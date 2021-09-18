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Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Новина українською →
Суббота 18 сентября 2021 13:32
Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город Фото: Интересные локации Мариуполя (коллаж РБК-Украина/Анна Дубовская)
Автор: Анна Дубовская

Что посмотреть в Мариуполе во время путешествия: главные локации

Блогер, путешественница и автор Youtube-канала "Непопсовая Ukraine" Анна Дубовская в одном из своих недавних путешествий решила побывать в Мариуполе - городе, который крайне мало людей в Украине считают туристическим.

Но во время поездки автор убедилась в обратном - город становится все привлекательнее для путешественников. Как изменился Мариуполь за последние годы и что там стоит увидеть - в колонке Анны для РБК-Украина.

Как Мариуполь становится туристическим городом

Кто воспринимает Мариуполь как туристический город? Кажется, мало кто. Но я поехала туда именно с туристической целью.

Дело в том, что в этом городе я бывала последний раз лет 15 назад, а в последнее время "город Марии", как называют его местные, начал появляться в инфопространстве в связи с разнообразными реконструкциями: то старую водонапорную башню превратили в культурно-туристический центр, то обновили и переосмыслили площадь, парк, сквер, то до неузнаваемости изменили старый невзрачный пирс и тому подобное.

Ну, что сказать? Заинтриговали. Дело в том, что с моего последнего визита, как я уже упоминала, лет 15 назад, Мариуполь не вызвал у меня никаких теплых чувств, выдался довольно скучным промышленным городом, где нет ни достопримечательностей, ни развлечений, если не считать драмтеатра и краеведческого музея.

Он будто застыл в советской эпохе, народ только и думал о том, как бы перебраться в Донецк, где жизнь в то время, по сравнению с Мариуполем, кипела.

Видео: Как изменился Мариуполь: площадь Свободы, парки и пирс, детские площадки, дороги, транспорт (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

С тех пор многое произошло и изменилось. Весной 2014-го Мариуполь был захвачен сепаратистами при поддержке российских боевиков. Которые, завершив "дела" в Крыму, перекинулись на Юго-Восток Украины, надеясь создать так называемую "Новороссию".

Но Мариуполю повезло: он был освобожден в середине июня того же года. В январе 2015-го город пострадал от обстрела боевиков – в микрорайоне "Восточный" погибло 29 человек, почти сотня человек были ранены.

Об этом событии напоминает мурал "Милана", который изображает девочку, чью жизнь поломал этот обстрел: ее мама погибла, прикрыв дочь своим телом. Стенопись, созданную в 2018 году, вы увидите на 15-этажке по адресу проспект Мира, 101. Автор работы – Саша Корбан.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический городФото: Мурал Милана (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

С тех пор город очень изменился. И никто из мариупольцев уже не мечтает перебраться в Донецк. Донецк до сих пор в оккупации, а в Мариуполе бурлит жизнь.

Почему на греческом языке?

Заезжая в Мариуполь со стороны Бердянска, вы увидите две стелы: на одной слово "Мариуполь" написано на украинском, на другой – на греческом. При чем здесь греки?

Дело в том, что Екатерина Вторая в конце XVIII века пригласила греков из Крыма на малозаселенные тогда земли Приазовья, пообещав налоговые льготы на 10 лет.

Фото: Заезжая в Мариуполь со стороны Бердянска, вы увидите две стелы: на одной слово "Мариуполь" написано на украинском, на другой-на греческом (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Кстати, если вы слышали страшные вещи о дороге Мариуполь–Бердянск, то это правда. До лета этого года она была в ужасном состоянии, но за нее очень серьезно взялись сразу на нескольких отрезках, так что можно надеяться на идеальную трассу до конца осени.

При въезде в Донецкую область вас встретит информационный знак, который говорит о том, что вы въезжаете в зону Операции объединенных сил (ООС). А по дороге в Мариуполь вас дважды остановят на блокпостах, чтобы уточнить, куда и с какой целью вы направляетесь.

При въезде в Мариуполь сразу бросаются в глаза идеальные дороги и новенький брендированный общественный транспорт. Когда я спросила в туристическом центре, где старые автобусы и троллейбусы, мне ответили, что их сожгли в мае 2014 года во время столкновений между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

Площадь со смыслом

В первую очередь советую вам посетить площадь Свободы и Мира, реконструкцию которой завершили в 2020 году. Здешний светодинамический пешеходный фонтан вошел в Книгу рекордов Украины как самый большой, его длина – 36 метров.

По периметру площади стоят проекторы в виде голубей. Каждый символизирует одну из 25 областей Украины, на крыльях птиц изображены орнаменты, характерные для разных регионов.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Реконструкцию площади Свободы завершили недавно - в 2020 году

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Площадь Свободы возле социального офиса (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Проект освещения площади получил награду на международном конкурсе светового дизайна в Лос-Анджелесе – "Lighting Design Awards". Это не обычное освещение, а настоящее световое шоу.

Также на площади есть многофункциональная конструкция, которая сочетает в себе трибуны и фуд-холл.

С площадью с обеих граничат два сквера, они тоже реконструированы, обустроена современная детская площадка.

Ваше внимание привлекут современные скульптуры. Они содержательно дополняют площадь Свободы и Мира: "Колокол мира", "Противостояние", мемориал Воинам-освободителям в виде герба Украины, покрытого дубовым листьями, по которому течет вода, символизирующая слезы по погибшим за свободу Мариуполя.

Фото: Современная скульптура "Колокол мира" (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Место с драматической историей

Наверное, один из самых главных центров притяжения Мариуполя – Драмтеатр. Двигаясь от площади Свободы и мира по проспекту Мира, вы выйдете именно на него, он Белой короной венчает главную артерию города.

Обойдите театр слева, вы наткнетесь на стеклянную пирамиду – ею накрыт фрагмент фундамента церкви Марии Магдалины. Это свидетельство одной из печальных страниц истории Мариуполя. До прихода к власти большевиков в городе было немало храмов, практически все были стерты с лица земли в 30-е годы, в Безбожную пятилетку.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Театральная площадь (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Во время реконструкции Театральной площади и Театрального сквера для демонстрации открыли то, что осталось от некогда величественной церкви.

Рядом вы увидите макет, который дает представление о ее архитектуре. Храм Марии Магдалины, построенный в конце XIX века, в начале 1930-х был уничтожен, на его месте в 1960 году появился драмтеатр.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Макет храма Марии Магдалины (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Фундамент храма (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Театральный сквер раньше ничем не был примечателен. За драмтеатром в десять рядов стояли скамейки, на этом благоустройство заканчивалось. А теперь пространство кардинально переосмыслили: появился сухой фонтан, современные скульптуры, необычный детская площадка, в жару работают рамки с водяным туманом, вдали от зон скопления молодежи поставили павильон для шахматистов, чтобы им не мешал шум. Теперь здесь не прекращается движение, сюда приходят все – от малышей до стариков.

И могу с уверенностью сказать, что центр Мариуполя выглядит намного чище и более ухоженным, чем центр Киева.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Павильйон для шахматистов в Театральном сквере (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Театральный сквер (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Фонтан в Театральном сквере (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Культурно-туристический центр "Башня": 157 ступенек к небу

Вы много потеряете, если не побываете в культурно-туристическом центре "Башня", созданном в 2016 году в старой водонапорной башне начала ХХ века.

На первом этаже размещен туристический центр, где можно не только купить сувениры, но и узнать все о культурной жизни города.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Старую водонапорную башню превратили в культурно-туристический центр (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

На втором этаже функционирует коворкинг, на третьем – свободная библиотека с буккросингом и выставочное пространство, на четвертом этаже вы окунетесь в прошлое башни, ведь здесь сохранили часть старой цистерны для хранения воды.

Также этаж используют для лекций, мастер-классов, музыкальных вечеров и прочее.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Фрагмент цистерны внутри башни (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Пятый этаж – отличное место для фото с винтовой лестницей и отдыха перед последним рывком – подъемом на смотровую площадку, с которой видно весь Мариуполь, на 360 градусов – награда за преодоление 157 ступенек.

Отсюда видно все: море, порт, драмтеатр и огромную промзону, которая не даст вам забыть, что Мариуполь – город металлургов и машиностроителей.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Пейзаж со смотровой площадки башни (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический городВпечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: В башне (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Пешком к морю

И, конечно же, Мариуполь - это море. Совсем недавно получил заслуженную реконструкцию пирс.

Я его помню бетонным гигантом с грубыми металлическими перилами. А теперь он просто красавец! Новое покрытие, скамейки, урны для мусора, киоски с едой, кофейни – все выдержано в одной стилистике.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический городВпечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Пирс недавно обновили (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Очень приятно, что теперь можно релаксировать, любоваться морем, не повиснув на перилах, а расположившись на лавочках. На пирсе уже много людей, они сидят на террасах кафе, фотографируются, просто смотрят на море, а некоторые рыбачат. Чтобы добраться до пирса, ориентируйтесь на адрес - Приморский бульвар, 17.

Некоторые удивятся: в Мариуполе есть море, но почему это не курорт? А вы помните пейзаж со смотровой площадки "Башни"? Та промзона от горизонта до горизонта и будет ответом на ваш вопрос. За 15 лет заводам-гигантам удалось уменьшить количество вредных выбросов вдвое, но этого мало.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: На пирсе теперь много людей, они сидят на террасах кафе, фотографируются, просто смотрят на море, а некоторые рыбачат (Анна Дубовская/РБК-Украина)

Кстати, на металлургический комбинат "Азовсталь" организуют экскурсии, но если у вас нет на это времени, просто прокатитесь с правого берега на левобережье Мариуполя. Ваш путь будет пролегать как раз через промзону, она поражает своими масштабами даже без экскурсии.

Уже не депрессивный район

Мариуполь делится рекой Кальмиус и гигантской промзоной на две части, Левобережный район, удаленный от центра, расположенного на правом берегу, это как бы отшиб.

Раньше, чтобы культурно отдохнуть, надо было ехать в центр - около часа общественным транспортом. Но в 2019 году парк "Веселка" реконструировали, теперь это центр притяжения для жителей Левого берега. Радуют глаз современное озеленение, детские и спортивные площадки, киоски со стрит-фудом и кафе.

Рядом в 2020 году возвели современную ледовую арену "Mariupol Ice Center", а в 2019-м Левобережный район получил новенький социальный офис "Мультицентр", где предоставляют административные, коммунальные, социальные и пенсионные услуги, работает ЗАГС. Раньше здесь был старый кинотеатр "Союз", который после пожара долго пустовал. Очень интересно, что был сохранен советский барельеф как часть истории.

Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический городВпечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Фото: Парк "Веселка" (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Мариуполь - пример того, как из лимона можно сделать лимонад. Прифронтовой город не пришел в упадок, а стал "столицей" региона. И столичный статус пошел ему на пользу. Здесь много молодежи, детей, им есть где развлечься.

Реконструированные площади, парки, пирс, чистота и хорошие дороги сделали город привлекательным, сюда хочется возвращаться. И Мариуполь не останавливается на достигнутом: сейчас идут работы по реконструкции набережной. Проект масштабный, в несколько очередей, полностью будет готов через три-четыре года.

15 лет назад этот город не вызывал у меня никаких чувств, он был старым и усталым. Но сейчас я в него влюбилась. Мариуполь помолодел и похорошел!

Напомним, ранее мы писали, какие наиболее недооцененные города Украины приятно удивляют туристов.

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