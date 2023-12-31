До 300 євро. Найкращі бюджетні курорти Європи для катання на лижах цієї зими

Покататися на лижах взимку в Європі можна на безлічі курортів Європи: є локації на будь-який смак. Однак вартість такого відпочинку може бути доволі високою.

Тижневий абонемент на підйомник на великих європейських курортах може коштувати приблизно 300 євро і вище. Плюс – ціна за переліт, проживання та завищені в піковий сезон ціни навіть на стандартні гамбургери та пиво.

РБК-Україна з посиланням на Lonely Planet розповідає про найцікавіші бюджетні курорти Європи для катання на лижах, де відпочинок обійдеться не дуже дорого й де шестиденний абонемент у високий сезон коштує менше 275-300 євро.

Боровець, Болгарія

Боровець відомий як локація для зимового відпочинку ще з кінця 19 століття.

Тут є 58 кілометрів трас здебільшого для початківців і для лижників середнього рівня. Вони розташовані під відомою гірською вершиною Болгарії, горою Мусала. Висота гори досягає 2560 метрів над рівнем моря.

Також Боровець радять також як місце для вечірок. Тут доволі низькі ціни на алкоголь та розваги.

Фото: Курорт Боровець, Болгарія (wikimedia.org)

Вартість житла. Бюджетне житло включає проживання в готелях або стандартних апартаментах. Іноді можна знайти акційні пропозиції зі знижками, й тоді тижневе перебування можна "вихопити" навіть за 300 євро.

Ціни на скі-паси у високий сезон: близько 178 євро за шість днів.

Як дістатися до Боровця: Поїздка від столиці Софії займає приблизно 90 хвилин, різні транспортні компанії надають послуги трансферу від 30 євро (без додаткової плати за провезення лиж). Ще дешевше обійдеться автобус до Самокова, потім треба проїтати маршруткою.

Вогель, Словенія

Під горою Триглав, яку ранні слов’яни вважали домівкою триголового божества, розташований невеликий, але затишний гірськолижний курорт Вогель.

Тут 22 кілометри трас різного рівня складності. Вогель навряд чи можна назвати один із найбільших курортів Європи, але путівники обіцяють незабутні види на Юлійські Альпи, що належать до Східних Альп і знаходяться неподалік від Доломітових.

Інші мальовничі місця Словенії розташовані зовсім неподалік: озеро Бохінь (40 хвилин їзди) і знамените озеро Блед (1 година). Серед пейзажів засніженої природи вони виглядають ще красивіше.

Фото: Курорт Вогель у Словенії (wikimedia.org)

Вартість розміщення: Деякі гостьові будинки зачиняють двері на зиму, але ті, що відкриті й розташовані неподалік від підйомників, спуск на гірськолижних підйомниках, коштують приблизно 75 євро за двомісний номер.

Ціни на скі-пас у високий сезон: близько 188 євро за п’ять днів.

Як дістатися до курорту: Вогель знаходиться у 90 хвилинах їзди від аеропорту Любляни. Дешевше буде доїхати потягом до Бохіньської Бистриці.

Sauze d’Oulx, Італія

Величезний гірськолижний район Віа Латтеа (з італійської "Чумацький Шлях") довжиною 440 кілометри розкинувся на кордоні між Францією та Італією. Тут справді багато трас для лижників різного рівня підготовки. Значна частина трас знаходиться на італійській стороні, куди легко дістатися саме з Саузе-д'Улькс, італійського муніципалітету в регіоні П'ємонт.

Дві третини трас на курорті позначено червоним кольором: вони підходять для лижників середнього рівня.

Фото: Via Lattea – курортна зона в італійських і французьких Альпах (wikipedia.org)

Саме ж село хоча і невелике, але тут можна добре провести час, оточивши себе атмосферою півночі Італії. В центрі села можна знайти заклади, де подають п’ємонтське вино, поленту з кроликом, смажені овочі та інші стравами північної Італії.

Вартість розміщення: Тижневе перебування поблизу крісельного підйомника Clotes коштує менш як 600 євро.

Ціна на скі-паси у високий сезон: 212 євро за шість днів (італійська сторона Via Lattea).

Як дістатися: 90-хвилинні приватні трансфери з аеропорту Туріна до Sauze d’Oulx коштують приблизно 40 євро. Автобус до Порта-Нуова, а потім потягом до станції Oulx – такий спосіб доїзду обійдеться дешевше.

Jasná Nízke Tatry, Словаччина

Найбільший лижний курорт Словаччини має високі вершини та низькі ціни. Ясна – це 49-кілометрова "павутина" лижних трас на горі Хопок висотою 2024 метри. Тут розташовані 20 швидкісними підйомниками, сніг лежить на більш ніж половині території. Є зона для фрірайду, доступне й нічне катання.

Тут також можна дослідити місцеву культуру. Наприклад, спробувавши ситну місцеву кухню. Це, до слова, гарний варіант для тих, хто прагне відпочити бюджетно. Велика порція національної страви бринзові галушки (галушки з овечим сиром і беконом) і пара келихів пива Zlatý Bažant коштує близько 10 євро.

Фото: Курорт Ясна, Словаччина (wikipedia.org)

Доповнити враження можна екскурсією у Влколинець — історичне селище у Словаччині, де зберігся омплекс старовинної забудови. Селище знаходиться між Високими та Низькими Татрами, і в путівниках його називають "справжньою Словаччиною". Колись на терасах місцеві мешканці вирощували ячмінь, жито, овес, картоплю й капусту. Казкове село 14-го століття, що розкинулося на схилі пагорба, знаходиться за 45 хвилин їзди від курорту.

Вартість проживання: Двомісні номери – від 100 євро за ніч.

Ціна на скі-паси у високий сезон: від 154 євро за шість днів або 274 євро – з нічним катанням.

Як дістатися до курорту Ясна: З аеропорту Попрад-Татри прямий трансфер приватним автомобілем може коштувати від 30 євро з особи. А таксі, потяг і автобус (через Ліптовський Мікулаш) коштують менш як 10 євро.

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