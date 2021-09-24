Музеи без барьеров. Куда отправиться в инклюзивный тур: самые интересные локации в Украине

Куда можно сходить на экскурсии без препятствий и как спланировать путешествие

Планирование путешествий по Украине - довольно непростая задача даже для подготовленных путешественников.

Если информация об интересных и зрелищных местах по всей стране уже достаточно растиражированна, то процесс построения маршрутов к туристическим локациям общественным транспортом, поиск информации о режиме работы и стоимости билетов, выяснение других важных деталей часто превращается в настоящий квест. Особенно если маршрут планирует для себя человек с нарушениями зрения или слуха, передвигается на коляске или на костылях, имеет специфические потребности из-за возраста или веса или просто путешествует с младенцем.

Перечислю десять музеев Украины, которые на сегодня имеют удовлетворительный уровень безбарьерности или активно внедряют меры по его повышению.

Фото: Поиск информации об инклюзивных музеях в Украине часто превращается в настоящий квест (коллаж РБК-Украина)

Национальный музей Тараса Шевченко

Киев, бульвар Тараса Шевченко, 12

Когда речь идет об инклюзивных музеях, прежде всего вспоминают Киевский музей Шевченко. Его реконструкцию в 2014 году провели с учетом современных норм безбарьерности, начиная с тактильной навигации от троллейбусной остановки и пандуса на входе и заканчивая безбарьерными помещениями с лифтами и оборудованными гардеробными.

Посетителям предлагают аудиогиды, а также специальные экскурсии для людей с нарушениями зрения и детей с расстройствами аутичного спектра.

Фото: Национальный музей Тараса Шевченко (facebook.com/shevchenkomuseumkyiv)

Музей истории города Киева

город Киев, улица Богдана Хмельницкого, 7

Это музейное здание возведено с нуля в 2012 году. Здесь есть пандусы, просторные лифты, приспособленные для колесных тележек гардеробной, ровный пол без перепадов.

Для людей с нарушениями зрения разработано специализированное музейное занятие "Как жилось в Киевской Руси" и пешеходная экскурсия "Киев на ощупь", во время которых посетители могут услышать рассказ экскурсовода и подержать в руках вещи, которыми пользовались киевляне тысячу лет назад, и почувствовать на ощупь знаковые для Киева сооружения.

Фото: Музей истории Киева (facebook.com/UNDPUkraine)

Национальный заповедник "София Киевская"

город Киев, улица Владимирская, 24

Территория заповедника в ближайшее время должна стать значительно доступнее. Будет создан инклюзивный информационный центр, отремонтирован общественный инклюзивный туалет. Но для маломобильных посетителей остается доступен только первый экспозиционный этаж.

Фото: Национальный заповедник "София Киевская" (facebook.com/SophiaKyiv)

Перед входом на территорию заповедника теперь стоит трехмерная тактильная модель Софийского собора с рельефными табличками для людей с нарушениями зрения.

А в нартексе (входном помещение христианского храма - ред.) собора представлены тактильные экспонаты, которые могут дать представление слабовидящим о материалах постройки собора и его монументальной живописи. Подписи к экспонатам дублируются шрифтом Брайля.

Мистецький Арсенал

город Киев, улица Лаврская, 10-12

Крупнейший культурно-художественный и музейный комплекс Украины уже более 15 лет находится в состоянии структурного развития и реставрации старинного здания Старого арсенала на Печерске в Киеве. Сегодня для маломобильных посетителей доступен только первый этаж.

Фото: Мистецький Арсенал (Андрей Тычина)

Тележки и ходунки можно здесь взять во временное пользование бесплатно. В женских и мужских туалетах установлены пеленаторы, а во входной зоне можно воспользоваться комнатой для младенцев и бесплатным прокатом детских колясок. Ориентироваться в помещениях помогают тактильные указатели. Для людей с нарушением зрения представлена серия тактильных моделей выдающихся произведений искусства авангарда.

Национальный музей Голодомора-геноцида

город Киев, улица Лаврская, 3

Продолжается вторая очередь строительства мемориального комплекса, сооружение которого началось в 2008 году. Недавно здесь открылась обновленная интерактивная экспозиция в "Зале памяти" с лифтом.

Планируется, что к 2023 году музейное пространство станет вполне инклюзивным – в музей будет вести пандус, а на уровне четвертого этажа обустроят два лифта.

Фото: Национальный музей Голодомора-геноцида (facebook.com/HolodomorMuseum)

Уже сейчас незрячие посетители могут увидеть архивные фото, сделанные в 1932-33 годах, прослушать свидетельства очевидцев Голодомора, ознакомиться с архивными документами и исследовать территорию музея.

Вебсайт музея адаптирован для людей с инвалидностью, на нем размещена аудиоэкскурсия для людей с нарушениями зрения и видеоэкскурсия на жестовом языке.

Музей "Становление украинской нации"

город Киев, улица Лаврская, 27

Этот инновационный музей с объемными скульптурами выдающихся государственных деятелей в истории Украины расположен на инклюзивной территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, с обратной стороны постамента Родины-матери, поэтому и сам декларирует безбарьерность.

Фото: Музей "Становление украинской нации" (facebook.com/MuseumMakingofUkrainianNation)

Внутренние лестницы здесь ярко промаркированы и продублированы лифтом для удобства людей с инвалидностью и родителей с маленькими детьми. Экспозиционное пространство также приспособлено для инвалидных и детских колясок. Посетителям предлагают аудиогиды.

Государственный природоведческий музей НАН Украины, Львов

город Львов, улица Театральная, 18; +380 322 356 917

Инклюзивным этот музей стал почти полтора века назад благодаря основателю – графу Владимиру Графу, который передвигался на коляске. По его инициативе в здании установили первый в Украине лифт. Он до сих пор курсирует между тремя экспозиционными этажами, обеспечивая музею вертикальную доступность.

В музее развернута постоянная экспозиция "Ледниковый период" с тактильными макетами древних животных и природных материалов, с которыми посетители с инвалидностью могут ознакомиться самостоятельно.

Фото: Государственный природоведческий музей НАН Украины во Львове (facebook.com/LvivMuseum)

Культурно-археологический центр "Пересопница", Ровенщина

Ровенская область, село Пересопница, улица Вербовая, 22

Музей "Пересопницкого Евангелия" адаптировали для людей с инвалидностью в рамках проекта "Культурные продукты Ровенщины без ограничений". Теперь здесь есть места для парковки людей с инвалидностью, установлена тактильная карта-схема территории, промаркированы лестничные маршруты.

Лестницы на одном из входов продублированы пандусом, но доступным для людей на колясках является лишь первый этаж. Для ориентирования на этажах установлены мнемосхемы-планы, контрастные таблички подписали шрифтом Брайля.

Фото: Культурно-археологический центр "Пересопница" (Андрей Тычина)

Государственный историко-культурный заповедник города Острога

Ровенская область, город Острог, улица Академическая, 5

Достижение физической безбарьерности в помещениях Острожского замка пока является перспективной целью историко-культурного заповедника в Остроге, поскольку средневековая оборонная архитектура оставляет для этого очень мало шансов. Но в прошлом году заповедник реализовал проект “Инклюзивный музей в Острожском замке”.

Фото: Острожский замок, входящий в состав заповедника (wikimedia.org)

Теперь слабовидящим посетителям доступны тактильные указатели и схемы, 3D-модели некоторых экспонатов (в частности, тактильный макет замка князей Острожских) аудиогид с тифлокоментарием, путеводитель для незрячих, а также путеводитель с адаптированным текстом для людей с нарушениями слуха. Вскоре сайт заповедника будет адаптирован для людей с инвалидностью.

Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева, Житомир

город Житомир, улица Дмитриевская, 2; +380 4124 72 627

Попасть в музей маломобильным посетителям помогает пандус перед входом. В экспозиционных помещениях нет перепадов высоты пола, отсутствуют ступеньки.

В Музее есть инклюзивный туалет. Проводятся адаптированные экскурсии для людей с инвалидностью, связанной с нарушениями зрения, слуха, ментальными расстройствами, а также для людей на колесных тележках.

Фото: Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева (wikimedia.org)

Музей драгоценных и декоративных камней, город Хорошев

Житомирская область, город Хорошев, улица Героев Украины, 58

Интересный, но малоизвестный музей неожиданно оказался среди лидеров безбарьерности. Он имеет заключение сертифицированного специалиста по доступности помещений для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

На входе есть пандусы и инклюзивная туалетная комната, но лестница на второй этаж остается барьером для людей на колясках. Нумерация этажей и кабинетов продублирована шрифтом Брайля. В музее разработан и утвержден порядок сопровождения и оказания помощи лицам с инвалидностью.

Фото: Музей драгоценных и декоративных камней (Андрей Тычина)

G-Museum (Городокский краеведческий музей)

Хмельницкая область, город Городок, ул. Шевченко, 20/1

Один из самых современных малых музеев Украины открылся недавно после реконструкции в Хмельницкой области.

Экспозиция поражает инновационными музейными технологиями: интерактивные экраны и мониторы, аудио - и видеосистемы и другие технические устройства. Доступность - также на высоком уровне: вход оборудован пандусом, в здании есть лифт и инклюзивная гардеробная, удобные места для отдыха.

Фото: Городокский краеведческий музей (facebook.com/InnovationMuseumofGorodok)

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