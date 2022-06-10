Знайшли заміну росіянам. Курорти Єгипту переповнені туристами з Європи

Через війну в Україні Єгипет посилено шукав альтернативу туристам з РФ, писало РБК-Україна напередодні.

Тепер німецькі туристи лідирують за кількістю гостей у Хургаді, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Egypt Independent.

Хургаду обрали туристи з Британії, Румунії та Німеччини

Гості з Німеччини склали найбільше число приїздів в Хургаду поряд з іншими 20 європейськими країнами, з яких прилетіли туристи.

"Червоне море, зокрема Хургада, стала найпопулярнішим місцем для німецьких, британських, польських та румунських туристів. У готелях спостерігається зростання заповнюваності з початку місяця, коли почався сезон літніх відпусток", — йдеться в публікації.

Підтверджені бронювання в готелях Хургади також свідчили про великий попит з боку єгиптян.

Фото: Хургада, стала найпопулярнішим місцем для німецьких, британських, польських та румунських туристів (Getty Images)

Росія була основним джерелом туризму в Єгипті, який щорічно приносив мільярди доларів в казну країни. Але через вторгнення РФ до України експерти прогнозують, що потоки туристів з РФ скоротяться на 35%.

Єгипет все ж хоче співпрацювати з Росією

Попри велику кількість туристів з Європи, які вже приїхали в Єгипет, надій на приїзди росіян в країні не залишили. Там ведуть активні переговори з владою країни-окупанта про налагодження турпотоку.

Турагенти російської туристичної компанії Tez Tour в мухафазі Червоне море оголосили, що з кінця травня компанія буде забезпечувати польоти на чартерах з Росії в Шарм-ель-Шейх і Хургаду.

У Федеральному агентстві з туризму РФ повідомили, що ведуть переговори з Єгиптом про збільшення кількості рейсів між двома країнами, а також про використання російської платіжної системи "Мир" на єгипетських курортах, пишуть єгипетські ЗМІ.

Президент Ростуризму Заріна Догузова провела переговори з Міністром туризму і старожитностей Єгипту Халедом Ель-Анані. Вона зазначила, що Єгипет все ж є одним з найпопулярніших туристичних напрямків для відпочинку росіян.

Нагадаємо, війна в Україні не зупинила Єгипет від прийому туристів з Росії.