Народжені не в Україні. Юрист вказав на важливу деталь щодо громадянства дітей біженців

Діти, які народилися за кордоном у українських біженців, які вимушено виїхали з країни, реєструються як громадяни України. Це відбувається, якщо їхні батьки або один з батьків якої на момент його народження були громадянами України. Місце народження в такій ситуації на громадянство не впливає.
Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.
"Так, зберігає. Дані про громадянство та національність в актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються, про що робиться відповідний запис у графі “Для відміток”, – пояснює юрист.
Дитина, батьки або оди з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином/кою України.
"Місце народження в цьому випадку не впливає на можливість набуття дитиною громадянства України, адже особа набуває громадянство України незалежно від того, народилася вона на території України чи за її межами", – каже вона.
Державну реєстрацію актів цивільного стану, у тому числі народження дитини та визначення її походження, для українців за кордоном проводять дипломатичні представництва або консульські установи України.
"Реєстрацію проводять за місцем народження або за місцем проживання батьків дитини або одного з них за їх письмовою заявою, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження – за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває", – каже Катерина Аніщенко.
Реєстрація народження дитини проводиться консулом з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.
Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини – не пізніше трьох діб.
"Щоб зареєструвати факт народження, до консульської установи необхідно надати документ з медичного закладу про народження дитини, паспорта що посвідчують особи батьків (одного з батьків). Також необхідно буде подати заяву письмову або усно, для внесення відомостей про батька", – пояснює фахівець.
Реєстрацію народження дитини проводять без стягнення консульського збору, а за результатами реєстрації цього акту видається свідоцтво про народження.
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