Без натовпів туристів. Топ-10 унікальних локацій Європи для відпочинку 2024 року

У подорожах туристи шукають цікаві мальовничі місця і яскраві емоції. Водночас враження від відвідування локацій нерідко псують натовпи туристів.
Які 10 маловідомих місць у Європі визнані найкращими для відвідування 2024 року, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.
Найцікавіші місця, варті уваги мандрівників, які знаходяться на віддалі від торованих шляхів, визначили у рейтингу European Best Destinations.
Очолюють рейтинг два міста в Іспанії – Вільяхойоса та Арес-дель-Маестрат
Вільяхойоса перекладається з іспанської як "щасливе місто". Воно розташоване на південь від Валенсії за 20 хв їзди автомобілем від галасливого Бенідорма, але це як окремі світи. У Вільяхойоса кольорові будинки, пляжі із золотим піском та кухня а світового класу. Туристи цінують це місто за свіжу рибу та морепродукти, але справжнім делікатесом є шоколад.
На пляжах Пунтес-дель-Моро та Ель-Шарко можна насолодитися пірнанням із масками.
Арес-дель-Маестре розташований на півдорозі між Барселоною та Валенсією на вершині скелястого пагорба, звідки відкривається захоплюючий вид на ландшафт Маестразго.
Місто починає свою історію у 14 столітті, тому приваблює туристів стародавньою забудовою: мальовничі вузькі вулички та замок Мола. Туристам радять відвідати Музей де ла Куева дель Кастільо – місце у скелі, де жителі ховалися від нападів.
Любителям історії варто побачити готичну ратушу та неокласичну парафіяльну церкву, а любителі спорту можуть спробувати політ на параплані з гори Тоссаль д'Оренга.
Туристів у Хорватії завжди багато. Проте найвідоміші міста Дубровник або Хвар – з натовпами туристів. Тож рейтинг пропонує натомість вирушити до менш популярного міста Прімоштен. Це місто за 30 хв їзди на автомобілі від аеропорту Шибеник є найкращим місцем для любителів сонця та моря
Пляж Радуца Мала протяжністю 2 км є одним з найдовших у всій Хорватії. На узбережжі працюють бари та ресторани, де можна скуштувати найкращу їжу, яку може запропонувати країна – наприклад, чорне різотто та фарширований перець.
Водні розваги також дуже популярні у цій локації, що приваблює і любителів активного відпочинку.
Фото: Краєвид у Прімоштені (скриншот із booking.com)
Плавуче село Бокоді розташоване лише за кілька кілометрів від міста Орошляни, це за годину їзди від Будапешта. Водночас туристи ніби потрапляють в інший світ Азії, де можуть провести дні в бунгало над водою.
Дерев’яні будинки на озері здебільшого є приватною власністю, але деякі вітають відвідувачів і дозволяють їм отримати доступ до терас на даху, щоб побачити це унікальне місце.
Недалеко від Турку на південному заході Фінляндії розташоване маленьке містечко Наанталі, яке цікаве туристам культурою та кухнею.
На протилежному березі моря від Наанталі на острові Кайло можна знайти тематичний парк, присвячений культовим Мумі-тролям.
Фото: Тематичний парк у Наанталі (facebook.com/muumimaailma)
Хоча після знайомства із казковими персонажами місто Наанталі варто дослідити окремо. Це одне з найстаріших міст у всій Фінляндії, яке було засноване навколо середньовічного бригітського монастиря Нодендальське абатство, яке й сьогодні виситься над містом.
Фото: Село Дартло у Грузії (wikimedia.org)
Нагадаємо, ми розповідали про усі країни, де туристи мають сплачувати податок за відпочинок.
Також ми писали, що подорожі за кордоном для українців стали дешевшими. Це пов'язано зі співпрацею українських та європейських туроператорів.