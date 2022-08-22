Впервые с начала войны. Украинская авиакомпания пополнила флот новым самолетом

Судна SkyUp Airlines используются на рейсах в Европе

Украинский лоукостер SkyUp Airlines получил новый Boeing 737-800. Он стал десятым самолетом этого типа, пополнившим ее парк.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Airline Geeks.

Самолет с заводским серийным номером (MSN) 40249 совершил свой первый полет в июле 2011 года. С августа того же года работал в авиакомпании FlyDubai, а в 2019 году пополнил парк южноафриканского перевозчика Comair. Теперь он зарегистрирован как UR-SQM и может начать полеты для своего нового оператора.

Борт окрасят в фирменную ливрею компании осенью

Украинский лоукостер начнет полеты на Boeing 737-800 без смены старой ливреи. Самолет пока будет носить бело-синюю окраску предыдущего эксплуатанта. Осенью SkyUp планирует перекрасить авиалайнер в свою фирменную бело-оранжевую ливрею. Тогда же на самолете заменят стандартные концовки крыла на удвоении Split Scimitar.

Новые устройства крыла улучшат аэродинамические характеристики самолета и позволят еще больше снизить расход топлива. Это способствует снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

С новым приобретением SkyUp имеет в эксплуатации два Boeing 737-700 и десять 737-800. Самолеты могут перевозить до 149 и 189 пассажиров соответственно.

Фото: Boeing 737-800 2011 года стал десятым бортом такого типа во флоте авиакомпании SkyUp (facebook com/skyup.aero)

Продолжать работу, несмотря ни на что

С началом войны после вторжения России в Украину компании пришлось адаптировать модель ведения работы, чтобы попытаться как-то пережить полную приостановку регулярных коммерческих рейсов в стране, пишут на сайте.

"С первых дней войны SkyUp доставляла граждан Украины в Израиль и Португалию из Кишинева, Молдовы, а также из польских городов Варшавы и Люблина. Компания также помогла доставлять международную гуманитарную помощь в аэропорты у границы с Украиной", — говорится в публикации.

Затем она предложила услуги по аренде самолетов и экипажей другим авиакомпаниям за пределами Украины по договорам аренды с обслуживанием и работала с украинским туроператором - коммерческим партнером авиакомпании.

"Поскольку аэропорты Украины все еще закрыты, а воздушное пространство ограничено для гражданских рейсов, предоставление услуг по требованию с помощью самолетов, размещенных в других странах - один из наиболее жизнеспособных вариантов получения дохода. Безусловно, сегодня сотрудники и руководство компании хотят вернуться к работе в Украине", — пишет издание.

В июле этого года в SkyUp заявили, что откроют в Европе новую авиакомпанию. Запуск планируется на осень: будут выполнять рейсы из стран Балтии, Румынии, Молдовы.

А накануне еще один самолет из флота украинской авиакомпании SkyUp Airlines передали в мокрый лизинг известному лоукостеру Wizz Air.