Без толп туристов. Топ-10 уникальных локаций Европы для отдыха в 2024 году

В путешествиях туристы ищут интересные красочные места и яркие эмоции. В то же время, впечатления от посещения локаций нередко портят толпы туристов.

Какие 10 малоизвестных мест в Европе признаны лучшими для посещения 2024 года, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Самые интересные малоизвестные локации – в Испании

Самые интересные места, достойные внимания путешественников, которые находятся вдали от проторенных путей, определили в рейтинге European Best Destinations.

Возглавляют рейтинг два города в Испании – Вильяхойоса и Арес-дель-Маэстрат.

Вильяхойоса переводится с испанского как "счастливый город". Он расположено к югу от Валенсии в 20 мин езды на автомобиле от шумного Бенидорма, но это как разные миры. У Вильяхойоса цветные дома, пляжи с золотым песком и кухня мирового класса. Туристы ценят этот город за свежую рыбу и морепродукты, но настоящим деликатесом является шоколад.

На пляжах Пунтес-дель-Моро и Эль-Шарко можно насладиться нырянием с масками.

Фото: Вильяхойоса в Испании (unsplash.com)

Арес-дель-Маестре расположен на полпути между Барселоной и Валенсией на вершине скалистого холма, откуда открывается удивительный вид на ландшафт Маэстразго.

Город начинает свою историю в 14 веке, поэтому привлекает туристов древней застройкой: живописные узкие улочки и замок Мола. Туристам советуют посетить Музей де ла Куэва дель Кастильо – место в скале, где жители скрывались от нападений.

Любителям истории стоит увидеть готическую ратушу и неоклассическую приходскую церковь, а любители спорта могут попробовать полет на параплане с горы Тоссаль д'Оренга.

Один из лучших пляжей – в Хорватии

Туристов в Хорватии всегда много. Однако самые известные города Дубровник или Хвар – с толпами туристов. Поэтому рейтинг предлагает отправиться в менее популярный город Примоштен. Этот город за 30 мин езды на автомобиле от аэропорта Шибеник является лучшим местом для любителей солнца и моря.

Пляж Радуца Малая протяженностью 2 км является одним из самых длинных во всей Хорватии. На побережье работают бары и рестораны, где можно отведать лучшую еду, которую может предложить страна – например, черный ризотто и фаршированный перец.

Водные развлечения также очень популярны в этой привлекательной локации и любителей активного отдыха.

Фото: Пейзаж в Примоштене (скриншот из booking.com)

Плавучая деревня Бокоди в Венгрии

Плавучая деревня Бокоди расположена всего в нескольких километрах от города Орошляны, это в часе езды от Будапешта. В то же время туристы словно попадают в мир Азии, где могут провести дни в бунгало над водой.

Деревянные дома на озере в большинстве своем являются частной собственностью, но некоторые приветствуют посетителей и позволяют им получить доступ к террасам на крыше, чтобы увидеть это уникальное место.

Город с парком Муми-троллей в Финляндии

Недалеко от Турку на юго-западе Финляндии расположен маленький городок Наантали, интересный туристам культурой и кухней.

На противоположном берегу моря от Наантали на острове Кайло находится тематический парк, посвященный культовым Муми-троллям.

Фото: Тематический парк в Наантале (facebook.com/muumimaailma)

Хотя после знакомства со сказочными персонажами город Наантали следует исследовать отдельно. Это один из старейших городов во всей Финляндии, который был основан вокруг средневекового бригитского монастыря Нодендальского аббатства, которое и сегодня высится над городом.

Какие еще пять мест являются "скрытыми жемчужинами" Европы

Бур , Фарерские острова. Это одно из самых древних мест в рейтинге, которому почти тысячелетие. Сегодня здесь проживает всего 75 человек. Туристы увидят здесь красивые деревянные дома с зелеными крышами и захватывающие пейзажи.

, Фарерские острова. Это одно из самых древних мест в рейтинге, которому почти тысячелетие. Сегодня здесь проживает всего 75 человек. Туристы увидят здесь красивые деревянные дома с зелеными крышами и захватывающие пейзажи. Блаванд в Дании. Одно из самых защищенных мест во всей Дании во время второй мировой войны, где есть имеет бункеры, построенные на пляжах и художественно преобразованные. Теперь на них размещены скульптуры коней.

в Дании. Одно из самых защищенных мест во всей Дании во время второй мировой войны, где есть имеет бункеры, построенные на пляжах и художественно преобразованные. Теперь на них размещены скульптуры коней. Ульм на реке Дунай в Германии – это сочетание традиций от старого города к современной архитектуре в культурном центре. Среди достопримечательностей – ратуша с красочным фасадом и часовня Святого Николая, которая датируется 13 веком. В культурном центре расположены здания 20 века, а также много музеев, экспозиций, различных театров.

на реке Дунай в Германии – это сочетание традиций от старого города к современной архитектуре в культурном центре. Среди достопримечательностей – ратуша с красочным фасадом и часовня Святого Николая, которая датируется 13 веком. В культурном центре расположены здания 20 века, а также много музеев, экспозиций, различных театров. Алжезур в Португалии – небольшой городок с заповедной природой, замками, пляжами для серферов, парками и большим выбором ресторанов.

Фото: Деревня Дартло в Грузии (wikimedia.org)

Село Дартло на севере Грузии считается самой красивой деревней страны. Среди зеленых холмов и гор можно увидеть исторические здания, оборонительные башни и церкви. Все они сделаны из старинного камня и придают селу неземной вид. Деревня расположена на высоте 1850 м над уровнем моря.

Напомним, мы рассказывали обо всех странах, где туристы должны платить налог за отдых.

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