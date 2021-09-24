Музеї без бар'єрів. Куди вирушити в інклюзивний тур: найцікавіші локації в Україні

Куди можна сходити на екскурсії без перешкод та як спланувати мандрівку

Планування подорожей Україною - досить непросте завдання навіть для підготовлених мандрівників.

Якщо інформація про цікаві та видовищні місця по всій країні вже достатньо розтиражована, то процес побудови маршрутів до туристичних локацій громадським транспортом, пошуку інформації про режим роботи та вартість квитків, з'ясування інших важливих деталей часто перетворюється на справжній квест. Особливо якщо маршрут планує для себе людина, яка має порушення зору чи слуху, пересувається на візку або на милицях, має специфічні потреби через вік чи вагу або просто подорожує з немовлям.

Перерахую десятку музеїв України, які на сьогодні мають задовільний рівень безбар'єрності або активно впроваджують заходи з його підвищення.

Фото: Пошук інформації про інклюзивні музеї в Україні часто перетворюється на справжній квест (колаж РБК-Україна)

Національний музей Тараса Шевченка

місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 12

Коли йдеться про інклюзивні музеї, насамперед згадують київський музей Шевченка. Його реконструкцію у 2014 році провели з урахуванням сучасних норм безбар'єрності, починаючи з тактильної навігації від тролейбусної зупинки та пандусу на вході й завершуючи безбар'єрними приміщеннями з ліфтами та правильно облаштованими вбиральнями.

Відвідувачам пропонують аудіогіди, а також спеціальні екскурсії для людей з порушеннями зору та дітей з розладами аутичного спектра.

Фото: Національний музей Тараса Шевченка (facebook.com/shevchenkomuseumkyiv)

Музей історії міста Києва

місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 7

Ця музейна будівля зведена з нуля 2012 року також за сучасними стандартами інклюзії. Тут є пандуси, просторі ліфти, пристосовані для колісних візків вбиральні, рівна підлога без перепадів.

Для людей з порушеннями зору розроблено спеціалізоване музейне заняття "Як жилося в Київській Русі" та пішохідна екскурсія "Київ на дотик", під час яких відвідувачі можуть почути розповідь екскурсовода й потримати в руках речі, якими користувались кияни тисячу років тому, та відчути на дотик знакові для Києва споруди.

Фото: Музей історії Києва (facebook.com/UNDPUkraine)

Національний заповідник "Софія Київська"

місто Київ, вулиця Володимирська, 24

Територія заповідника найближчим часом має стати значно доступнішою. Буде створено інклюзивний інформаційний центр, відремонтована громадська інклюзивна вбиральня. Але для маломобільних відвідувачів залишається доступний лише перший експозиційний поверх.

Фото: Національний заповідник "Софія Київська" (facebook.com/SophiaKyiv)

Перед входом на територію заповідника тепер стоїть тривимірна тактильна модель Софійського собору з рельєфними табличками для людей із порушеннями зору.

А у нартексі (вхідному приміщенні християнського храму - ред.) собору представлено тактильні експонати, які можуть дати уявлення слабозорим про матеріали побудови собору та його монументальний живопис. Підписи до експонатів дублюються шрифтом Брайля.

Мистецький арсенал

місто Київ, вулиця Лаврська, 10-12

Найбільший культурно-мистецький та музейний комплекс України вже понад 15 років перебуває у стані своєї структурної розбудови та реставрації старовинної будівлі Старого арсеналу на Печерську в Києві. Сьогодні для маломобільних відвідувачів доступний лише перший поверх.

Фото: Мистецький Арсенал (Андрій Тичина)

Візки та ходунки можна тут взяти у тимчасове користування безоплатно. В жіночих та чоловічих туалетах встановлені пеленатори, а у вхідній зоні можна скористатись кімнатою для немовлят та безкоштовним прокатом дитячих візочків. Орієнтуватися в приміщеннях допомагають тактильні вказівники. Для людей з порушенням зору представлена серія тактильних моделей видатних творів мистецтва авангарду.

Національний музей Голодомору-геноциду

місто Київ, вулиця Лаврська, 3

Триває друга черга будівництва меморіального комплексу, спорудження якого розпочалося 2008 року. Нещодавно тут відкрилася оновлена інтерактивна експозиція в "Залі пам’яті" з ліфтом.

Планується, що до 2023 року музейний простір стане цілком інклюзивним – в музей вестиме пандус, а на рівні четвертого поверху облаштують два ліфти.

Фото: Національний музей Голодомору-геноциду (facebook.com/HolodomorMuseum)

Завдяки проєкту "Дотик на пам’ять", вже зараз незрячі відвідувачі можуть "побачити" архівні фото, зроблені у 1932–33 роках, прослухати свідчення очевидців Голодомору, ознайомитись з архівними документами та дослідити територію музею.

Вебсайт музею адаптовано для людей з інвалідністю, на ньому розміщено аудіоекскурсію для людей з порушеннями зору та відеоекскурсію жестовою мовою.

Музей "Становлення української нації"

місто Київ, вулиця Лаврська, 27

Цей інноваційний музей з об'ємними скульптурами найвидатніших державних діячів в історії України розташований на інклюзивній території Національного музею історії України у Другій світовій війні, зі зворотного боку постаменту Батьківщини-матері, тож і сам декларує безбар'єрність.

Фото: Музей "Становлення української нації" (facebook.com/MuseumMakingofUkrainianNation)

Внутрішні сходи тут яскраво промарковані та продубльовані ліфтом для зручності людей з інвалідністю та батьків з маленькими дітьми. Експозиційний простір також пристосований для інвалідних та дитячих візків. Відвідувачам пропонують аудіогіди.

Державний природознавчий музей НАН України, Львів

місто Львів, вулиця Театральна, 18

Інклюзивним цей музей став майже півтора століття тому завдяки засновнику – графу Володимиру Дідушицькому, який пересувався на колісному візку. За його ініціативи в будівлі встановили перший в Україні ліфт. Він і досі курсує між трьома експозиційними поверхами, забезпечуючи музею вертикальну доступність.

У музеї розгорнута постійна експозиція "Льодовиковий період" із тактильними макетами прадавніх тварин та природних матеріалів, із якими відвідувачі з інвалідністю можуть ознайомитися самостійно.

Фото: Державний природознавчий музей НАН України у Львові (facebook.com/LvivMuseum)

Культурно-археологічний центр "Пересопниця", Рівненщина

Рівненська область, село Пересопниця, вулиця Вербова, 22

Музей "Пересопницького Євангелія" адаптували для людей з інвалідністю в межах проєкту "Культурні продукти Рівненщини без обмежень". Тепер тут є місця для паркування людей з інвалідністю, встановлена тактильна карта-схема території, промарковані сходові маршрути.

Сходи на одному з входів продубльовані пандусом, але доступним для людей на візках є лише перший поверх. Для орієнтування на поверхах встановлені мнемосхеми-плани, контрастні таблички підписали шрифтом Брайля.

Фото: Культурно-археологічний центр "Пересопниця" (Андрій Тичина)

Державний історико-культурний заповідник міста Острога

Рівненська область, місто Острог, вулиця Академічна, 5

Досягнення фізичної безбар'єрності в приміщеннях Острозького замку поки що є перспективною метою історико-культурного заповідника в Острозі, оскільки середньовічна оборонна архітектура залишає для цього дуже мало шансів. Але минулого року заповідник реалізував проект “Інклюзивний музей в Острозькому замку”.

Фото: Острозький замок, що входить до складу заповідника (wikimedia.org)

Тепер слабозорим відвідувачам доступні тактильні вказівники та схеми, 3D-моделі деяких експонатів (зокрема, тактильний макет замку князів Острозьких), аудіогід із тифлокоментарем, путівник для незрячих, а також путівник з адаптованим текстом для людей з порушеннями слуху. Незабаром сайт заповідника буде адаптований для людей з інвалідністю.

Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова, Житомир

місто Житомир, вулиця Дмитрівська, 2

Потрапити в музей маломобільним відвідувачам допомагає пандус перед входом. В експозиційних приміщеннях немає перепадів висоти підлоги, відсутні сходинки.

Музей має інклюзивну вбиральню. Проводяться адаптовані екскурсії для людей з інвалідністю, пов'язаною з порушеннями зору, слуху, ментальними розладами, а також для людей на колісних візках.

Фото: Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова (wikimedia.org)

Музей коштовного і декоративного каміння, місто Хорошів

Житомирська область, місто Хорошів, вулиця Героїв України, 58

Цікавий, але маловідомий музей несподівано опинився серед лідерів безбар'єрності. Він має висновок сертифікованого фахівця із доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Тут є пандуси на вході та інклюзивна туалетна кімната, але сходи на другий поверх залишаються бар'єром для людей на візках. Нумерація поверхів та кабінетів продубльована шрифтом Брайля. В музеї розроблений та затверджений порядок супроводу та надання допомоги особам з інвалідністю.

Фото: Музей коштовного і декоративного каміння (Андрій Тичина)

G-Museum (Городоцький краєзнавчий музей)

Хмельницька область, місто Городок, вул. Шевченка, 20/1

Один із найсучасніших малих музеїв України відкрився нещодавно після реконструкції на Хмельниччині.

Експозиція вражає інноваційними музейними технологіями: інтерактивні екрани та монітори, аудіо- й відеосистеми та інші технічні пристрої. Доступність - також на високому рівні: вхід обладнано пандусом, в будівлі є ліфт та інклюзивна вбиральня, зручні місця для відпочинку.

Фото: Городоцький краєзнавчий музей (facebook.com/InnovationMuseumofGorodok)

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