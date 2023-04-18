Найбільші пасажирські літаки світу повернуть на рейси Lufthansa: деталі

Найбільший у світі пасажирський літак Airbus A380 повернеться на маршрути німецької авіакомпанії Lufthansa після 3-річної перерви. Перший авіалайнер вже прибув на свою базу в Мюнхен.

До кінця 2023 року планується повернути в небо чотири авіалайнери-гіганти, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

1 червня A380 полетить на маршруті Мюнхен-Бостон, 4 липня – з Мюнхену до Нью-Йорка.

До початку пандемії Lufthansa літала на 14 літаках A380. Потім через зниження пасажиропотоку потреба в 500-містних авіалайнерах відпала. Навесні 2020 року авіакомпанія відправила всі свої A380 на спеціалізовані аеродроми в Європі, де їх законсервували та регулярно обслуговували.

Але з відновленням авіагалузі Lufthansa вирішила повернути чотири літаки до кінця 2023 року. Це дозволить збільшити пасажирські перевезення на найпопулярніших маршрутах та підміняти нові авіалайнери, постачання яких затримується.

У січні компанія забрала зі стоянки перший A380 та відправила його на свою базу технічного обслуговування на Філіппінах. 12 березня борт повернувся до Франкфурта, а 12 квітня – на свою базу в Мюнхені.

Фото: Економ-клас в літаку A380 Lufthansa (Lufthansa)

Airbus A380 є найбільшими пасажирськими літаками у світі – їх називають палацами, що літають. Це єдиний авіалайнер у світі, який має дві пасажирські палуби: пасажири економ-класу летять на першому поверсі, першого та бізнес-класу – на другому.

Lufthansa використовує ці авіалайнери у компонуванні на 509 місць. У салоні розміщено 8 крісел першого класу, 78 крісел бізнес-класу, 52 крісла преміального економ-класу та 371 крісло економ-класу.

Нагадаємо, ми писали, що фінська авіакомпанія пересадить своїх пасажирів на автобуси.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.