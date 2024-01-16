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Самые дешевые лыжные курорты Европы. Где отдохнуть семье с детьми этой зимой

Вторник 16 января 2024 08:13
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Самые дешевые лыжные курорты Европы. Где отдохнуть семье с детьми этой зимой Фото: Курорт Церматт в Швейцарии (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Горнолыжный сезон в Европев самом разгаре, и туристы ищут бюджетные места для поездок. Но в то же время такие, где качество отдыха позволяло бы провести отпуск всей семьей комфортно.

РБК-Украина рассказывает о бюджетных европейских курортах, которые лучше всего подходят для семейного отдыха по соотношению "цена-качество".

На каких лыжных курортах Европы отдохнуть дешевле всего

Горнолыжный курорт Ягорина в Боснии и Герцеговине признали лучшим по соотношению цена-качество для семейного отдыха и отдыха взрослых.

Такие данные обнародовали в новом рейтинге, который стал дополнением к ежегодной подборке рейтинга самых дешевых семейных курортов Post Office Travel Money Ski Resort Report 2024. Впервые за десятилетие курорт Ягорина потеснил с первого места в рейтинге болгарский Боровец.

В рейтинге курорты анализировали главным образом по ценам на отдых семьи четырех человек (двое взрослых и двое детей 6 и 8 лет). Помимо цен на жилье просчитали также стоимость шестидневного абонемента на подъемник, прокат лыж и лыжной обуви на 6 дней, 5–6 занятий с инструктором, стоимость напитков и шести обедов на курортах.

В этом году в отчет попали восемь новых курортов, которые были оценены как хорошие локации для лыжного отдыха всей семьей.

Самые дешевые лыжные курорты Европы. Где отдохнуть семье с детьми этой зимойФото: Курорт Ягорина в Боснии и Герцеговине (wikipedia.org)

Банско в Болгарии был самым дешевым семейным вариантом отдыха в отчете за 2023 год, но опустился на шестое место – после того, как существенно повысили цены на занятия в лыжных школах. Также на 27% выросла общая стоимость недельного отпуска в Банско.

Отдельно среди лучших вариантов для взрослых лыжников отметили итальянские курорты, оказавшиеся приемлемыми по ценам. Бардонеккья вытеснил Боровец в Болгарии, который в течение нескольких лет считался самым дешевым направлением.

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Сколько стоит отдых на бюджетных курортах Европы

Горнолыжный курорт Бардонеккья расположен в долине Суза в итальянском Пьемонте. Для катания на лыжах и сноубордах доступны 100 километров трасс, есть 22 подъемника. Зона зимних видов спорта расположена между высотами 1312 и 2800 метров.

В Бардонеккии список всех расходов для горнолыжного отдыха составил 597 евро на взрослого человека.

Между тем, стоимость одной недели на болгарском курорте Боровец выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом: сейчас цены на отдых там начинаются от 630 евро на человека, если плюс к проживанию и питанию учитывать катание с инструктором.

Самые дешевые лыжные курорты Европы. Где отдохнуть семье с детьми этой зимойФото: Курорт Боровец, Болгария (wikimedia.org)

Боровец в Болгарии занимает в рейтинге второе место среди самых дешевых курортов для семейного отдыха. За ним в списке находятся два новых участника: Ле Корбье во Франции (686 евро) и Ливиньо в Италии (690 евро за шестидневный отдых).

В рейтинг впервые включили испанский курорт Байкера-Берет. Он оказался на седьмом месте (781 евро).

Всего из 36 мест, включенных в анализ стоимости горнолыжных курортов для взрослых, три самых дорогих курорта находятся в Швейцарии. На курорте Церматт цены оказались самые высокие (1500 евро с человека).

Самые дешевые лыжные курорты Европы. Где отдохнуть семье с детьми этой зимойФото: Курорт Церматт в Швейцарии оказался самым дорогим (unsplash.com)

Полный список лучших курортов для отдыха с семьей:

  1. Егорина, Босния и Герцеговина
  2. Пассо Тонале, Италия
  3. Бардонеккья, Италия
  4. Бейтостолен, Норвегия
  5. Банско, Болгария
  6. Раурис, Австрия
  7. Рука, Финляндия
  8. Ла-Тюиль, Италия
  9. Кранская Гора, Словения
  10. Гейло, Норвегия

Самые дешевые лыжные курорты Европы. Где отдохнуть семье с детьми этой зимойФото: Банско, Болгария (unsplash.com)

Лучшие курорты для отдыха взрослых:

  1. Бардонеккья, Италия
  2. Боровец, Болгария
  3. Ле Корбье, Франция
  4. Ливиньо, Италия
  5. Саузе, Италия
  6. Баньско, Болгария
  7. Бакейра-Берет, Испания
  8. Сестриере, Италия
  9. Ла Туиль, Италия
  10. Рука, Финляндия

Самые дешевые лыжные курорты Европы. Где отдохнуть семье с детьми этой зимойФото: Бардонеккия, Пьемонт (wikipedia.org)

Тренды зимнего отдыха в сезоне 2024

В этом сезоне можно выделить некоторые тенденции, пишут в исследовании.

  • Цены на отдых по сравнению с прошлым годом выросли на большинстве курортов. На четверти локаций они свалились. Но туристы не теряют интереса к зимнему отдыху, и спрос на европейский горнолыжный отдых остается высоким.
  • Итальянские курорты снова преобладают в рейтинге самых интересных, занимая пять из десяти лучших мест.
  • Франция впервые оказалась в тройке лучших лыжных курортов для взрослых.
  • Швейцарские курорты снова признаны самыми дорогими.
  • Три новых в рейтинге курорта – Бейтостоллен (4 место) и Гейло (10 место) в Норвегииа также Кранская Гора (9 место) в Словении – также вошли в десятку самых выгодных семейных курортов.

Между тем, отдых в украинских Карпатах зимой часто ассоциируется с катанием на лыжах на заснеженных склонах. Но большое количество туристов сейчас – это женщины с детьми, которых такой досуг не всегда интересует. Мы писали, какие развлечения предлагают туристам в Карпатах зимой.

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