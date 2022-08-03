Госавиаслужба аннулировала лицензию украинской авиакомпании: о ком идет речь

Bees Airline потеряла сертификат эксплуатанта и открыла благотворительный фонд

Государственная авиационная служба Украины аннулировала Сертификат эксплуатанта общества с ограниченной ответственностью "Биз Эйрлайн" - украинской авиакомпании Bees Airline.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на приказ Госавиаслужбы.

Согласно приказу, Сертификат аннулирован в связи с необеспечением обществом с ограниченной ответственностью "Биз Эйрлайн" эксплуатации не менее двух воздушных судов. Сообщается, что компания должна немедленно вернуть Сертификат эксплуатанта № UA059 с эксплуатационными спецификациями к Госавиаслужбы.

"Откладываем все планы до победы"

Как стало известно РБК-Украина, клиенты компании Bees Airline тем временем получают письма следующего содержания:

"Мы, команда авиакомпании БИЗ (Bees Airline), с искренним сердцем стремились развивать авиацию и туризм Украины. Но война заставила нас полностью остановить полеты и отложить все планы до победы. Мы искренне верим, что уже в скором будущем мы сможем с радостью встречать вас на наших рейсах. Но в то же время мы не можем оставаться в стороне, сложа руки. Каждый из нас на своем фронте делает свой вклад в такую желанную победу", — идет речь в письме.

Фото: Самолет компании Bees Airline (Виталий Носач / РБК Украина)

Компания сообщила, что создала благотворительный фонд "Майбутнє з Бджолами", чтобы помогать в восстановлении Украины. В частности, будут помогать восстанавливать разрушенную школу на Черниговщине, выделять средства батальону "Госпитальеры", Житомирской больнице, где лечатся пострадавшие от агрессии России и другим.

Bees Airline временно отправила самолеты за границу

Напомним, в середине февраля, еще до полномасштабного вторжения России в Украину, авиакомпания Bees Airline временно перегнала используемые ею самолеты за границу.

В ее парке находились четыре Boeing 737-800, владельцами которых являются американские компании San Сlemente Leasing LLC и BANK OF UTAH. Перегнать самолеты потребовал лизингодатель. Тогда эту меру называли временной, и Bees Airline продолжала максимально выполнять запланированные на тот момент рейсы. Далее эксплуатация самолетов стала невозможной из-за вторжения России и закрытия воздушного пространства Украины.

Также в июле 2022 года стало известно, что SkyUp откроет новую авиакомпанию в Европе: она будет обслуживать популярные туристические направления.