Настрої загострюються. Як змінилося ставлення чехів до біженців із України

Чехія залишається однією із країн із найбільшою кількістю українських біженців. Тимчасовим захистом зараз користуються понад 300 тисяч українців. Але все менше чехів з цим згодні.

Як змінилося ставлення чеського суспільства до українських біженців, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Чеське соціологічне агентство STEM у вересні 2023 року провело нове дослідження ставлення чеської громадськості до війни в Україні та українських біженців.

Результати показали, що підтримка втікачів від війни в Україні з часом суттєво не зменшується, але негативні настрої загострюються.

Серед учасників опитування 79% мали особистий досвід спілкування з українськими біженцями. 43% зазначили, що їхнє ставлення до українців з початку війни погіршилося. 18% респондентів оцінили свій досвід спілкування із біженцями як негативний.

Втім, 51% підтримують подальше перебування громадян України у Чехії, але інші – проти. На початку війни більшість респондентів (70%) висловлювались за те, щоб Чехія прийняла сотні тисяч втікачів від війни.

"Вперше з літа 2022 року ми бачимо зниження частки людейі, які підтримують прийом або перебування українських біженців у нас. Занадто рано говорити, чи це лише одноразове коливання в даних, чи реальна зміна", – зауважує директор дослідження STEM Яромір Мазак.

Більшість опитаних вважають, що прибуття українських біженців не вплинуло на їхнє життя. Але чверть вважають, що їхнє особисте становище погіршилось. Близько 60% вважають, що рівень злочинності зріс. Також серед причин негативного ставлення такі: наявність місць у дитсадках та школах (66%); знизилась доступність житла (57%). Доступ до медичного обслуговування та роботи погіршився у двох п'ятих респондентів. 30% вважають, що біженці негативно вплинули на доступність робочої сили для чеських компаній.

Нагадаємо, ми писали, що у кількох країнах Європи зростає кількість українських біженців. Українці продовжують масово їхати до Чехії, Німеччини та Нідерландів.

Також стало відомо, скільки поляків підтримують припинення підтримки українців. 42% опитаних висловилися проти подальших виплат біженцям.

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