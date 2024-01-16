Самые дешевые лыжные курорты Европы. Где отдохнуть семье с детьми этой зимой

Горнолыжный сезон в Европе – в самом разгаре, и туристы ищут бюджетные места для поездок. Но в то же время такие, где качество отдыха позволяло бы провести отпуск всей семьей комфортно.

РБК-Украина рассказывает о бюджетных европейских курортах, которые лучше всего подходят для семейного отдыха по соотношению "цена-качество".

На каких лыжных курортах Европы отдохнуть дешевле всего

Горнолыжный курорт Ягорина в Боснии и Герцеговине признали лучшим по соотношению цена-качество для семейного отдыха и отдыха взрослых.

Такие данные обнародовали в новом рейтинге, который стал дополнением к ежегодной подборке рейтинга самых дешевых семейных курортов Post Office Travel Money Ski Resort Report 2024. Впервые за десятилетие курорт Ягорина потеснил с первого места в рейтинге болгарский Боровец.

В рейтинге курорты анализировали главным образом по ценам на отдых семьи четырех человек (двое взрослых и двое детей 6 и 8 лет). Помимо цен на жилье просчитали также стоимость шестидневного абонемента на подъемник, прокат лыж и лыжной обуви на 6 дней, 5–6 занятий с инструктором, стоимость напитков и шести обедов на курортах.

В этом году в отчет попали восемь новых курортов, которые были оценены как хорошие локации для лыжного отдыха всей семьей.

Фото: Курорт Ягорина в Боснии и Герцеговине (wikipedia.org)

Банско в Болгарии был самым дешевым семейным вариантом отдыха в отчете за 2023 год, но опустился на шестое место – после того, как существенно повысили цены на занятия в лыжных школах. Также на 27% выросла общая стоимость недельного отпуска в Банско.

Отдельно среди лучших вариантов для взрослых лыжников отметили итальянские курорты, оказавшиеся приемлемыми по ценам. Бардонеккья вытеснил Боровец в Болгарии, который в течение нескольких лет считался самым дешевым направлением.

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Сколько стоит отдых на бюджетных курортах Европы

Горнолыжный курорт Бардонеккья расположен в долине Суза в итальянском Пьемонте. Для катания на лыжах и сноубордах доступны 100 километров трасс, есть 22 подъемника. Зона зимних видов спорта расположена между высотами 1312 и 2800 метров.

В Бардонеккии список всех расходов для горнолыжного отдыха составил 597 евро на взрослого человека.

Между тем, стоимость одной недели на болгарском курорте Боровец выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом: сейчас цены на отдых там начинаются от 630 евро на человека, если плюс к проживанию и питанию учитывать катание с инструктором.

Фото: Курорт Боровец, Болгария (wikimedia.org)

Боровец в Болгарии занимает в рейтинге второе место среди самых дешевых курортов для семейного отдыха. За ним в списке находятся два новых участника: Ле Корбье во Франции (686 евро) и Ливиньо в Италии (690 евро за шестидневный отдых).

В рейтинг впервые включили испанский курорт Байкера-Берет. Он оказался на седьмом месте (781 евро).

Всего из 36 мест, включенных в анализ стоимости горнолыжных курортов для взрослых, три самых дорогих курорта находятся в Швейцарии. На курорте Церматт цены оказались самые высокие (1500 евро с человека).

Фото: Курорт Церматт в Швейцарии оказался самым дорогим (unsplash.com)

Полный список лучших курортов для отдыха с семьей:

Егорина, Босния и Герцеговина Пассо Тонале, Италия Бардонеккья, Италия Бейтостолен, Норвегия Банско, Болгария Раурис, Австрия Рука, Финляндия Ла-Тюиль, Италия Кранская Гора, Словения Гейло, Норвегия

Фото: Банско, Болгария (unsplash.com)

Лучшие курорты для отдыха взрослых:

Бардонеккья, Италия Боровец, Болгария Ле Корбье, Франция Ливиньо, Италия Саузе, Италия Баньско, Болгария Бакейра-Берет, Испания Сестриере, Италия Ла Туиль, Италия Рука, Финляндия

Фото: Бардонеккия, Пьемонт (wikipedia.org)

Тренды зимнего отдыха в сезоне 2024

В этом сезоне можно выделить некоторые тенденции, пишут в исследовании.

Цены на отдых по сравнению с прошлым годом выросли на большинстве курортов. На четверти локаций они свалились. Но туристы не теряют интереса к зимнему отдыху, и спрос на европейский горнолыжный отдых остается высоким.

Итальянские курорты снова преобладают в рейтинге самых интересных, занимая пять из десяти лучших мест.

Франция впервые оказалась в тройке лучших лыжных курортов для взрослых.

Швейцарские курорты снова признаны самыми дорогими.

Три новых в рейтинге курорта – Бейтостоллен (4 место) и Гейло (10 место) в Норвегииа также Кранская Гора (9 место) в Словении – также вошли в десятку самых выгодных семейных курортов.

Между тем, отдых в украинских Карпатах зимой часто ассоциируется с катанием на лыжах на заснеженных склонах. Но большое количество туристов сейчас – это женщины с детьми, которых такой досуг не всегда интересует. Мы писали, какие развлечения предлагают туристам в Карпатах зимой.

Также специалист по туризму рассказала РБК-Украина, сколько стоит комфортно отдохнуть в Карпатах зимой.

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