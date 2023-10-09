Найбільше подорожчання. Скільки коштують квартири у Кракові та передмісті

Краків за цінами на квартири – одне із найдорожчих міст Польщі. Житло в місті недешеве як на первинному, так і на вторинному ринку.
Скільки зараз коштують квартири в Кракові та в регіоні, РБК-Україна розповідає з посиланням на muratorplus.pl.
Краків для покупців квартир – точно не дешеве місто. А зараз квартири на вторинному ринку квартири коштують навіть більше, ніж будь-коли – ціна угод перевищила бар’єр в 11 000 злотих (понад 93 тисячі гривень) за квадратний метр. Однак багато що залежить від розташування та стану квартири. І все ще можна знайти вигідні пропозиції.
За даними банку PKO BP, у першому кварталі поточного року середні ціни пропозиції зросли на 3,1% у порівнянні з попереднім. І найближчим часом експерти очікують подальшого зростання цін на житло.
Кожного кварталу НБП аналізує цінову ситуацію на ринках житла найбільших міст країни. Наразі останні доступні дані стосуються ситуації у другому кварталі 2023 року. За даними Національного банку Польщі, середня ціна квартири на вторинному ринку в Кракові становить:
Якщо порівняти цей квартал з попереднім, то можна побачити, що відбулося зростання цін пропозиції на 3,1% і цін угод на 1,3%. За рік перші зросли на 3,3%, а другі – на 2,7%.
Щомісяця експерти Otodom Analytics теж оновлюють звіти по цінах на квартири. Наразі доступні дані за серпень 2023 року, отримані шляхом аналізу рекламних оголошень про продаж. У серпні в Кракові середня квартира коштувала 14 048 злотих (понад 127 тисяч гривень) за квадратний метр (ціна пропозиції).
Також ціни відрізнялися залежно від квадратури житла:
У рейтингу міст Otodom Analytics дорожчою за Краків була лише Варшава.
За цінами вторинний ринок у Кракові часом перевищує навіть первинний.
"Маємо справу з найвищими цінами в історії цього міста. На щастя, у випадку цін угод, це не так погано, що свідчить про те, що завжди варто намагатися домовитися з продавцем. Також варто шукати вигідні пропозиції", – пишуть аналітики Murator.
Скільки покупець заплатить за квартиру, залежить від розміру квартири та віддаленості від центру. Переглядаючи оголошення на сайтах, можна знайти такі пропозиції:
За словами експертів, наразі на вторинному ринку по всій Польщі спостерігається пожвавлення. Воно пов’язане, зокрема, з покращенням ситуації на ринку іпотечних кредитів та із запровадженням програми безпечного кредиту під 2% (Secure Credit 2%), писало РБК-Україна напередодні.
"Дуже високий попит у поєднанні з сезоном відпусток призвели до значного подовження терміну розгляду заявок. На щастя, останніми днями ситуація поступово починає покращуватися", – кажуть експерти Expander і Rentier.io.
Купівля квартири в Кракові – це значні витрати. Щоб заощадити, варто принаймні розглянути інші місця Малопольського воєводства.
За межами великих міст ціни на квартири на вторинному ринку зазвичай помітно нижчі. Це наочно демонструє перегляд зразкових пропозицій продажу квартир площею 40-60 м2 у таких містах:
Тим часом оренда житла забирає суттєву частину заробітку мешканців Німеччини. Дослідження показало, що 36% усіх споживчих витрат мешканців країни йде саме на оренду і витрати на комунальні послуги. Ми писали, у скільки обійдеться оренда житла в Німеччині у 2023 році.
Також стало відомо, скільки зароблятимуть українці у Польщі після підвищення мінімальних зарплат.
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