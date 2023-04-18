Крупнейшие пассажирские самолеты мира вернут на рейсы Lufthansa: детали

Самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A380 вернется на маршруты германской авиакомпании Lufthansa после 3-летнего перерыва. Первый авиалайнер уже прибыл на свою базу в Мюнхене.

До конца 2023 года планируется вернуть в небо четыре авиалайнера-гиганта, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

1 июня A380 полетит на маршруте Мюнхен-Бостон, 4 июля – из Мюнхена в Нью-Йорк.

До начала пандемии Lufthansa летала на 14 самолетах A380. Затем из-за снижения пассажиропотока потребность в 500-местных авиалайнерах отпала. Весной 2020 года авиакомпания отправила все свои A380 на специализированные аэродромы в Европе, где их законсервировали и регулярно обслуживали.

Но с восстановлением авиаотрасли Lufthansa решила вернуть четыре самолета до конца 2023 года. Это позволит увеличить пассажирские перевозки на самых популярных маршрутах и подменять новые авиалайнеры, поставки которых задерживаются.

В январе компания забрала со стоянки первый A380 и отправила его на базу технического обслуживания на Филиппинах. 12 марта борт вернулся во Франкфурт, а 12 апреля – на свою базу в Мюнхене.

Фото: Эконом-класс в самолете A380 Lufthansa (Lufthansa)

Airbus A380 являются крупнейшими пассажирскими самолетами в мире – их называют летающими дворцами. Это единственный авиалайнер в мире, у которого две пассажирские палубы: пассажиры эконом-класса летят на первом этаже, первого и бизнес-класса – на втором.

Lufthansa использует эти авиалайнеры в компоновке на 509 мест. В салоне размещены 8 кресел первого класса, 78 кресел бизнес-класса, 52 кресла премиального эконом-класса и 371 кресло эконом-класса.

Напомним, мы писали, что финская авиакомпания пересадит своих пассажиров на автобусы.

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