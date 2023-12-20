Найбільший в Україні. Що відомо про літак, який вилетів з "Борисполя"

19 грудня із міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів цивільний літак української авіакомпанії. Це найбільший пасажирський авіалайнер в Україні Boeing 777-300ER.

Що відомо про повітряне судно, яке евакуювали за кордон, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Літак авіакомпанії Skyline Express, яка раніше мала назву Azur Air Ukraine, вранці 19 грудня вилетів із аеропорту "Бориспіль" і за кілька годин приземлився у французькому аеропорту Тарб-Лурд-Піренеї. Про це свідчать відкриті дані онлайн-радару flightradar24.

Цей аеродром використовують як базу для технічного обслуговування та тривалого зберігання літаків.

В Україну авіалайнер Boeing 777-300ER надійшов наприкінці 2021 року. До того його експлуатували у російській авіакомпанії Azur Air. У літака рекордна для авіації України місткість – авіалайнер міг перевозити 531 пасажира.

До початку війни в Україні повітряне судно під позивними Azur Air Ukraine перевозило туристів туроператора Anex Tour за курортними напрямками – у Домінікану і Мексику.

На час вторгнення цей Boeing 777-300ER із реєстрацією VQ-BZD знаходився у столичному аеропорту "Бориспіль". Через закриття повітряного простору для цивільної авіації літак не зміг вилетіти.

За час війни із аеропорту "Бориспіль" раніше вдалося евакуювати три літаки.

Зокрема, 20 грудня 2022 року Туреччина евакуювала два військово-транспортні літаки Airbus A400. Вони прибули до "Борисполя" в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року та не могли вилетіти з країни через закрите небо.

4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла перегнати свій літак Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQP із аеропорту "Бориспіль" до Румунії. На момент вторгнення це було єдине повітряне судно авіаперевізника, яке залишалося в Україні.

Нагадаємо, ми писали, що з аеропорту "Бориспіль" вилетів літак. Відео евакуації поділилися в столичному аеропорту.

Також ми розповідали, що зі Львова евакуювали за кордон третій цивільний літак. Переліт до Варшави авіалайнер здійснив 1 червня.

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