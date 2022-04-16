"Это чистый бизнес". Война в Украине не остановила Египет от приема туристов из России

Первые чартеры из РФ на курорты Красного моря уже полетели

Египет, который был одним из самых популярных направлений для отдыха украинцев, возобновляет прием российских туристов. Это происходит, несмотря на войну в Украине. Ранее, по данным Министерства туризма Египта, 40% туристов на морских курортах этой страны составляли гости из Украины и России.

Теперь Египет оказался в ситуации, когда принимать на одном курорте граждан страны, которая напала на Украину, и туристов из нашего государства, не представляется возможным.

Египет хоть и осудил вторжение оккупанта в Украину в начале марта, но уже готовится принимать российских туристов: недавно в Ростуризме уже обсудили с посольством Египта в РФ запуск туристического сезона, возможности авиасообщения и оплаты услуг банковскими картами "Мир".

Представители украинских туркомпаний обеспокоены тем, что страна и дальше будет принимать россиян, как до войны. Они прогнозируют, что между нашими туристами и представителями страны-оккупанта неизбежны конфликты.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что известно о планах Египта на сотрудничество с россиянами и как их оценивают в украинском туристическом бизнесе.

Egypt Air будет перевозить россиян на курорты Красного моря

Флагманский перевозчик Египта Egypt Air даже на фоне сокрушительных санкций ЕС и США против РФ возобновляет рейсы из Москвы в Египет. На ближайшие даты на сайте доступно бронирование в Каир, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Фото: Туристы из РФ приносят Египту значительную часть доходов (Getty Images)

Согласно расписанию, с середины апреля авиакомпания будет летать в столицу РФ ежедневно на самолетах Boeing 737-800. Первые рейсы планировались с 9 апреля, но были перенесены на 15 апреля из-за низкой загрузки.

К слову, отдых для россиян в Египте выйдет недешевым – только билет в обе стороны в Хургаду обойдется пассажирам в апреле в 1200 долларов.

Чартерные рейсы из России возобновились в апреле

Первые группы российских туристов уже начали прибывать в Хургаду в начале апреля. Об этом сообщали Arab News со ссылкой на туроператоров в провинции Красное море, сотрудничающие с российским рынком.

Там уточнили, что первые туристы прибыли в Хургаду от туроператора "Библио-глобус", и ожидали добавления рейсов в Шарм-эль-Шейх. Представитель этой компании сообщил, что авиаперевозчиком для их туристов в Египет в апреле будет авиакомпания Red Wings.

Во флоте указанной авиакомпании есть три дальнемагистральных самолета Boeing 777-200, которые будут летать в Египет. Разрешение на полетную программу получили от авиационных властей обеих стран.

Фото: Флагманская авиакомпания Египта Egypt Air будет осуществлять рейсы в Москву на лайнерах Boeing 737-800 (flickr.com)

Рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх на этих бортах будут осуществляться при условии пребывания туристов от 4 дней. С 13 апреля запланировано выполнять 4 рейса в неделю.

"Россияне будут вывозить деньги на пользу экономике Египта"

Структура экономики Египта состоит не только из доходов от туризма, напоминают эксперты. Так, существенную часть средств страна получает от сельского хозяйства, добывающей и обрабатывающей промышленности и нефтегаза. При этом страна остро нуждается в любых источниках доходов.



По данным Всемирной продовольственной программы ООН, около 31% египетских детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет недоедают. Это составляет один из самых высоких показателей в мире.



"Конечно, туризм важен для экономики Египта, но есть много других отраслей, в которых зарабатывает страна. К тому же, там постоянно нуждаются в деньгах. Посмотрите на историю Египта за последние десять лет: революции, смена власти, авиакатастрофа (в 2015 году в небе над Синаем был сбит российский самолет – ред.). Поэтому прием россиян на курортах – это чистый бизнес Египта. Мы не в праве давать им советы, как где зарабатывать", — считает директор туристической компании "Загорье" Игорь Короленко.

Фото: Египет нуждается в деньгах, в том числе от туристов из-за рубежа, напоминают эксперты рынка (скриншот с сайта booking.com)



По его мнению, если российские туристы продолжат ездить в Египет или вообще куда-либо, это будет только обескровливать экономику россии. Ведь по сути это является импортом для рф – вывозом денег из страны, а их там все меньше и меньше, напоминает эксперт.



"Во-вторых, мы будем только рады, если приток денег в Египет позволит поддерживать местные курорты в порядке И когда после войны туда поедут наши туристы, то получат более качественный сервис", — считает Короленко.



К тому же, российский туризм уже упал в разы: из-за катастрофических санкций там нет денег, закрывают границы для российских граждан:



"Также они не могут использовать самолеты иностранной регистрации для полетов в большинство стран мира".

"Конфликтов между туристами из двух стран неизбежны"

Когда война в Украине завершится, и наши туристы снова поедут на курорты Египта, конфликтов с представителями страны-оккупанта не избежать. Такое мнение высказывает в комментарии РБК-Украина представитель одного из крупных туроператоров Украины.

"Властям Египта нужно понять, что туризм для нашей страны уже не будет прежним. Конфликты между туристами с россиянами будут неизбежны. Еще в начале марта мы наблюдали много ситуаций, когда среди оказавшихся за рубежом туристов в начале войны были ссоры и драки. Закономерно и логично, что это продолжится и после войны", — говорит собеседник.

По его словам, рано или поздно крупные сети отелей и небольшие гостиницы в Египте станут перед выбором, каких туристов принимать.

"Считаю, что Египту нужно предпринять некие регуляторные действия, которые бы предотвратили такие конфликты. А это, в первую очередь, — полный отказ от приема российских туристов как таковых", — высказывает мнение представитель сферы туризма.

Фото: Туроператоры считают, что властям Египта нужно будет реагировать на конфликты россиян и украинцев, которые неизбежно будут возникать во время отдыха (Getty Images)

"На разделении украинцев и россиян в Египте могут настаивать туроператоры"

В связи с вторжением России в Украину Египет никаких особых решений в туризме принимать не будет, считает Павел Головненко, директор туристической компании "Пилигрим". Ранее он объяснял похожую позицию Турции, принимающей российских туристов на фоне войны, особенностями местного мировоззрения о допустимости торговли даже с врагами во время войны.

"Я уверен, что Египет будет просто принимать россиян. Для них наши проблемы еще более далекие, чем для Турции. Будут принимать всех, кто едет. Всем улыбаться и "признаваться в любви", — говорит он в комментарии РБК-Украина.

По мнению эксперта, не стоит рассчитывать в ближайшее время после окончания войны на разделение отелей по приему туристов из Украины и РФ, хотя такая тенденция появляется в Турции.

"До египтян доходит намного дольше, чем до турков. Надежда разве что на наших украинских туроператоров – Join Up в первую очередь. Они могут наладить процесс разделения, но только если будет значительный поток из Украины", — отмечает Головненко.

Фото: Представители украинских туркомпаний обеспокоены тем, что страна и дальше будет принимать россиян, как до войны (Getty Images)

При этом украинцы вряд ли откажутся от отдыха в Египте в будущем, добавляет специалист.

"Объективно – альтернативы нет. ОАЭ очень толерантно относится к россиянам, а другие страны не являются полноценными альтернативами", — объясняет он свой прогноз.

Напомним, мы рассказывали про страны, отели и авиакомпании, которые до сих пор работают с РФ.