Чергове подорожчання. У скільки обійдеться оренда житла в містах Німеччини
В Німеччині проживає понад мільйон українських біженців. Також значна частина наших громадян переїхала туди перед вторгнення РФ. Оренда житла забирає суттєву частину заробітку. Дослідження, проведене кілька років тому, показало, що 36% усіх споживчих витрат мешканців країни йде на оренду і витрати на комунальні послуги.
Вартість оренди квартир в Німеччині цього року зросла. Залежно від міста, подорожчання сягнуло рівня 5-20%.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, у скільки обійдеться оренда житла в Німеччині у 2023 році.
Скільки коштує оренда квартири в Німеччині у 2023 році
Середня орендна плата за квартиру в Німеччині варіюється в залежності від розміру та зручностей квартири. Квартира з однією спальнею в Берліні може коштувати 1233 євро (1326 доларів), аналогічне житло межами центру – 900 євро (968 доларів). Якщо орендувати квартиру спільно з іншою людиною, можна навіть знайти варіанти за 30-440 євро.
Наводимо середню орендну плату для різних типів квартир.
Однокімнатна квартира-студія в межах міста: 650 – 1500 євро;
За такі гроші ви отримаєте затишну непогану квартира-студія в центрі жвавих міст Німеччини. Простору буде не дуже багато, але такі квартири добре підходять для окремих осіб або пар.
Квартира-студія за межами міста: 510 – 930 євро;
Житло за доступною ціною у заміській зоні. Зазвичай за таку ціну можна зняти невелику квартиру-студію, розташовану на околиці великих міст Німеччини. Добре транспортне сполучення забезпечить комфортні поїздки у місто.
Фото: Скільки коштує житло у великих містах Німеччини у 2023 році (інфографіка РБК-Україна)
Квартира з окремою спальнею: 830 – 1800 євро;
Квартира з 1 спальнею за містом: 650 – 1300 євро;
Двокімнатна квартира: 1100 – 2400 євро;
Зазвичай двокімнатні квартири складаються зі спільні та вітальні. Це ідеально підходить для невеликих сімей у центрі Німеччини, пропонує додатковий простір, усамітнення та комфортні житлові приміщення з сучасними зручностями.
квартира з 2 спальнями за межами міста: 830 – 1700 євро;
3-кімнатна квартира в місті: 1670 – 3300 євро;
Квартира з 3 спальнями за межами міста: 1300 – 2600 євро;
Як знайти доступне житло в Німеччині: поради
- Досліджуйте та порівнюйте ціни
Витратьте час на дослідження різних варіантів оренди та порівняйте ціни в різних районах. Шукайте місцевість, де пропонують доступну оренду без шкоди для безпеки та зручності.
- Розгляньте можливість життя за містом
Квартири за межами великих міст, як правило, більш доступні за ціною. Шукайте варіанти в менших містах або передмістях поблизу Німеччини, де пропонуються нижчі орендні ставки.
Фото: Оренда житла поза межами міст коштуватиме значно дешевше (unsplash.com)
- Пошукайте сусіда, з якими ви можете ділити оплату
Розподіл витрат на оренду може значно скоротити ваші затрати на оренду.
- Цікавтеся знижками, не соромтеся торгуватися
Запитайте у орендодавця, чи можуть вони зробити знижку. Намагайтеся домовитися про нижчу орендну плату або запитайте, чи є у них якісь спеціальні пропозиції. Орендодавці часто відкриті до переговорів, особливо якщо нерухомість деякий час пустувала або коли житло їм потрібно здати терміново.
- Сфокусуйтеся на довгостроковій оренді
Багато орендодавців пропонують нижчі ціни за довгострокову оренду. Як правило, на шість місяців або довше.
- Плануйте переїзд у не піковий сезон
Ціни на оренду можуть коливатися залежно від сезонного попиту. Наприклад, влітку попит на оренду нижчий.
- Шукайте житло у профільних групах в соцмережах
Часто буває, що квартирантів шукає один із тих, хто вже винаймає житло.
Зверніть увагу. Зазвичай квартири на довгий термін здають без меблів. Нерідко квартира без меблів в Німеччині не передбачає навіть наявності кухні.
Також врахуйте, що щомісячно треба платити за телебачення та радіо, навіть якщо ви не дивитеся місцевих каналів і не слухаєте радіопрограм. Це коштуватиме вам 18 євро на домогосподарство на місяць. Якщо ви платите щоквартально, вийде приблизно 55 євро на місяць. До слова, це не податок на телебачення, а плата за ліцензію на мовлення, яку сплачує кожна родина в Німеччині.
Фото: Найчастіше квартири на довгий термін здають без меблів: їх треба купувати окремо за власний кошт (unsplash.com)
Де шукати житло в Німеччині в оренду: сайти
- ImmobilienScout24
- WG-Gesucht
- Immonet
- ImmoWelt
- eBay Kleinanzeigen
- HomeCompany
- Nestpick
- Studenten-WG
- Immoweb
Це популярні та надійні платформи для пошуку квартир в оренду, якими користуються по всій Німеччині.
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