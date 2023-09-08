Почалися арешти. Мешканці ще однієї країни скаржаться на російських туристів

У Таїланді наростає невдоволення російськими туристами за незаконну діяльність. Після скарг місцевих жителів поліція почала арешти порушників правил.

Найбільше росіяни шкодять туристичному бізнесу країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на aljazeera.com.

Із січня по липень 2023 року до Таїланду прибули 400 тисяч росіян. Це удвічі більше, ніж до війни. Багато хто отримали довгострокові візи, купили нерухомість і відкрили бізнес.

Місцеві жителі скаржаться на ріст цін на нерухомість та на те, що росіяни забирають у них робочі місця. Туристи із РФ відкривають сервіси "для своїх" – від перукарень до таксі.

"На нас вплинули ці росіяни, які прийшли керувати всім туристичним бізнесом. Вони їздять на своїх автомобілях, які не зареєстровані в транспортному департаменті Таїланду як службові транспортні засоби, і підбирають туристів, які забронювали їх через російський додаток. При цьому пропонують майже на 20% нижчу плату, ніж ми", – розповів президент клубу водіїв фургонів Пхукета Прают Тонгмусік, який представляє 200 операторів туристичних мікроавтобусів.

Також росіяни стають власниками туристичних фірм, реєструючи їх "на папері" на місцевих жителів.

Фото: Росіяни в Таїланді не лише відпочивають, але й незаконно працюють (gettyimages.com)

Минулого місяця поліція Пхукета арештувала кількох нелегальних працівників, на яких вказали місцеві жителі.

"Ми заарештували трьох громадян Росії, які відкрили перукарню. Ми звинуватили їх у порушенні закону за виконання роботи, призначеної лише для тайців", – повідомив підполковник Тонгчай Матітам.

Влада також побоюється, що приплив російських грошей на острів може супроводжуватися злочинністю. У червні на острові застрелили російського бізнесмена. На початку вересня на курортному острові Самуї заарештували росіянина за ймовірні зв'язки з шахраями з Камбоджі.

Проблема із російськими туристами виникла і на індонезійському острові Балі. Місцеві жителі також скаржаться на те, що росіяни нелегально організовують бізнес та забирають у них роботу. Також росіяни відзначилися наругою над святинями. Лише до травня з Балі депортували 27 росіян.

Нагадаєм, ми писали, яка європейська країна продовжує спрощено надавати росіянам громадянство.

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