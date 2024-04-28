Без натовпів туристів. Топ-10 унікальних локацій Європи для відпочинку 2024 року

У подорожах туристи шукають цікаві мальовничі місця і яскраві емоції. Водночас враження від відвідування локацій нерідко псують натовпи туристів.

Які 10 маловідомих місць у Європі визнані найкращими для відвідування 2024 року, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Найцікавіші маловідомі локації – в Іспанії

Найцікавіші місця, варті уваги мандрівників, які знаходяться на віддалі від торованих шляхів, визначили у рейтингу European Best Destinations.

Очолюють рейтинг два міста в Іспанії – Вільяхойоса та Арес-дель-Маестрат

Вільяхойоса перекладається з іспанської як "щасливе місто". Воно розташоване на південь від Валенсії за 20 хв їзди автомобілем від галасливого Бенідорма, але це як окремі світи. У Вільяхойоса кольорові будинки, пляжі із золотим піском та кухня а світового класу. Туристи цінують це місто за свіжу рибу та морепродукти, але справжнім делікатесом є шоколад.

На пляжах Пунтес-дель-Моро та Ель-Шарко можна насолодитися пірнанням із масками.

Фото: Вільяхойоса в Іспанії (unsplash.com)

Арес-дель-Маестре розташований на півдорозі між Барселоною та Валенсією на вершині скелястого пагорба, звідки відкривається захоплюючий вид на ландшафт Маестразго.

Місто починає свою історію у 14 столітті, тому приваблює туристів стародавньою забудовою: мальовничі вузькі вулички та замок Мола. Туристам радять відвідати Музей де ла Куева дель Кастільо – місце у скелі, де жителі ховалися від нападів.

Любителям історії варто побачити готичну ратушу та неокласичну парафіяльну церкву, а любителі спорту можуть спробувати політ на параплані з гори Тоссаль д'Оренга.

Один з найкращих пляжів – у Хорватії

Туристів у Хорватії завжди багато. Проте найвідоміші міста Дубровник або Хвар – з натовпами туристів. Тож рейтинг пропонує натомість вирушити до менш популярного міста Прімоштен. Це місто за 30 хв їзди на автомобілі від аеропорту Шибеник є найкращим місцем для любителів сонця та моря

Пляж Радуца Мала протяжністю 2 км є одним з найдовших у всій Хорватії. На узбережжі працюють бари та ресторани, де можна скуштувати найкращу їжу, яку може запропонувати країна – наприклад, чорне різотто та фарширований перець.

Водні розваги також дуже популярні у цій локації, що приваблює і любителів активного відпочинку.

Фото: Краєвид у Прімоштені (скриншот із booking.com)

Плавуче село Бокоді в Угорщині

Плавуче село Бокоді розташоване лише за кілька кілометрів від міста Орошляни, це за годину їзди від Будапешта. Водночас туристи ніби потрапляють в інший світ Азії, де можуть провести дні в бунгало над водою.

Дерев’яні будинки на озері здебільшого є приватною власністю, але деякі вітають відвідувачів і дозволяють їм отримати доступ до терас на даху, щоб побачити це унікальне місце.

Місто з парком Мумі-тролів у Фінляндії

Недалеко від Турку на південному заході Фінляндії розташоване маленьке містечко Наанталі, яке цікаве туристам культурою та кухнею.

На протилежному березі моря від Наанталі на острові Кайло можна знайти тематичний парк, присвячений культовим Мумі-тролям.

Фото: Тематичний парк у Наанталі (facebook.com/muumimaailma)

Хоча після знайомства із казковими персонажами місто Наанталі варто дослідити окремо. Це одне з найстаріших міст у всій Фінляндії, яке було засноване навколо середньовічного бригітського монастиря Нодендальське абатство, яке й сьогодні виситься над містом.

Які ще пять місць є "прихованими перлинами" Європи

Бур , Фарерські острови. Це одне із найдавніших місць у рейтингу, якому майже тисячоліття. Сьогодні тут проживає лише 75 людей. Туристи побачать тут красиві дерев'яні будинки із зеленими дахами та захопливі пейзажі.

, Фарерські острови. Це одне із найдавніших місць у рейтингу, якому майже тисячоліття. Сьогодні тут проживає лише 75 людей. Туристи побачать тут красиві дерев'яні будинки із зеленими дахами та захопливі пейзажі. Блаванд у Данії. Одне з найбільш захищених місць у всій Данії під час Другої світової війни, що має бункери, побудовані на пляжах та художньо перетворені. Тепер на них розміщені скульптури коней.

у Данії. Одне з найбільш захищених місць у всій Данії під час Другої світової війни, що має бункери, побудовані на пляжах та художньо перетворені. Тепер на них розміщені скульптури коней. Ульм на річці Дунай у Німеччині – це поєднання традицій від старого міста до сучасної архітектури в культурному центрі. Серед пам’яток – ратуша з барвистим фасадом і каплиця Святого Миколая, яка датується 13 століттям. У культурному центрі розташовані будівлі 20 століття, а також багато музеїв, експозицій, різноманітних театрів.

на річці Дунай у Німеччині – це поєднання традицій від старого міста до сучасної архітектури в культурному центрі. Серед пам’яток – ратуша з барвистим фасадом і каплиця Святого Миколая, яка датується 13 століттям. У культурному центрі розташовані будівлі 20 століття, а також багато музеїв, експозицій, різноманітних театрів. Алжезур в Португалії – невеликим містечком із заповідною природою, замками, пляжами для серферів, парками та великим вибором ресторанів.

Фото: Село Дартло у Грузії (wikimedia.org)

Село Дартло на півночі Грузії вважається найкрасивішим селом країни. Серед зелених пагорбів і гір можна побачити історичні будинки, оборонні вежі і церкви. Усі вони зроблені зі старовинного каменю і надають селу неземного вигляду. Село розташоване на висоті 1850 м над рівнем моря.

Нагадаємо, ми розповідали про усі країни, де туристи мають сплачувати податок за відпочинок.

Також ми писали, що подорожі за кордоном для українців стали дешевшими. Це пов'язано зі співпрацею українських та європейських туроператорів.