Впечатляющие перемены. Блогер показала, как Мариуполь превращается в популярный туристический город

Что посмотреть в Мариуполе во время путешествия: главные локации

Блогер, путешественница и автор Youtube-канала "Непопсовая Ukraine" Анна Дубовская в одном из своих недавних путешествий решила побывать в Мариуполе - городе, который крайне мало людей в Украине считают туристическим.

Но во время поездки автор убедилась в обратном - город становится все привлекательнее для путешественников. Как изменился Мариуполь за последние годы и что там стоит увидеть - в колонке Анны для РБК-Украина.

Как Мариуполь становится туристическим городом

Кто воспринимает Мариуполь как туристический город? Кажется, мало кто. Но я поехала туда именно с туристической целью.

Дело в том, что в этом городе я бывала последний раз лет 15 назад, а в последнее время "город Марии", как называют его местные, начал появляться в инфопространстве в связи с разнообразными реконструкциями: то старую водонапорную башню превратили в культурно-туристический центр, то обновили и переосмыслили площадь, парк, сквер, то до неузнаваемости изменили старый невзрачный пирс и тому подобное.

Ну, что сказать? Заинтриговали. Дело в том, что с моего последнего визита, как я уже упоминала, лет 15 назад, Мариуполь не вызвал у меня никаких теплых чувств, выдался довольно скучным промышленным городом, где нет ни достопримечательностей, ни развлечений, если не считать драмтеатра и краеведческого музея.

Он будто застыл в советской эпохе, народ только и думал о том, как бы перебраться в Донецк, где жизнь в то время, по сравнению с Мариуполем, кипела.

Видео: Как изменился Мариуполь: площадь Свободы, парки и пирс, детские площадки, дороги, транспорт (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

С тех пор многое произошло и изменилось. Весной 2014-го Мариуполь был захвачен сепаратистами при поддержке российских боевиков. Которые, завершив "дела" в Крыму, перекинулись на Юго-Восток Украины, надеясь создать так называемую "Новороссию".

Но Мариуполю повезло: он был освобожден в середине июня того же года. В январе 2015-го город пострадал от обстрела боевиков – в микрорайоне "Восточный" погибло 29 человек, почти сотня человек были ранены.

Об этом событии напоминает мурал "Милана", который изображает девочку, чью жизнь поломал этот обстрел: ее мама погибла, прикрыв дочь своим телом. Стенопись, созданную в 2018 году, вы увидите на 15-этажке по адресу проспект Мира, 101. Автор работы – Саша Корбан.

Фото: Мурал Милана (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

С тех пор город очень изменился. И никто из мариупольцев уже не мечтает перебраться в Донецк. Донецк до сих пор в оккупации, а в Мариуполе бурлит жизнь.

Почему на греческом языке?

Заезжая в Мариуполь со стороны Бердянска, вы увидите две стелы: на одной слово "Мариуполь" написано на украинском, на другой – на греческом. При чем здесь греки?

Дело в том, что Екатерина Вторая в конце XVIII века пригласила греков из Крыма на малозаселенные тогда земли Приазовья, пообещав налоговые льготы на 10 лет.

Фото: Заезжая в Мариуполь со стороны Бердянска, вы увидите две стелы: на одной слово "Мариуполь" написано на украинском, на другой-на греческом (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Кстати, если вы слышали страшные вещи о дороге Мариуполь–Бердянск, то это правда. До лета этого года она была в ужасном состоянии, но за нее очень серьезно взялись сразу на нескольких отрезках, так что можно надеяться на идеальную трассу до конца осени.

При въезде в Донецкую область вас встретит информационный знак, который говорит о том, что вы въезжаете в зону Операции объединенных сил (ООС). А по дороге в Мариуполь вас дважды остановят на блокпостах, чтобы уточнить, куда и с какой целью вы направляетесь.

При въезде в Мариуполь сразу бросаются в глаза идеальные дороги и новенький брендированный общественный транспорт. Когда я спросила в туристическом центре, где старые автобусы и троллейбусы, мне ответили, что их сожгли в мае 2014 года во время столкновений между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

Площадь со смыслом

В первую очередь советую вам посетить площадь Свободы и Мира, реконструкцию которой завершили в 2020 году. Здешний светодинамический пешеходный фонтан вошел в Книгу рекордов Украины как самый большой, его длина – 36 метров.

По периметру площади стоят проекторы в виде голубей. Каждый символизирует одну из 25 областей Украины, на крыльях птиц изображены орнаменты, характерные для разных регионов.

Фото: Реконструкцию площади Свободы завершили недавно - в 2020 году

Фото: Площадь Свободы возле социального офиса (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Проект освещения площади получил награду на международном конкурсе светового дизайна в Лос-Анджелесе – "Lighting Design Awards". Это не обычное освещение, а настоящее световое шоу.

Также на площади есть многофункциональная конструкция, которая сочетает в себе трибуны и фуд-холл.

С площадью с обеих граничат два сквера, они тоже реконструированы, обустроена современная детская площадка.

Ваше внимание привлекут современные скульптуры. Они содержательно дополняют площадь Свободы и Мира: "Колокол мира", "Противостояние", мемориал Воинам-освободителям в виде герба Украины, покрытого дубовым листьями, по которому течет вода, символизирующая слезы по погибшим за свободу Мариуполя.

Фото: Современная скульптура "Колокол мира" (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Место с драматической историей

Наверное, один из самых главных центров притяжения Мариуполя – Драмтеатр. Двигаясь от площади Свободы и мира по проспекту Мира, вы выйдете именно на него, он Белой короной венчает главную артерию города.

Обойдите театр слева, вы наткнетесь на стеклянную пирамиду – ею накрыт фрагмент фундамента церкви Марии Магдалины. Это свидетельство одной из печальных страниц истории Мариуполя. До прихода к власти большевиков в городе было немало храмов, практически все были стерты с лица земли в 30-е годы, в Безбожную пятилетку.

Фото: Театральная площадь (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Во время реконструкции Театральной площади и Театрального сквера для демонстрации открыли то, что осталось от некогда величественной церкви.

Рядом вы увидите макет, который дает представление о ее архитектуре. Храм Марии Магдалины, построенный в конце XIX века, в начале 1930-х был уничтожен, на его месте в 1960 году появился драмтеатр.

Фото: Макет храма Марии Магдалины (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Фото: Фундамент храма (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Театральный сквер раньше ничем не был примечателен. За драмтеатром в десять рядов стояли скамейки, на этом благоустройство заканчивалось. А теперь пространство кардинально переосмыслили: появился сухой фонтан, современные скульптуры, необычный детская площадка, в жару работают рамки с водяным туманом, вдали от зон скопления молодежи поставили павильон для шахматистов, чтобы им не мешал шум. Теперь здесь не прекращается движение, сюда приходят все – от малышей до стариков.

И могу с уверенностью сказать, что центр Мариуполя выглядит намного чище и более ухоженным, чем центр Киева.

Фото: Павильйон для шахматистов в Театральном сквере (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Фото: Театральный сквер (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Фото: Фонтан в Театральном сквере (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Культурно-туристический центр "Башня": 157 ступенек к небу

Вы много потеряете, если не побываете в культурно-туристическом центре "Башня", созданном в 2016 году в старой водонапорной башне начала ХХ века.

На первом этаже размещен туристический центр, где можно не только купить сувениры, но и узнать все о культурной жизни города.

Фото: Старую водонапорную башню превратили в культурно-туристический центр (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

На втором этаже функционирует коворкинг, на третьем – свободная библиотека с буккросингом и выставочное пространство, на четвертом этаже вы окунетесь в прошлое башни, ведь здесь сохранили часть старой цистерны для хранения воды.

Также этаж используют для лекций, мастер-классов, музыкальных вечеров и прочее.

Фото: Фрагмент цистерны внутри башни (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Пятый этаж – отличное место для фото с винтовой лестницей и отдыха перед последним рывком – подъемом на смотровую площадку, с которой видно весь Мариуполь, на 360 градусов – награда за преодоление 157 ступенек.

Отсюда видно все: море, порт, драмтеатр и огромную промзону, которая не даст вам забыть, что Мариуполь – город металлургов и машиностроителей.

Фото: Пейзаж со смотровой площадки башни (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Фото: В башне (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Пешком к морю

И, конечно же, Мариуполь - это море. Совсем недавно получил заслуженную реконструкцию пирс.

Я его помню бетонным гигантом с грубыми металлическими перилами. А теперь он просто красавец! Новое покрытие, скамейки, урны для мусора, киоски с едой, кофейни – все выдержано в одной стилистике.

Фото: Пирс недавно обновили (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Очень приятно, что теперь можно релаксировать, любоваться морем, не повиснув на перилах, а расположившись на лавочках. На пирсе уже много людей, они сидят на террасах кафе, фотографируются, просто смотрят на море, а некоторые рыбачат. Чтобы добраться до пирса, ориентируйтесь на адрес - Приморский бульвар, 17.

Некоторые удивятся: в Мариуполе есть море, но почему это не курорт? А вы помните пейзаж со смотровой площадки "Башни"? Та промзона от горизонта до горизонта и будет ответом на ваш вопрос. За 15 лет заводам-гигантам удалось уменьшить количество вредных выбросов вдвое, но этого мало.

Фото: На пирсе теперь много людей, они сидят на террасах кафе, фотографируются, просто смотрят на море, а некоторые рыбачат (Анна Дубовская/РБК-Украина)

Кстати, на металлургический комбинат "Азовсталь" организуют экскурсии, но если у вас нет на это времени, просто прокатитесь с правого берега на левобережье Мариуполя. Ваш путь будет пролегать как раз через промзону, она поражает своими масштабами даже без экскурсии.

Уже не депрессивный район

Мариуполь делится рекой Кальмиус и гигантской промзоной на две части, Левобережный район, удаленный от центра, расположенного на правом берегу, это как бы отшиб.

Раньше, чтобы культурно отдохнуть, надо было ехать в центр - около часа общественным транспортом. Но в 2019 году парк "Веселка" реконструировали, теперь это центр притяжения для жителей Левого берега. Радуют глаз современное озеленение, детские и спортивные площадки, киоски со стрит-фудом и кафе.

Рядом в 2020 году возвели современную ледовую арену "Mariupol Ice Center", а в 2019-м Левобережный район получил новенький социальный офис "Мультицентр", где предоставляют административные, коммунальные, социальные и пенсионные услуги, работает ЗАГС. Раньше здесь был старый кинотеатр "Союз", который после пожара долго пустовал. Очень интересно, что был сохранен советский барельеф как часть истории.

Фото: Парк "Веселка" (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Мариуполь - пример того, как из лимона можно сделать лимонад. Прифронтовой город не пришел в упадок, а стал "столицей" региона. И столичный статус пошел ему на пользу. Здесь много молодежи, детей, им есть где развлечься.

Реконструированные площади, парки, пирс, чистота и хорошие дороги сделали город привлекательным, сюда хочется возвращаться. И Мариуполь не останавливается на достигнутом: сейчас идут работы по реконструкции набережной. Проект масштабный, в несколько очередей, полностью будет готов через три-четыре года.

15 лет назад этот город не вызывал у меня никаких чувств, он был старым и усталым. Но сейчас я в него влюбилась. Мариуполь помолодел и похорошел!

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