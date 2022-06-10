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Нашли замену россиянам. Курорты Египта переполнены туристами из Европы

Фото: Туристы на Красном море в Египте (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Страна все же не теряет надежды на приезды граждан РФ

Из-за войны в Украине Египет усиленно искал альтернативу туристам из РФ, писало РБК-Украина накануне.

Теперь немецкие туристы лидируют по числу гостей в Хургаде, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Egypt Independent.

Хургаду выбрали туристы из Британии, Румынии и Германии

Гости из Германии составили самое большое число приездов в Хургаду наряду с другими 20 европейскими странами, из которых прилетели туристы.

"Красное море, в частности Хургада, стала самым популярным местом для немецких, британских, польских и румынских туристов. В отелях наблюдается рост заполняемости с начала месяца, когда начался сезон летних отпусков", — говорится в публикации.

Подтвержденные бронирования в отелях Хургады также свидетельствовали о большом спросе со стороны египтян.

Фото: Хургада, стала самым популярным местом для немецких, британских, польских и румынских туристов (Getty Images)

Россия была основным источником туризма в Египте, который ежегодно приносил миллиарды долларов в казну страны. Но из-за вторжения РФ в Украину эксперты прогнозируют, что потоки туристов из РФ сократятся на 35%.

Египет все же хочет сотрудничать с Россией

Несмотря на большое количество туристов из Европы, которые уже приехали в Египет, надежд на приезды россиян в стране не оставили. Там ведут активные переговоры с властями страны-оккупанта о налаживании турпотока.

Турагенты российской туристической компании Tez Tour в мухафазе Красное море объявили, что с конца мая компания будет обеспечивать полеты на чартерах из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

В Федеральном агентстве по туризму РФ сообщили, что ведут переговоры с Египтом об увеличении количества рейсов между двумя странами, а также об использовании российской платежной системы "Мир" на египетских курортах, пишут египетские СМИ.

Президент Ростуризма Зарина Догузова провела переговоры с министром туризма и древностей Египта Халедом эль-Анани. Она отметила, что Египет все же является одним из самых популярных туристических направлений для отдыха россиян.

Напомним, война в Украине не остановила Египет от приема туристов из России.

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