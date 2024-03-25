Подорожі за кордоном для українців стали дешевшими: скільки коштуватиме відпочинок

Українки, які планують організувати літній відпочинок із дітьми за кордоном, зможуть провести відпустку дешевше, ніж минулого року. Це пов'язано зі співпрацею українських та європейських туроператорів.

У скільки обійдеться відпочинок та коли можна купити тури дешевше, у коментарі РБК-Україна розповіла фахівець з підбору турів Марина Казакова.

Що зміниться для українських туристів за кордоном

Українські туроператори уклали договори фактично з усіма великими європейськими туристичними операторами та працюють із Молдовою, Румунією, Польщею, Німеччиною, Іспанією, країнами Балтії, розповідає Марина Казакова. За її словами, завдяки прямим договорам туроператорів подорожі для українців порівняно з минулим роком стали дешевшими.

"Ми купуємо тури за тими самими цінами, що й місцеві жителі у своєму агентстві. Це великий плюс. Ми маємо доступ до тих готелів, які бронюють, наприклад, німці, французи, поляки", – каже вона.

Тобто туристам запропонують інші готелі, в яких буде менше сусідів і які трохи відрізняються за стандартами. Але ціни будуть такі самі, якби звернутися в офіс туроператора в іншій країні.

Однак у деяких країнах ціни на відпочинок підвищилися, наприклад, у Туреччині, звертає увагу Марина Казакова. Це пов'язано з великим попитом на подорожі після пандемії.

Фото: Відпочинок дітей на морі (unsplash.com)

Тури зі знижками можна забронювати до травня

Європейці не купують тури на літній відпочинок влітку, а готелі за деякими напрямками розкуповують ще з вересня, попереджає фахівець. Тож українцям варто бронювати відпочинок до сезону.

"У нас є запит розмістити велику групу на Сардинії, але ми вже не можемо знайти готель, щоб було стільки номерів, бо його вже "розібрали". Тому треба розуміти, що українці матимуть шанс купити собі тур за гарною ціною максимум ще місяць до кінця квітня. З травня ціни піднімуться, а влітку буде дуже дорого", –каже Марина Казакова.

Багато туроператорів за раннім бронюванням не просять повну передоплату, у деяких достатньо внести 10-30% вартості туру, а решта – упродовж періоду до вильоту.

"Це дає вам гарантію, що ви візьмете за найнижчою ціною. А тури, що "горять", будуть у разі відмови окремих туристів, але в таких ситуаціях є ризики натрапити на шахраїв", – попереджає вона.

Оскільки літній сезон починається з 1 травня, до цього часу раннє бронювання припиняється, а влітку знижок може і не бути.

"Можна бронювати влітку автобусні тури, які можуть і не подорожчати, тому що багато туроператорів забронювали в готелях номери", – нагадує фахівець із туризму.

Чому краще купувати путівки в українських компаній

Багато українців зараз перебувають за кордоном і відпочинок планують з інших країн.

"Ви можете прийти в якесь німецьке турагентство і у них купити тур. Таким ваші гроші підуть до бюджету Німеччини. А можете купити цей же тур у українського туроператора за такою самою ціною. Тоді туристична компанія перерахує податки до бюджету України та заплатить зарплату громадянам України", – звертає увагу Марина Казакова.

Фото: Пляж у Болгарії (unsplash.com)

Вартість відпочинку в червні: з перельотом та поїздкою автобусом

На наше прохання Марина Казакова наводить приклади вартості відпочинку 7 ночей для двох дорослих за раннього бронювання. Йдеться про пакетні тури з вильотом з аеропортів Європи з перельотом з багажем, проживанням в готелі, трансфером та страховкою. Фахівець наводить найнижчі ціни у 3* готелях на дати 1-10 червня.

Албанія (виліт із Кишинева) – від 39 тис. грн (зі сніданками);

Туреччина (виліт із Кишинева) – від 33 тис. грн ("все включено");

Греція (виліт із Кишинева) – від 37 тис. грн (сніданки);

Іспанія (виліт із Катовіце) – від 45 тис. грн (сніданки);

Чорногорія (виліт із Кишинева) – від 40 тис. грн (сніданок);

Хорватія (виліт із Катовіце) – від 46 тис. грн (сніданки);

Кіпр (виліт із Варшави) – від 38 тис. грн (сніданки);

Італія (виліт із Варшави) – від 48 тис. грн (сніданок).

Туристам потрібно буде врахувати до бюджету поїздки додаткові витрати, щоб дістатися потрібних аеропортів.

Фото: Відпочинок у Туреччині (unsplash.com)

Також для багатьох туристів зручніше мандрувати на відпочинок прямими автобусами. Фахівець наводить приклад автобусного туру для двох дорослих. У вартість включений переїзд автобусом, проживання в готелі, медичне страхування.

Албанія на 12 ночей (8 із них у готелі) – від 28 тис. грн (сніданки);

Болгарія на 10 ночей (8 ночей у готелі) – від 13 тис. грн (сніданки);

Греція на 10 ночей (8 у готелі) – від 28 тис. грн (сніданки);

Іспанія на 12 ночей (8 у готелі) – від 48 тис. грн (сніданки);

Туреччина, Анталія на 12 ночей (9 у готелі) – від 24 тис. грн ("все включено");

Хорватія 10 ночей (8 у готелі) – від 36 тис. грн (сніданки);

Чорногорія на 12 ночей (8 у готелі) – від 27 тис. грн (сніданки).

Нагадаємо, ми писали, куди і як подорожували українці у 2023 році. Туристи звикли літати із сусідніх країн.

Також ми розповідали, що Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі . Полетіти можна буде у популярні середземноморські локації.

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