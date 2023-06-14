Родившиеся не в Украине. Юрист указал на важную деталь о гражданстве детей беженцев

Дети, родившиеся за границей у украинских беженцев, вынужденно выехавших из страны, регистрируются как граждане Украины. Это происходит, если их родители или родитель на момент его рождения были гражданами Украины. Место рождения в такой ситуации на гражданство не влияет.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Україна рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Сохраняет ли рождение ребенка в ЕС статус гражданина Украины?

"Да, сохраняет. Данные о гражданстве и национальности в актовом записи о рождении и свидетельстве не заполняются, о чем делается соответствующая запись в графе "Для отметок", – объясняет юрист.

Ребенок, родители или один из родителей которого на момент его рождения были гражданами Украины, являются гражданином Украины.

"Место рождения в этом случае не влияет на возможность приобретения ребенком гражданства Украины, ведь лицо приобретает гражданство Украины независимо от того, родился он на территории Украины или за его пределами", – говорит она.

Как зарегистрировать рождение ребенка за границей

Государственная регистрация актов гражданского состояния, в том числе рождение ребенка и определение его происхождения, для украинцев за рубежом проводят дипломатические представительства или консульские учреждения Украины.

Фото: Ребенок получает гражданство Украины независимо от места рождения, если его родители или один из родителей является украинцем (Getty Images)

"Регистрацию проводят по месту рождения или по месту жительства родителей ребенка или одного из них по их письменному заявлению, а в случае болезни, смерти родителей или по другим причинам невозможности зарегистрировать рождение – по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором в настоящее время он находится", – говорит Екатерина Анищенко.

Регистрация рождения ребенка проводится консулом с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, а при рождении мертвого ребенка – не позднее трех суток.

"Чтобы зарегистрировать факт рождения, в консульское учреждение необходимо предоставить документ из медицинского учреждения о рождении ребенка, паспорта удостоверяющие личности родителей (родителя). Также необходимо будет подать заявление письменное или устно, для внесения сведений об отце", – объясняет специалист.

Регистрацию рождения ребенка проводят без взимания консульского сбора, а по результатам регистрации этого акта выдается свидетельство о рождении.

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