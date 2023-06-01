Зі Львова евакуювали за кордон ще один цивільний літак: деталі

Із аеропорту Львів евакуювали вже третій цивільний літак з початку війни. Переліт до Варшави авіалайнер здійснив 1 червня.

Пересування повітряного судна зафіксував онлайн-радар Flightradar24 після перетину кордону, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Вранці зі Львова вилетів широкофюзеляжний авіалайнер Airbus A330-300 з мальтійською реєстрацією 9H-SME. Літак приземлився у Варшаві о 07:16. Пересування повітряного судна зафіксували, коли пілоти включили передавач літака на території Польщі.

Авіалайнер кілька годин перебував у столичному аеропорту Польщі, а потім вилетів до міста Шатору у Франції. Там літаки проходять технічне обслуговування чи консервацію у разі тривалого зберігання.

A330-300 прибув до Львова напередодні повномасштабного вторгнення – 23 лютого 2022 року. Повітряне судно орендувала українська авіакомпанія Windrose для перевезення вантажів.

Фото: Евакуація літака зі Львова 1 червня (скриншот Flightradar24)

Це не перша успішна евакуація літаків з аеродромів України з початку війни. Наразі відомо про інші випадки:

2 квітня 2022 року пілоти перегнали регіональний літак ATR 72 Windrose зі Львова до Варшави;

13 вересня 2022 року лоукостер Wizz Air евакуював авіалайнер Airbus A320 зі Львова в Катовіце;

4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла перегнати літак Boeing 737-800 з аеропорту Бориспіль до Румунії. Це був єдиний авіалайнер перевізника, що залишалося в Україні на початок війни.

Раніше стало відомо, що 20 грудня 2022 року Туреччина евакуювала два військово-транспортні літаки Airbus A400. Вони прибули до Борисполя в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, ми писали, що вже четверта українська авіакомпанія почала польоти за кордоном.

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