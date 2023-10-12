Настроения обостряются. Как изменилось отношение чехов к беженцам из Украины

Чехия остается одной из стран с самым большим количеством украинских беженцев. Временной защитой сейчас пользуются более 300 тысяч украинцев. Но все меньше чехов с этим согласны.

Как изменилось отношение чешского общества к украинским беженцам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Чешское социологическое агентство STEM в сентябре 2023 года провело новое исследование отношения чешской общественности к войне в Украине и украинским беженцам.

Результаты показали, что поддержка бежавших от войны в Украине со временем существенно не уменьшается, но негативные настроения обостряются.

Среди участников опроса 79% имели личный опыт общения с украинскими беженцами. 43% отметили, что их отношение к украинцам с начала войны ухудшилось. 18% респондентов оценили свой опыт общения с беженцами как отрицательный.

Впрочем, 51% поддерживают дальнейшее пребывание граждан Украины в Чехии, но остальные против. В начале войны большинство респондентов (70%) высказывались за то, чтобы Чехия приняла сотни тысяч бежавших от войны.

"Впервые с лета 2022 года мы видим снижение доли людей, которые поддерживают прием или пребывание украинских беженцев у нас. Слишком рано говорить, это одноразовое колебание в данных или реальное изменение", –замечает директор исследования STEM Яромир Мазак.

Большинство опрошенных считают, что прибытие украинских беженцев не повлияло на их жизнь. Но четверть считают, что их личное положение ухудшилось. Около 60% полагают, что уровень преступности возрос. Также среди причин отрицательного отношения следующие: наличие мест в детсадах и школах (66%); снизилась доступность жилья (57%). Доступ к медицинскому обслуживанию и работе ухудшился у двух пятых респондентов. 30% считают, что беженцы оказали негативное влияние на доступность рабочей силы для чешских компаний.

Напомним, мы писали, что в ряде стран Европы растет количество украинских беженцев. Украинцы продолжают массово ехать в Чехию, Германию и Нидерланды.

Также стало известно, сколько поляков поддерживают прекращение поддержки украинцев. 42% опрошенных высказались против дальнейших выплат беженцам.

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