку з родиною:
Найкращі курорти для відпочинку дорослих:
Цього сезону можна виділити деякі тенденції, пишуть у дослідженні.
Тим часом відпочинок в українських Карпатах взимку часто асоціюється із катанням на лижах на засніжених схилах. Але велика кількість туристів зараз – це жінки з дітьми, яких таке дозвілля не завжди цікавить. Ми писали, які розваги пропонують туристам у Карпатах взимку.
Також фахівець з туризму розповіла РБК-Україна, скільки коштує комфортно відпочити у Карпатах взимку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.