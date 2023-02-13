Музеї та фортеці. Які пам'ятки Туреччини постраждали від землетрусу

Землетрус на сході Туреччини, який забрав десятки тисяч життів у Туреччині, пошкодив і деякі об'єкти культурної спадщини.

Які музеї та історичні пам'ятки регіону постраждали від природного явища, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на heritagetribune.eu.

Руйнівний землетрус магнітудою 7,7 балів стався в регіоні Південно-Східної Анатолії (Месопоптамії) між містами Газіантеп та Кахраманмараш. Цей регіон відомий культурним туризмом, адже там ведуться розкопки поселень періоду неоліту, це "колиска" землеробської цивілізації. Також в регіоні збереглися багато пам'яток елліністичного періоду та середньовічної архітектури.

Міністерство культури і туризму Туреччини опублікувало заяву про ситуацію з кількома об'єктами культурної спадщини турецькою мовою. Зазначається, що збитки, завдані музеям, були відносно низькими.

"Серед провінцій, які постраждали від землетрусу, Газіантеп, Шанлиурфа, Кіліс, Османіє, Діярбакир, Адана не постраждали. Наші музеї у Кахраманмараші, Ельбістані, Адіамані, Малатьї не постраждали, крім незначних ушкоджень. Серйозних пошкоджень у колекціях наших музеїв не було виявлено", – говориться в заяві.

Фото: Місто Мардін від землетрусу не постраждало (pixabay.com)

Рухому колекцію музею Кахраманмараш передали іншому музею через загрозу руйнування навколишніх будівель.

Одна із будівель Хатайського археологічного музею була пошкоджена. Там встановили додаткові камери спостереження сонячних батареях.

У місті Малатья, на одному з об'єктів всесвітньої спадщини муровані стіни трохи посунулися, а тимчасовий дах має тріщини.

"Біля обмеженої ділянки міських стін Діярбакира, також включеної до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і біля входу до церкви Святого Георгія у Діярбакір було виявлено незначні деформації. Інші об'єкти всесвітньої спадщини, такі як Гебеклітепе (Шанлиурфа) та Немрут Даг (Адіаман), не постраждали", - уточнили в міністерстві.

Фото: Музей мозаїк в Газіантепі (РБК-Україна)

Не постраждали найпопулярніші у туристів культурні локації. У стародавньому місті Мардін, яке теж опинилося в зоні землетрусу, вціліли всі будівлі. Музей мозаїк зі стародавнього міста Зевгма, який розташований у Газіантепі, також уцілів. Фортеця у Шанлиурфі отримала лише кілька тріщин.

Тим часом підраховують збитки, яких зазнали пошкоджені землетрусом фортеця Газіантеп та нова мечеть в Малатьї. Впала і найдавніша мечеть Туреччини Хабіб-і-Наджар (7 століття) в місті Антакья.

Нагадаємо, ми писали, як постраждали туристичні локації Туреччини від землетрусу.