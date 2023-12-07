ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розваги і житло. Скільки коштує комфортно відпочити у Карпатах взимку

Четвер 07 грудня 2023 07:35
UA EN RU
Розваги і житло. Скільки коштує комфортно відпочити у Карпатах взимку Фото: Краєвиди Карпат (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Відпочинок у Карпатах взимку може коштувати чимало, якщо врахувати вартість проживання, харчування та розваг. Але бюджет відпустки залежить і від обраного регіону.

Скільки треба передбачити коштів для відпочинку на Івано-Франківщині та Закарпатті, РБК-Україна розповіла заступниця директора туристичної компанії "Відвідай" Марічка Касьянова.

Курорт Пилипець на Закарпатті: житло від 700 грн

Один із відомих гірськолижних курортів на Закарпатті – Пилипець. Найвищі траси – на висоті понад 1400 м (з вершини гори Гимба). На курорті є близько 20 км лижних трас різної складності, позатрасові спуски для фрірайдерів, маршрути для бігових лиж, працюють 7 підйомників. Пилипець називають "бюджетною версією Драгобрату" – найвисокогірнішого курорту України.

Марічка Касьянова розповідає про бюджет відпочинку у Пилипці. Зокрема, наводить приклад вартості поїздки до курорту зі Львова.

"Зі Львова до Пилипця – 200 км в один бік. Якщо ви їдете легковою автівкою, пальне обійдеться приблизно у 1200 гривень. Якщо їхати потягом, не дуже сильно зекономите для сім'ї, бо маршрут Львів-Воловець може коштувати в межах 200-250 гривень", – каже вона.

Але з Воловця до Пилипця доведеться взяти таксі, що обійдеться ще у 500-600 грн. Зі Львова можна дістатися й автобусом – від 200 грн.

У Пилипці туристи можуть проживати у приватному секторі та в готелях.

"Зараз є садиби, які не гірші за готелі, з душем і туалетом в номері. Таке проживання обійдеться в середньому 350 гривень з людини. Для сім'ї номер на добу виходить в середньому 700 гривень", – розповідає Марічка Касьянова.

Розваги і житло. Скільки коштує комфортно відпочити у Карпатах взимкуФото: Краєвиди на курорті Пилипець (booking.com)

Харчування у садибах зазвичай пропонуються у форматі сніданку і вечері. Середня вартість сніданків – 120 грн з людини, вечері – 150-170 грн.

"Готелі у Пилипці трохи дорожчі – за номер треба буде викласти 1100-1200 гривень без сніданку. Це залежить від класу готелю і відстані до схилів, водоспаду Шипіт. Якщо готель на початку села й доведеться більше їздити і ходити, то вартість буде трохи нижча. У найдорожчому готелі номер обійдеться у 4-5 тисяч гривень за добу", – звертає увагу спеціаліст.

Скільки коштують розваги для туристів у Пилипці

Курорт Пилипець бюджетний порівняно із Буковелем й на рівні дозвілля, звертає увагу фахіець. Наприклад, вхід на територію водоспаду Шипіт коштує 20 гривень з дорослого, з дітей – 10 грн.

"Оглядову канатну дорогу будуть запускати – думаю, вона буде в межах 200 гривень туди й назад. Але якщо ви у Пилипці власним авто, маєте можливість поїхати до Міжгір'я. Там є канатна дорога, вартість якої 150 гривень з людини, а діти до 6 років безкоштовно. Зовсім недалеко звідти озеро Синевир, до якого легко доїхати машиною", – розповідає Марічка Касьянова.

За її словами, вхід до озера коштує 60 грн для дорослих, 30 грн – для школярів. Супровід екскурсовода обійдеться приблизно в 700 грн.

"Поруч за 4-5 км з дітками цікаво відвідати реабілітаційний центр бурих ведмедів. Ціни такі самі – 60 і 30 гривень", – говорить вона.

Поблизу Синевира та Шипоту є колиби, які пропонують традиційні страви: банош, грибну юшку, бограч і подібне. На одну людину обід обійдеться у межах 350 грн.

"Ціни приблизно такі: шашлик коштує 90 гривень за 100 г, картопля чи грибна грибна юшка – 100 гривень. Якщо харчуватися в ресторанах Пилипця, ціни будуть такі самі або трохи дешевше. У садибах значно дешевше і з власного досвіду – часто смачніше, бо готують із домашніх продуктів", – зауважує спеціаліст із туризму.

Розваги і житло. Скільки коштує комфортно відпочити у Карпатах взимкуФото: Водоспад Шипіт та варіант туристичного житла у Пилипці (колаж РБК-Україна)

Абонементи на катання у Пилипці зазвичай на 30-40% дешевші, ніж на Буковелі.

"Спорядження на Пилипці теж дешевше, ніж у Буковелі, на 30-40 гривень. Торік ми брали в Буковелі лижі в оренду від 170 гривень, а у Пилипці можна було взяти за 120-130 гривень", – згадує вона.

Відпочинок у Яремче – традиційно на 40% дорожчий

Яремче в Івано-Франківській області – відома туристична локація, неподалік від якої знаходиться гірськолижний курорт Буковель.

"90% туристів взимку обирають Яремче, щоб їздити кататися і розважатися у Буковель. Також – щоб відпочити, погуляти і подихати свіжим повітрям, закупитися карпатськими сирами. Із Яремче до Буковеля приблизно 40 км, їхати 30-40 хвилин. Дістатися можна автобусом і на таксі", – розповідає Марічка Касьянова.

Оскільки Яремче популярніше місце, ніж Пилипець, то ціни на відпочинок там традиційно на 30-40% вищі, додає вона.

"Там зручна локація, більша готельна база, зручніше добиратися з Києва, Львова, Чернівців. Дорога зі Львова до Буковеля 250 км – на пальне своїм автомобілем обійдеться приблизно 1400 грн. До Яремче є пряме сполучення потягом, але квитки купити на цей популярний напрямок непросто. В бік Яремче регулярно ходять рейсові автобуси – від 200 гривень зі Львову", – перераховує варіанти транспорту спеціаліст.

В Яремче у високий сезон (різдвяно-новорічний період) житло пропонується із бронюванням мінімум на 3 доби. У готелях ціни за номер починаються від 2000 грн.

"Діапазон цін в межах Яремче може бути великий. Якщо у готелі є спа, басейн із підігрівом, то проживання обійдеться і в 4-5 тисяч гривень за номер. Із харчуванням "все включено" номер коштуватиме до 15 тисяч гривень за ніч", – звертає увагу Марічка Касьянова.

Розваги і житло. Скільки коштує комфортно відпочити у Карпатах взимкуФото: Краєвид із готелю у Яремче (booking.com)

У скільки обійдеться харчування та розваги для туристів у Яремче

Ціни на харчування в Яремче ненабагато відрізняються від цін у Буковелі.

"Але це якщо не розглядати заклади харчування біля підйомників, де ціни "космічні". Якщо порівнювати із цінами у Пилипці, то вартість страв буде відсотків на 30 вища. Тобто обід на одну людину обійдеться приблизно у 500 гривень", – підказує вона.

Харчуватися при готелі в Яремче обійдеться в межах 300 грн за вечерю, сніданок – 150-200 грн. У ресторані пообідати 2-3 людям коштуватиме щонайменше в 1000 грн.

Розважатися туристи із Яремче їздять у Буковель. Наприклад, колесо огляду там коштує 300 грн, "Гуцул Ленд" чи оглядовий витяг – стільки само.

В Яремче цікавий туристам водоспад Пробій, величезний сувенірний ринок, стежка Довбуша. Вхід на неї коштує 80 гривень, а послуги місцевого екскурсовода – приблизно 600-700 грн, додає фахівець.

Скі-паси у Буковелі у низький сезон коштують від 700 грн на день, у високий сезон – від 1200 грн на день.

Нагадаємо, ми писали, які розваги пропонують туристам у Карпатах взимку. Окрім катання на лижах популярністю користуються прогулянки на природі та термальні басейни.

Також ми розповідали про 5 найкращих місць для відпочинку в Україні, куди варто вирушити взимку. Серед них – великі міста країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
курорты відпочинок дітей Туризм Карпаты
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Чернега
Хрещатик 1913 року та мистецтво Косівщини. Які унікальні виставки можна побачити онлайн
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Артур Лупашко
Відсутність all inclusive та швидкі доходи. Головні міфи про готельний бізнес в Україні
Артур Лупашко
засновник і СЕО мережі Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group
Анастасія Коваль
Життя без паспорта. Чим загрожує відсутність документів під час війни
Анастасія Коваль
аналітикиня напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист"
Всі точки зору